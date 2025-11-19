大人気サッカーYouTubeチャンネル「REGATEドリブル塾」待望の最新刊！『REGATEドリブル塾が教える サッカースーパースター神ワザドリブルテクニック50』が徳間書店より発売！

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（東京・品川区、代表取締役社長：小宮英行）は、キッズ年代から大人まで、サッカーのドリブルテクニックに特化した超実用書『REGATEドリブル塾が教える サッカースーパースター神ワザドリブルテクニック50』（https://www.tokuma.jp/book/b670632.html）を11月19日（水）に発売いたしました。

内容紹介

『REGATEドリブル塾が教えるサッカースーパースター神ワザドリブルテクニック50』REGATEドリブル塾／著

沖縄発、全国・世界に広がる【ドリブル特化型サッカースクール】「REGATEドリブル塾」が運営する大人気YouTubeチャンネルから、待望の最新書籍が徳間書店より11月19日（水）に発売されました。世界のトッププレーヤーが実戦で使用してきたドリブル＆フェイント技を体系化。REGATEドリブル塾代表・TAKUYAコーチが厳選した10選手×5技、計50の“神ワザ”を収録し、全スキルQRコード付きで動画と連動。読んで学び、見て理解し、その場で実践できる、まさに“最強のドリブル教本”です。

本書では、メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ネイマールら現代のスターはもちろん、ロナウジーニョ、アザール、イニエスタといったレジェンド、さらにヤマル、三笘薫、エムバペ、ヴィニシウスといった最新世代まで、世界を沸かせるスーパースターのテクニックを網羅。シンプルで使いやすい技から、試合を決める必殺フェイント、対峙した相手を翻弄する高難度スキルまで、豊富な写真とポイント解説でわかりやすく習得できます。

また、実践力を高めるためのドリブル練習法も掲載。小学生から中高生、大学生、社会人プレーヤーまで、すべてのサッカー選手が“試合で使える技”を確実に身につけられる構成になっています。

目次より

INTRODUCTION

ドリブルスキル・フェイントスキルがサッカーを面白くする！

■CHAPTER1 サッカースーパースターの神ワザ１.

「現代サッカーが生んだ最強の3人編」

・メッシ

・クリスティアーノ・ロナウド

・ネイマール



■CHAPTER2 サッカースーパースターの神ワザ２.

「サッカードリブル史に残るレジェンドスター編」

・ロナウジーニョ

・エデン・アザール

・アンドレス・イニエスタ



■CHAPTER3 サッカースーパースターの神ワザ３.

「最新スキル満載！今、熱いスタープレーヤーのドリブルスキル」

・ラミン・ヤマル

・三笘薫

・キリアン・エムバペ

・ヴィニシウス



■CHAPTER4 スーパースターの神ワザを実現するための練習法

1.コーンドリブル

2.コーディネーション

3.リフティング

4.ターン

5.インサイドタップ

著者プロフィール

REGATEドリブル塾

「ドリブルがサッカーをもっと面白くする」「ドリブルでサッカーがもっと好きになる」をテーマに掲げるドリブル特化型サッカースクール。ドリブル技術の向上を通じて、ボールコントロール力とサッカーの楽しさを同時に育む独自メソッドを展開している。メッシやネイマールのように、ドリブルは試合を動かす最大の武器であり、創造性と判断力を磨く最良のトレーニングでもある。また、局面を打開できる技術だけでなく、状況判断・プレーの幅を広げる「考えるドリブル」を重視 。「時間を守る・仲間を尊重する・失敗を恐れず挑戦する」といった人間形成にも力を注ぐ。サッカーの上達だけでなく、人生における“チャレンジする心”を育てることを理念とし、YouTube配信やスクール運営を通じて、全国の子どもたちに挑戦の楽しさを伝えている。

TAKUYA代表・コーチ

「ドリブルがサッカーをもっと面白くする、ドリブルでサッカーがもっと好きになる」を最大のテーマに、REGATEドリブル塾を設立。立ち上げ当初から、YouTube やSNSで、その高い技術を解説付き動画で発信し、話題に。SNS総フォロワー数は約800万人(2025年11月時点)にのぼる。日本国内のみならず、海外からも出張ドリブルクリニックの依頼が殺到し、これまでスペイン、ドイツ、アメリカ、タイ、フィリピンなど延べ5000人以上にドリブル指導。子どもたちを惹きつける独自のドリブル練習法で「圧倒的な個」を持った選手の育成を目指す。サッカーYouTuber「REGATEドリブル塾 TAKUYA」としても活躍中。

書誌情報

【書名】ＲＥＧＡＴＥドリブル塾が教える サッカースーパースター神ワザドリブルテクニック５０

【著者】 ＲＥＧＡＴＥドリブル塾

【発売日】2025年11月19日（水）

【定価】1980円（10％税込）

【判型・仕様】A5判ソフトカバー 128p

【ISBN】978-4-19-866103-8

【発売】徳間書店

【商品URL 】

https://www.tokuma.jp/book/b670632.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4198661030

