石川トランク製作所とシステムファイブのコラボ！ カメラ用キャリングケース第3弾 発売！

株式会社システムファイブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋)は、2025年11月17日(月)より「ISHIKAWA TRUNK × SYSTEM5 カメラ用キャリングケース第3弾」を発売いたしました。

ソフトケースやハードケース、一人一人の要望を叶えるオーダーメイドバッグなど、これまでに多くのバッグを作ってきた石川トランク製作所。

そんな石川トランク製作所とコラボして作成したカメラ用キャリングケースは、業務用カメラをお使いの方に大変おすすめです。

東京・半蔵門のショールームにて展示中！お近くの方はぜひ実物をご覧ください。

限定300個となっておりますので、お早めにお買い求めください。

主な特長

前作からパワーアップした点も含めてご紹介します！

使用イメージ

- ソニーの業務用カメラ「PXW-Z300」「PXW-Z200」「FX6」がすっぽり納まります。- キャリーバッグに上に載せられるように取付用バンドを追加しました。- カメラ上のデッドスペースを活用できるように特大の間仕切りを追加しました。- 仕様が変更され、引手の強度が上がりました。- 素材は主に撥水高機能ナイロン(1680D相当)で堅牢性がUP、天面の強度が上がりました。ネームタグなどを入れられる窓付きキャリーバーにも固定できます

ご購入はこちら

【ISHIKAWA TRUNK×SYSTEM5 オリジナル】 DC1-02U 汎用カメラキャリングケース

19,800円 (税込)

システムファイブオンラインショップ(https://www.system5.jp/products/n_1214083)または

システムファイブ楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/system5/n_1214083/)にてお買い求めいただけます。

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/