一般社団法人日本国際インフルエンサー協会(JIIA)は、2025年12月12日(金)に東京都墨田区のiU情報経営イノベーション専門職大学において、「ライブ販売配信者育成セミナー」を開催いたします。





JIIA





近年、ライブコマースは国内外で急速に成長し、特に今年6月に日本版TikTokがローンチされたことにより、新たな販売チャネルとしてますます注目を集めています。本セミナーは、こうした市場の動きを踏まえ、ライブ販売に必要なスキルを体系的かつ実践的に習得していただくことを目的としています。

セミナー当日は、世界的に活躍する講師陣を迎え、ライブ配信に不可欠な台本作成、視聴者を惹きつける話術、魅力的な演出方法、そして売上につながる収益化戦略などを、2時間で学べる内容となっております。講師には、TikTok EC公式トレーニングコースのメインプロデューサーとして数々の大型プロジェクトを手掛け、TikTok・Douyin・Bilibiliなどで累計取引総額200億円超を主導するDaniel(ダニエル)氏を招き、ライブコマースの最新動向と日本市場での可能性をご紹介いただきます。また第2部では、元Douyinサービスプロバイダー責任者として100名を超えるスーパーライバーをゼロから育成し、ライブ販売の成功ロジックを体系化した瑞瑞(ルイ)氏が、世界的大手企業へのコンサル経験をもとに実践的なノウハウを解説します。特別プログラムとして株式会社伊藤園による「お茶の体験会」も実施いたします。

本セミナーは、ライブ配信の未経験者や初心者の方はもちろん、企業のSNS担当者や今後ライブコマースに取り組みたいとお考えの方など、年齢・経験を問わずどなたでも無料でご参加いただけます。なお、参加者数には限りがありますので、定員に達した場合は受付を締め切らせていただきます。参加をご希望の方は、下記申込フォームより事前にお申し込みください。





JIIA、11月にライブ配信スタジオ2室を新設 ― 本格的な育成環境を整備





一般社団法人日本国際インフルエンサー協会(JIIA)は、2025年11月、東京都江東区内にライブ配信スタジオ2室を新設し、ライブコマースに特化した発信環境を整備しました。本設備は、ライブ配信の実践支援およびライバー育成プログラムの運用基盤として活用する予定であり、今後の専門教育強化および産学連携の推進に向けた体制整備を加速させるものです。





JIIAスタジオ





【セミナー開催概要】

主催 ： 一般社団法人 日本国際インフルエンサー協会(JIIA)

協力 ： BEEGO GROUP・株式会社伊藤園

場所 ： iU情報経営イノベーション専門職大学(東京都墨田区)

日時 ： 2025年12月12日(金)15:30～

参加費 ： 無料

申し込みフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdedFomiOxV0_DWzaAVBT9WnXbkw7nt0PzQYz0O0zFT4j-JVw/viewform