エニタイムフィットネスが運営するウェブマガジン「HEALTHIER MAGAZINE（ヘルシアマガジン）」を更新しております。最新記事は、以下よりご覧ください。

▶ エニタイムフィットネスの「PLEASE-ist」制度とは？ ホスピタリティを形にした取り組み

全国1,200店舗を展開するエニタイムフィットネスが、いま「人」に力を入れています。その象徴が、厳しい認定プロセスを経て選ばれる「PLEASE-ist（プリージスト）」という存在です。接遇スキルと専門知識を兼ね備えた彼ら彼女らは、単なる優秀なスタッフではなく、ブランドの理念を体現する「アンバサダー」。ホスピタリティを形にするこの取り組みには、どんな想いが込められているのでしょうか。

HEALTHIER MAGAZINE(ヘルシアマガジン)概要

ヘルシアマガジンは「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」をスローガンに、「誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現」を目指すエニタイムフィットネスのウェブマガジンです。みなさまが暮らす街のすぐ近くで、自分の心と体に向き合える場所を提供するとともに、ヘルシアマガジンを通じて、毎日を健康に、心豊かに暮らせるような情報をお届けしています。

Fast Fitness Japanについて ＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。

