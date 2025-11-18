ＪＦＥシステムズ株式会社(東証スタンダード市場：4832、本社：東京都港区、代表取締役社長：大木 哲夫、以下 当社)は、豊田事業所の事業拡大に伴い、事業所の拠点を愛知県豊田市から名古屋市へ移し、2025年10月1日(水)より「名古屋事業所」として営業を開始したことをお知らせします。





緑に囲まれ明るく開放的な執務室





本事業所は、4月25日に公表した当社の中期経営計画(2025～2027年度)のテーマである「成長・協力・共創」に基づき、東海地区における営業体制の強化と、お客様対応力の向上を目的に開設したものです。









【名古屋事業所 概要】

業務開始日：2025年10月1日(水)

所在地 ：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目3番地3号(AMMNATビル 13F)

アクセス ：名古屋市営地下鉄東山線、鶴舞線「伏見駅」より徒歩3分

JR各線「名古屋駅」桜通口より徒歩15分

TEL ：052-265-8577





名古屋事業所が入居するAMMNATビル外観





ＪＦＥシステムズ 名古屋事業所 受付





多様な働き方に対応したオフィスエリア





対面向けの会議室に加え、少人数での打ち合わせやオンライン会議に最適な会議室を設置





社員同士の交流の場としても利用できるリフレッシュスペース









当社は、今後もお客様のご期待にお応えできるよう、サービス向上と事業拡大に努めてまいります。









【ＪＦＥシステムズ株式会社について】 https://www.jfe-systems.com

鉄鋼業界におけるシステム構築・運用で培った企画・構想力と技術力を活かし、多彩なサービスをお客様に提供しています。製造業をはじめさまざまな分野のお客様に向けて、システムインテグレーション、アウトソーシング、コンサルティング、独自のパッケージ製品および、ERPを中核にさまざまな製品を組み合わせた複合ソリューションの提供など、幅広いビジネスを展開しています。