金融機関向けプロモーションサービスを提供する株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、金融業界（銀行・保険会社勤務）に携わる皆さまを対象に、100～200名規模の集客を見込んだ大規模リアルイベント「FINANCE/INSURANCE CONFERENCE」を、2026年に多数開催することを決定いたしました。業界の最前線に立つ金融機関の皆様が一堂に会し、「リアルならでは」の情報交換、ネットワーキング、知見共有の場をご提供します。オンライン形式でのイベントが多く開催される中、リアルイベントの価値を追求し、参加者・出展者双方に新たなビジネス機会を創出します。

【名称】FINANCE/INSURANCE CONFERENCEFINANCE/INSURANCE FORUM【テーマ】DX / AI / マーケティング / コンタクトセンター / 顧客接点 / サイバーセキュリティ/ 人材戦略 / UI・UX等【来場見込み】100～200名想定

▼リアル開催で期待されるメリット

・顔が見えるコミュニケーション／熱量の高い参加者との交流

リアルの場だからこそ、気軽に参加者との名刺交換の機会が生まれ、リアルタイムで反応・フィードバックが得られます。出展者は、展示ブース／講演後の交流スペースで、熱量の高い参加者の「生の声」を直接キャッチできます。

・ネットワーキングの深度化／横のつながりの創出

参加者同士・出展者との“偶発的出会い”が生まれやすくなります。これにより、単なる情報収集を超えた業界横断的なネットワーク構築が可能です。

