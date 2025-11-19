株式会社KURUKURUは、トラベルブランド **「MAIMO」** より、フレームスーツケース **「GranFrame」（グランフレーム）** の新サイズ **〈M・L〉** を2025年11月18日に発売いたします。好評のSサイズに加え、2泊から長期滞在まで対応できるサイズ展開に拡大し、旅や出張など幅広いシーンに合わせてより最適なサイズをお選びいただけるようになりました。

開発者の想い

従来のアルミ製スーツケースは「重い」、樹脂製は「強度が不安」といった声が多く寄せられていました。そこでMAIMOは、アルミの剛性とポリカーボネートの軽さを両立させるべく、素材と設計をゼロから再構築。耐衝撃テスト400kgクリアの堅牢構造を実現しました。さらに、静音キャスターやシークレットフックなど細部まで使い心地を追求し、すべての旅人に上質な移動体験を届けます。

「GranFrame」の主な特徴

【アルミ×ポリカーボネート構造で、強さと美しさを両立】

刃物にも強く、雨にも負けないアルミ合金フレームと、軽量でしなやかなドイツ製ポリカーボネートを融合。壊れやすい四隅にはアルミコーナーパッドを配置し、外圧400kgにも耐える圧倒的な剛性を実現しました。2ヶ所のTSAロック（暗証番号式）により、鍵をかけたまま荷物を預けられる安心仕様。旅先でもビジネスでも、洗練された存在感で荷物を守る、プレミアムモデルです。

【壊れても安心。交換可能な究極の静音キャスターで旅が変わる】

HINOMOTOと三菱ケミカルが共同開発した「SILENT RUN」キャスター※を採用。早朝や深夜の移動でも音が気にならない超静音設計で、移動時のストレスを大幅に軽減します。ストッパー機能付きで、電車やバスでの移動も安心。さらに、付属の六角レンチで簡単に交換できる仕様なので、旅先でのトラブルも心配いりません。(※意匠登録番号：1734959)

【便利機能を凝縮した高い実用性】

暗証番号式のダブルTSAロックで防犯性を強化し、ハンズフリーで使えるシークレットフックを装備。伸縮式キャリーバーや握りやすいハンドル、メッシュポケット付きの内装で、整理整頓も簡単です。さらに、付属のスペアキャスターとレンチにより、長く使える設計も魅力。出張にも観光にも最適な、機能美あふれる設計が日常の旅をより上質に彩ります。

製品情報

**【GranFrame（グランフレーム）】**

**[価格]** Sサイズ：30,980円 / Mサイズ：40,980円 / Lサイズ：50,980円**[サイズ]** S：約H52.5×W39×D23.5cm / M：約H60×W45×D29cm / L：約H70.5×W51×D34cm**[重量]** S：約3.8kg / M：約4.7kg / L：約5.4kg**[発売日]** 2025年11月18日**[販売店]**・公式EC：https://maimo-travel.com/products/m11-s-sil-01・Amazon：https://amzn.asia/d/htA4NTV （M、クラシックシルバー）https://amzn.asia/d/1gHQ7gT （M、ガンメタルブラック）https://amzn.asia/d/f3ntGRQ （L、クラシックシルバー）https://amzn.asia/d/dfV4PrI（L、ガンメタルブラック）・ヤフーショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/maimojapan-888/m11-m.html・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/vividcosme/m11/

累計販売数12万台突破のトラベルブランド「MAIMO」とは

コロナウィルスが猛威を奮っていた2021年に立ち上がった、日本発祥のブランドです。おかげさまで累計販売数は12万台を突破。ブランド立ち上げからわずか1年で「2022年度OMOTENASHI Selection」で金賞を受賞、他社販売サイトでレビュー平均4.7を記録するなど、多くの人に評価を受けています。これからもスーツケース業界の常識に囚われない、珠玉の商品とサービスで ”お客様に寄り添うトラベルブランド” を目指しつづけます。

MAIMOが誇る「安心の品質とサポート」

MAIMOのスーツケースは、信頼性の高い専用工場で製造されており、2024年には年間出荷数約100万台を記録しています。耐久性にもこだわり、業界平均の約2.5倍にあたる試験数を実施することで、日常から過酷な旅まで安心して使用できる品質を実現。さらに、スーツケース内装のQRコードから購入者専用のサポートサイトへ簡単にアクセスでき、アフターサポートも万全です。

公式ウェブサイト、SNS

- 自社公式HP：https://maimo-travel.com- 公式X（Twitter）：https://x.com/maimo_japan- 公式Instagram：https://www.instagram.com/maimo_japan/

会社概要

株式会社KURUKURU「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。 会社名：株式会社KURUKURU 代表者名：関沢 康寛 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1公式HP：https://www.kurukuru.co.jp