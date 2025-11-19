¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¡ÛITmedia¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¡¢kintoneÏ¢·È¥Äー¥ë¡Ø¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô¡¡ÈÎÇäËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¼»³ÂçÍ´¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖITmedia ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëWeb¥µ¥¤¥È±¿ÍÑ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ò¡Ö¶ÈÌ³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎkintoneÏ¢·ÈWeb¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¥Äー¥ë¡ÊCMS¡Ë¡Ø¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¡Ù¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§·ÇºÜµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
Web¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¤¿¤À¤Î´ÇÈÄ¡×¤«¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤«¡£kintoneÏ¢·È¤Ç°ú¤½Ð¤¹¡ÈÌ¤³èÍÑ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡É
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2509/19/news141.html
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Î³µÍ×
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Web¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Î´ÇÈÄ¡×¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Web¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÍè¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤ò¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¼êºî¶È¤Çkintone¤Ê¤É¤Î¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¥³¥Ôー¡õ¥Úー¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈWeb¥µ¥¤¥È¤ÎÎ¾Êý¤ËÆ±¤¸¾ðÊó¤òÆó½Å¤ÇÆþÎÏ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÈó¸úÎ¨¤Ê¼êºî¶È¡×¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ËÌ²¤ë¡ÖÌ¤³èÍÑ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
¡¦Web¥µ¥¤¥È¤¬¡Ö¤¿¤À¤Î´ÇÈÄ¡×¤Ç½ª¤ï¤ëÍýÍ³¡§ ¤Ê¤¼Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÇWeb¥µ¥¤¥È¤Î¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤º¡¢¼ÒÆâ¶ÈÌ³¤È¤âÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡¦¡Ö¼êºî¶È¡×¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëkintoneÏ¢·È¡§Web¥Õ¥©ー¥à¤Î¾ðÊó¤òkintone¤Ë¼«Æ°ÅÐÏ¿¡¦°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¶ÈÌ³Éé²Ù¤ÈÆþÎÏ¥ß¥¹¤ò·àÅª¤Ëºï¸º¤¹¤ëÊýË¡¡£
¡¦¡ÖÆó½ÅÆþÎÏ¡×¤ò¤Ê¤¯¤¹¼«Æ°É½¼¨¡§kintone¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤äÀ½ÉÊ¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤ò¡¢Web¥µ¥¤¥ÈÂ¦¤Ë¼«Æ°¤ÇÉ½¼¨¤µ¤»¡¢¾ðÊó¹¹¿·¤Î¼ê´Ö¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¡¦Web¥µ¥¤¥È¤ò¡Ö¶ÈÌ³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Ø¡§ ITÀìÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Web¥µ¥¤¥È¤Èkintone¤ÎÏ¢·È¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿¦¾ì¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¡£
Web¥µ¥¤¥È¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼ÔÍÍ¡¢¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¤È¤Ï
¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¤Ï¡¢Æ³Æþ¼ÂÀÓ2Ëü¼Ò°Ê¾å¤ÎWeb¥µ¥¤¥ÈºîÀ®¥Äー¥ë¡ÊCMS¡Ë¡Ö¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°¡×¤Ë¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ökintone¡×¤È¤ÎÏ¢·Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿Web¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹ ¡£
Web¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òkintone¤Ë¼«Æ°¤ÇÅÐÏ¿¤·¤¿¤ê¡¢kintoneÆâ¤Î¥Çー¥¿¤òWeb¥µ¥¤¥È¾å¤ËÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¶ÈÌ³¤Ç¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎkintoneÏ¢·Èµ¡Ç½¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Äー¥ëÆâ¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Áàºî¤â´ÊÃ±¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢IT½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎkintoneÏ¢·È¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¥Ñー¥È¥ÊーÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡ÖCyPN Report 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÉôÌç¤Ç2¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°DX¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://oricoh-blog.com/dx/
¢£kintone¤È¤Ï
kintone(¥¥ó¥Èー¥ó)¤È¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ºî¶È¤Ê¤·¤Ç¡¢ÆüÊó¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë´ÉÍý¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»´ÉÍý¡¦¸ÜµÒ´ÉÍý¡¦ºÎÍÑ´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¡¢¶ÈÌ³¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ë»È¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¤òºîÀ®¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸½ºßÍøÍÑÃæ¤ÎExcel¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¥¢¥×¥ê²½¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢IT¤Ë¾Ü¤·¤¤¼Ò°÷¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¢¥×¥ê¤ÎºîÀ®¡¦±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
kintone¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://kintone.cybozu.co.jp/
»²¹Í¥Úー¥¸¡§kintone¡Ê¥¥ó¥Èー¥ó¡Ë¤È¤Ï¡©¡¡ÆÃÄ§¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
https://ds-b.jp/dsmagazine/what-is-kintone/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËWeb¥µ¥¤¥È¤ÎºîÀ®¡¦¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤ëCMS¡Ø¤ª¤ê¤³¤¦¥Ö¥í¥°¡Ù¥·¥êー¥º¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç2Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢À¸À®AI³èÍÑ¡¦kintoneÏ¢·È¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤È¡¢¼ê¸ü¤¤¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Ç´ë¶È¤ÎWeb³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥¨¥¹¥Ö¥é¥ó¥É
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¼»³ÂçÍ´
½êºßÃÏ¡§
¡ÚËÜ¼Ò¡Û¢©852-8003 Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»Ô°°Ä®6ÈÖ1¹æ ¥¿¥ïー¥·¥Æ¥£Ä¹ºê ¥¿¥ïー¥³ー¥È1F
¡ÚÈÎÇäËÜÉô¡Û¢©104-0061ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8ÃúÌÜ14-9 ¥Ç¥åー¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¶äºÂ¥¿¥ïー8/14 12F
ÀßÎ©Ç¯·î¡§2005Ç¯11·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§CMS¤ä³Æ¼ï¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡§https://ds-b.jp/
