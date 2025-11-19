能登の事業者来場や珠洲市のVR体験も予定！「能登復興応援フェア～JR東日本東京統括センター×八重洲いしかわテラス～in 東京駅」の開催について

石川県

　能登半島地震の応援消費の気運を継続させるため、首都圏アンテナショップ「八重洲いしかわテラス」では、今年度首都圏主要駅等において「能登復興応援フェア」を開催することとしており、この度、石川県と東日本旅客鉄道株式会社が協力してＪＲ東京駅構内でフェア(https://ishikawa-antenna.jp/news/detail/004432.html)を開催します。


　是非、取材にお越しいただけますようお願いいたします。




１ イベント概要


　日時：令和７年１１月２８日（金）１１時３０分～２０時


　　　　　　　　１１月２９日（土）１０時～２０時


　　　　　　　　１１月３０日（日）１０時～１７時



　会場：ＪＲ東京駅改札内　地下１階　イベントスペース「スクエア ゼロ」


　　　　（東京都千代田区丸の内１-９-１　JR「東京駅」改札内）



　主催：石川県、東日本旅客鉄道株式会社東京統括センター



　内容： （１）能登の商品を中心とした、食料品や伝統的工芸品などの県産品の販売


　　　　　　　・石川県アンテナショップ「八重洲いしかわテラス」による出張販売


　　　　　　　・能登の事業者が来場して行う商品紹介


　　　　　　　・東京駅とのコラボ商品（日本酒、ワイン）の数量限定販売


　　 　　（２）復旧・復興動画の放映やパネルの掲出


　　 　　（３）石川県観光パンフレットの掲出


　　　　　　　・「今行ける能登」などの石川県の観光情報を発信


　　　　 （４）珠洲市によるブース出店（VR体験企画）


　　　　 （５）商品購入者を対象とした抽選企画　　など




















２ 取材可能時間


令和７年１１月２８日（金）１３時～１４時


　　　　　　１１月２９日（土）１３時～１４時


　　※東京駅構内での取材となるため、取材時間は上記に限らせていただきます



３ 取材申し込み・問い合わせ先


取材を希望する場合は、１１月２０日（木）１５時までに、石川県産業政策課まで、


取材申込書をメールで提出ください。（メール：syoukou@pref.ishikawa.lg.jp）