2012年から販売　累計約1,950万食突破、好きな素材を好きなだけ選べる！ローソンストア100オリジナルおせち「選べるおせち」が今年も登場！

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100(神奈川県川崎市)が運営する「ローソンストア100」(611 店舗/2025 年 10 月末現在)は、累計約1,950万食突破、定番から高級食材までが少量パックで揃うローソンストア100の看板商品、「ローソンストア100オリジナルおせち」を12月25日(木)より展開します。

かつては家族で一つの重箱を囲んだおせちも、生活様式や家族のカタチの多様化とともに変化し、年々バリエーション豊かになっています。また、グローバルな食文化の影響により食の楽しみ方も広がり、伝統食としてのおせちからカジュアルなメニューとして楽しむニーズも増加しています。そんな昨今の消費者トレンドを踏まえて、今年は、和食に加えて洋食・中華を拡充。特に中華は、日本における四川料理の父こと“陳建民”による中華の本格メニューを新たに投入し、より幅広い世代のお客様に楽しんでいただける内容となりました。また、「選べるおせち」だからこそ叶う、盛付方や楽しみ方をご提案します。

「ローソンストア100選べるおせち2026」特設サイト：

https://store100.lawson.co.jp/special/campaign/2025/osechi-2025/

■今年は、和食・洋食・中華。定番から高級食材までが少量パックで揃うのがローソンストア100の「選べるおせち」

2012年より「単品おせち」として発売し、14年目を迎えた本商品は、累計販売数約1,950万食を突破し、多くのお客様にご支持いただいているロングセラー商品です。**「自由に選べる」「価値ある価格」「ちょうどいいサイズ」**というコンセプトのもと誕生し、定番から高級食材までが少量パックで揃えられること、生活スタイルに合わせ、好きな素材を好きなだけ、お手頃価格でお選びいただくことができます。

今年はさらに、多様化するお客様の食生活に合わせ、「伊達巻」や「黒豆」といった定番の和食に加え、「あい鴨スライス」や「北海道産豚のテリーヌ」といったお肉を使った人気の洋食、日本に四川料理を広めたと言われる“陳建民”の秘伝のタレを使った「海老のチリソース煮」、「黒酢酢豚」などの本格中華のおせちを発売し、幅広いお客様にお楽しみいただける、全43品を販売します。

■「選べるおせち」バリエーションが広がった2026の一押しラインナップ！

＜中華＞

黒酢酢豚 [新商品！]

本体価格300円（税込324円）

12月25日(木)発売

日本に四川料理を広めた“陳建民”の秘伝のタレを使用した、黒酢酢豚。はじめに柔らかな甘味が来て、最後に爽やかな酸味がおとずれる秘伝のタレは、ぜひお肉と絡めてお楽しみいただきたい逸品です。

海老のチリソース煮 [新商品！]

本体価格300円（税込324円）

12月25日(木)発売

日本における四川料理の父“陳建民”の味を受け継いだ、海老のチリソース煮。丁寧に下ごしらえをしたエビはプリプリ食感。豆板醤でコクと辛みをつけ、仕上げに溶き卵を加えた、陳家に代々受け継がれるオリジナルレシピのエビチリです。

＜洋食＞

あい鴨スライス パストラミ 新商品！

本体価格150円（税込162円）

12月25日(木)発売

あい鴨むね肉にあらびき胡椒をまぶし、スモークして仕上げました。ピリッとアクセントが効いた胡椒が、お酒のお供に最適な味わいです。また、おせちはもちろん、オードブルや年越しそばなどにもおすすめです。

北海道産豚のテリーヌ [新商品！]

本体価格300円（税込324円）

12月25日(木)発売

北海道産豚の旨みを閉じ込めた贅沢なテリーヌ。ワインとも相性抜群で、いつものおせちにひと味違う楽しみ方が加わります。

＜和食＞

豚角煮 [新商品！]

本体価格450円（税込486円）

12月25日(木)発売

豚肉をじっくり煮込み、柔らかさを引き出した角煮。お肉おせちの一品に。

手羽先の旨煮 [新商品！]

本体価格300円（税込324円）

12月25日(木)発売

手羽先をはちみつと本みりんで骨から身がホロホロとはずれるほど、しっかりやわらかく煮込みました。コクある甘辛いタレに漬け込んだ手羽先は、幅広い世代の方にお楽しみいただける味です。

今年の新商品は全部で16種！詳しくはこちらをご確認ください

特設サイトURL：https://store100.lawson.co.jp/special/campaign/2025/osechi-2025/lineup/

■料理研究家 小林睦美氏監修、盛り付けアイディア

実際盛り付けようにも、難易度が高くてなかなか手が出ない…そんなお悩みにもお応えし、お重がなくても、ご家庭にある一番大きいお皿を使って盛り付ける時のポイントや、お正月用に特別な飾り葉を用意しなくてもグッと華やかさを演出する方法のほか、近年のトレンドにあわせ多様化するおせちを、ローソンストア100ならではの魅せ方で、盛り付けをご紹介。また、こんな楽しみ方も叶うのが「選べるおせち」最大の特徴として、ありそうでなかったアイディアもご紹介します。

アイディア１. 人数や予算に合わせて、ちょこっとおせちからごちそうおせちまで

ひとつひとつ「選べる」から、テーマに合わせて様々な楽しみ方ができます。また、お重がなくてもお皿があれば、ちょっとしたコツで華やかさを演出できます！

本体価格3,000円（税込3,240円）商品数15種類

＜ポイント＞

豆皿を利用すると、直接盛り付けるより、少ない品数でも豪華に見えます。形や色が不揃いでも、お皿やグラスにのせてみると素敵なので、お家にある豆皿を活用できます。また特別な飾り葉がなくても、きゅうりや大葉を敷くことで彩りがよくなります。

黒豆、蒲鉾、伊達巻など、王道おせちと華やかなカニや、彩りのいい海老のチリソース煮、縁起のいい鯛などをワンプレートに、大人数で楽しめる量で盛り付けました。

アイディア２. 馴染みがない方でも、さりげなく「おせち」を楽しめます！

いつもの食事に副菜のようにプラスするだけ！

“日常”のいつもごはんに、さりげない“非日常”な「おせち」が入り込んでも、違和感なく馴染み、気持ちは「お正月」を味わうことができます！これこそ、ひとつひとつ手軽に「選べる」からできる、あたらしい、自由なおせちのスタイルです。

また、いつもごはんも、ローソンストア100で通常販売している、「特盛ごはん」や「松岡水産 骨とり北海道さけの塩焼き」です。ローソンストア100ですべてが揃います。

＜ポイント＞

いつもの玉子焼きのかわりに、「伊達巻」を、ちょっぴり贅沢なおかずとして「かに爪」をくわえるだけで、「お正月」の特別感がでてきます。

また、赤いお皿を使用することで、お祝いや開運の意味合いも込められています。

アイディア３. 愛をおせちで表現！？推しおせち

推し活をされている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか？自分の好きな色や食べ物だけでつくる、夢のような「おせち」も、「選べるおせち」だからこそ叶います！

黄色推しおせち 本体価格2,700円（税込2,916円） 商品数5種類 ※味付け数の子は10袋使用

＜ポイント＞

金色に輝く推しをイメージでして、派手に盛り付けてみました。

黄色、金色は、金運や幸運を表すカラーでもあるので、お正月にもぴったりなおせちです。

アイディア４. 全43種類を豪華に盛り付け！おせち全種盛

全43種類をお重に盛り付けると、とっても豪華なおせちが完成！

本体価格8,500円（税込9,180円） 商品数43種類

＜ポイント＞

重箱に詰める場合は、仕切りに小鉢を使うと具材同士が混ざらなく盛り付けやすいです。

同じ色味が隣り合わないように配置して、赤・黄・ピンクの明るい色の具材がどの段にも入るようにすることがグッと華やかにするポイントです！

監修 小林 睦美

・料理研究家

・カワイイ食卓研究家

「カワイイを食卓に」をモットーに、「映える」料理とスイーツを研究・発信。テレビ出演、料理本、企業コラボ、コラム執筆、インスタグラム、YouTubeなど活動の幅を広げている。3児の母。

https://www.instagram.com/kobayashi.mutsumi

■販売チャネルに関して

20品セットを盛付したイメージ

近隣にローソンストア100の店舗がない地域の方でもご購入いただけるよう、auコマース&ライフ株式会社が運営する総合ショッピングサイト「au PAY マーケット ダイレクトストア」にてオンライン販売します。今年は「20品セット」、「25品セット」を展開。

また、ローソンアプリから予約し、お近くのローソンストア100の店舗で受け取れる「予約・店頭受取サービス」も昨年に引き続き実施し、こちらは「20品セット」を展開いたします。

・自宅配送｜au PAY マーケット ダイレクトストア 販売詳細

内 容：20品セット / 25品セット

価 格：6,980円（税込）/8,200円（税込）

申込期間：11月18日（火）10:00～12月15日（月）

受取期間：12月27日（土）～12月29日（月）

購 入：https://wowma.jp/item/659194120/ （ローソンストア100 単品おせち 20品セット）

：https://wowma.jp/item/760915056/（ローソンストア100 単品おせち 25品セット）

※配送料込みの価格となります。

※受取日のご指定はできません。

・店頭受取｜ローソンアプリ

内 容：20品セット

価 格：4,730円（税込）

申込期間：11月18日（火）10:00～12月15日（月）

受取期間：12月28日（日）～12月31日（水）

※商品代金には手数料が含まれます。

・ご利用にあたってはアプリのインストール及びローソンIDの登録が必要です。

・商品代金は予約受付時にお支払いいただきます。

・ローソンIDに登録しているクレジットカードまたはバーコード決済（auPAY・d払い・PayPay・楽天ペイ）でのお支払いとなります。

・ご予約の前にローソンIDにポイントカード登録をお願いします。

・お買い上げポイントは受取時に提示するポイントカードに付与されます。

・商品はご指定の店舗での受け取りとなります。

・受取店舗の変更をご希望の際は、一度予約をキャンセルして再度申込みください。

・予約のキャンセルは、予約期間内のみ可能です。

・お客様都合での返品・交換はできません。

・受取日を過ぎても商品を引き取りに来られない場合は店舗にて廃棄させていただきます。

・お申込み状況によって、ご予約期限より前に受付を終了する場合があります。

・在庫状況は予約状況により変わります。

在庫がなかった場合でも在庫調整により予約できることもありますので最新状況をご確認ください。

・一部店舗（時短営業店舗等）ではローソンアプリ予約はご利用になれません。

※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

※お近くのローソンストア100はこちらで検索下さい。https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/

●商品に関するお客様からのお問い合わせ先

0120-07-3963 月曜～金曜（祝祭日除く）9:00-17:00