biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/ ）は、運営する「Sails Osaka(Web: https://sails-osaka.jp/)」にて、2025年12月1日（月）から25日（木）までの約1ヶ月間、「クリスマスコース」の提供を開始いたします。今年の「クリスマスコース」は、お一人様 5,000円（税込）という、価格を抑えながらも本格的な料理を提供する「カジュアルリッチ」なコンセプトを採用。海が見える絶景レストランという開放的なロケーションと、充実のコースメニューで、ご家族、ご友人、カップルどなたでも気軽に特別なクリスマスの食卓をお楽しみください。

Sails Osaka「クリスマスコース」の魅力

Sails Osakaが位置する大阪北港マリーナのロケーションを最大限に活かし、ディナーだけでなくランチタイムの陽光や、静寂に包まれる幻想的なトワイライトも楽しめるよう期間を拡大しました。「スモークサーモン」「特製ローストチキン」「ガトーショコラ」など、クリスマスらしい王道のメニュー全6品を、海辺の特等席で楽しめる充実のラインナップ。より多くの方にこの非日常的な空間を体験していただきたいと考えています。※写真はイメージです。

クリスマスコース概要

提供期間：2025年12月1日（月）～ 12月25日（木）提供時間：Lunch 11:00-15:00（L.O.14:00） Dinner 17:00-21:00 （L.O.19:00） 料金 ：お一人様 5,000円（税込）メニュー：・スモークサーモン、季節のシーザーサラダ、オニオンスープ、しらすのペペロンチーノ、特製ローストチキン、ガトーショコラ予約締切：ご来店の前日17:00までとなります。※提供場所は「Sails Osaka 2F」ですが、イベント等の都合により1Fにご案内させていただく場合がございます。

大阪北港マリーナを満喫！クリスマスの特別な「一日プラン」

Sails Osakaのクリスマスコースは、ランチ・ディナーどちらの時間帯でもご利用いただけます。この特別なコースと合わせて、大阪北港マリーナの多彩なアクティビティを組み合わせることで、クリスマスの特別な一日をお過ごしいただけます。

ファミリーで「PARKHULLで海と未来の想像力を育む」

アップサイクルをテーマにしたデザイナーズ公園「PARKHULL」。船のマストを模したネット遊具で高さを楽しんだり、体に良い菌が混ぜ込まれた特別な砂場で遊んだり、子どもたちの自由な発想と海辺の環境から未来への想像力を育みます。大人と子どもの隔てなく過ごせるビッグテーブルや、海のそばでリラックスできるハンモックなど、家族全員がゆったりと体を休められる特別な空間です。

カップル・ご友人で「優雅なチャータークルージング」

特別な準備は一切不要。大阪湾を静かに周遊するチャータークルージングは、街中では味わえない非日常体験です。コースを自由に決められるオリジナルクルージングでは、シャンパン付きやソフトドリンク飲み放題といったオプションも選択可能。プチパーティーや特別なプロポーズなど、二人の記憶に残るロマンチックな時間を演出する際におすすめです。ランチやディナーの前に、非日常のアクティブな時間をお楽しみください。

ロマンチックなひとときを演出するマリーナの絶景

大阪北港マリーナは、大阪市内でも指折りの夕日スポットとして知られています。ヨットが静かに停泊する水面に、夕日が茜色の光の絨毯を広げる光景は、まさに幻想的。夜になるとマリーナ全体が温かい光でライトアップされます。水面に反射し、静かに揺らめく光は、まるで別世界のようなロマンチックなムードを演出。街中では決して味わえないロマンチックなひとときをお約束します。

「Sails Osaka」店舗情報

名称 ：Sails Osaka 場所 ：〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉2-13-18 大阪北港マリーナ内 カフェ＆ダイニング ヘミングウェイ 2F電話番号：06-4400-5294URL ：https://sails-osaka.jp/

会社概要

会社名 ：biid株式会社代表者名：代表取締役 松尾 省三所在地 ：〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号：050-2018-0924HP ：https://biid.jp/

