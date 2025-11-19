韓国コスメブランド【NEOGEN(ネオゼン)】が、2025年11月21日(金)~12月3日(水)に開催されるQoo10「メガ割」に参加いたします！

今年最後の「メガ割」では、NEOGENの新商品をメインにしたお得なセットや、人気インフルエンサーが選んだ一押しセットなど、ここでしか入らない特別なセットが登場。AHA/PHA成分で角質をやさしくケアするセラムと、軽いテクスチャーなのにしっかり水分をチャージするクリームが、使うたびに肌のキメを整え、“メイクノリ抜群”のなめらか肌へ導きます。乾燥が気になる季節も、NEOGENの商品で透明感あふれる“白もち肌”をキープ。お得なメガ割で人気アイテムをゲットして、新年をフレッシュな気分で迎えましょう！

プロモーション特典

① [ momona PICK!(@momoonaaa) ] NEXT GLOW ライン

販売リンク：https://www.qoo10.jp/su/1450844813/Q135988231＜単品価格＞

ネクストグローポアリファイニングトナー 210ml 通常価格：2,300円(税込) ➡ メガ割価格：1,620円(税込) 30％OFF

ネクストグロープレップセラム 32ml通常価格：2,700円(税込) ➡ メガ割価格：1,890円(税込) 30％OFF

ネクストグロー水分クリーム 50ml通常価格：2,500円(税込) ➡ メガ割価格：1,750円(税込) 30％OFF＜セット価格＞・ネクストグローポアリファイニングトナー 150ml・ネクストグロープレップセラム 32ml・ネクストグロー水分クリーム 50ml＋ネクストグロー水分クリーム 32ml (本品おまけ)通常価格：7,500円(税込) ➡ メガ割価格：3,699円(税込) 最大51％OFF

② [ 新商品 ]リアルナイアシンアミドグローアップクレンジングフォーム

販売リンク：https://www.qoo10.jp/su/1450850254/Q135988231＜デュオセット＞

・リアルナイアシンアミドグローアップクレンジングフォーム 150ml x 2＋リアルナイアシンアミドグローアップデイリーマスク 6枚入(おまけ)通常価格：5,000円(税込) ➡ メガ割価格：2,999円(税込) 最大40％OFF＜ナイアシン3点セット＞

・リアルナイアシンアミドグローアップデイリーマスク 40枚入・リアルナイアシンアミド15％セラム 30ml・リアルナイアシンアミドグローアップクレンジングフォーム 150ml＋リアルナイアシンアミド15％セラム 30ml(本品おまけ)通常価格：7,830円(税込) ➡ メガ割価格：4,350円(税込) 最大44％OFF

③ [ RIKA コラボ (@nyori.24) ] エクストラスリムメタルマスカラ

販売リンク：https://www.qoo10.jp/su/1450851107/Q135988231＜単品価格＞

エクストラスリムメタルマスカラ(ブラック) 6ml通常価格：3,500円(税込) ➡ メガ割価格：2,499円(税込) 最大29％OFF＜セット価格＞

・エクストラスリムメタルマスカラ(ブラック) 6ml・エクストラスリムメタルマスカラ リフィール(ブラック) 6ml＋オールデイロッキングフィクサー 80ml (本品おまけ) ※先着10名限定＋リアルナイアシンアミドグローアップデイリーマスク 2枚入 x 5(おまけ) ※無くなり次第終了通常価格：6,500円(税込) ➡ メガ割価格：3,699円(税込) 最大43％OFF

④ その他購入価格別おまけ商品

＜全購入者＞・ポアレーザークリアBHAパッド 2枚入 x 2＜3,000円以上購入者＞・ハイGエクソソームマスク x 2 ＋ リアルペプチドセラム 10ml＜5,000円以上購入者＞・ホワイトトリュフ セラムインオイルドロップ 50ml(本品)・ビタCセラム 32g(本品)※3,000円以上購入のおまけと重複不可※上記2種の内、1種をランダムで発送

「NEOGEN(ネオゼン)」はバイオ技術を基にして健康で美しい肌のため最高の肌有益を伝える高機能性バイオコスメブランドです。■ NEOGEN Qoo10 公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/NEOGEN■ NEOGEN 楽天 公式ページhttps://www.rakuten.co.jp/neogen/■ NEOGEN 日本公式 Instagramhttps://www.instagram.com/neogen_jp/■ NEOGEN 日本公式 Xhttps://twitter.com/neogen_jp