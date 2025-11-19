ITの力で、エアトリ旅行事業、ITオフショア開発事業、訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業、メディア事業、投資事業（エアトリCVC）、地方創生事業、クラウド事業、マッチングプラットフォーム事業、CXOコミュニティ事業、HRコンサルティング事業、航空会社総代理店事業、レンタカー事業、海外ツアー事業、エンタープライズDX開発事業、法人DX推進事業・ヘルスケア事業（以降の事業は投資先にて注力）、人材ソリューション事業、クリエイティブソリューション&DX事業、AIロボット事業、ゴルフライフサポート事業、外貨自動両替機事業と町家宿泊・日本文化体験事業を含む全21事業を手掛ける株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191、以下当社）が運営するレンタカー予約サイト「エアトリレンタカー」は、オリックス自動車株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：内藤 進）が展開する「オリックスレンタカー」とAPI連携を開始いたしました。

■エアトリレンタカーとは

エアトリレンタカーは日本全国のレンタカー会社のプランを一括比較・検索できる予約サイトです。レンタカー単品販売に加えて、LCC3社を含む国内線全14キャリアの予約が可能な国内航空券でのアップセルや、国内航空券＋ホテル（エアトリプラス）とのパッケージ販売も実現しております。また、出発直前の予約や乗り捨て可能プランも取り揃えており、レジャーはもちろん、出張でのご利用にも豊富なプランを提供いたします。

■オリックスレンタカーについて

オリックスレンタカーは、全国930拠点（2025年3月末時点）のネットワークと豊富な車種ラインアップで、ビジネスからレジャーまで幅広いニーズに応えるレンタカーサービスを提供しております。任意加入の免責補償制度やレンタカー安心パックなどの充実した補償制度に加え、丁寧な接客を通じて、お客さまの安心で快適な移動をサポートいたします。 オリックスレンタカー：https://car.orix.co.jp/

■本取り組みにおける期待効果

1. オリックスレンタカーとのAPI接続によるレンタカーの商品力強化2. API接続による事前web決済や、直前予約の受け入れといった機能面の強化にともなうユーザーの利便性向上3. 国内航空券＋ホテル（エアトリプラス）での取り扱い拡充 エアトリレンタカーは、この取り組みを契機に、レンタカー会社との関係をより強化し、商品力の強化・ユーザーの利便性の改善を図るシステム投資を行ってまいります。

■エアトリレンタカーへの掲載のご希望について

エアトリレンタカーへの掲載をご希望の場合は、こちらからお問い合わせくださいませ。 エアトリレンタカーお問合せフォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl4XrrrXw0how4BMexTKrGEBBywSqYxmbyFCbz6cr7fEiGdw/viewform

■業績に与える影響

今期の当社グループの業績へ与える影響は軽微と見込んでおります。今後、変更の必要が生じた場合には適時にお知らせいたします。 今後も当社グループはより良いサービスの提供につとめるとともに、さらなる事業拡大、発展に邁進してまいります。

【株式会社エアトリ】本 社：東京都港区愛宕2-5-1愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F社 名：株式会社エアトリ代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮資本金：1,791,909千円（払込資本3,910,965千円）ＵＲＬ：https://www.airtrip.co.jp/【エアトリ公式SNS】Facebook（コーポレート）：https://www.facebook.com/airtrip.co.jpFacebook（サービスPR）：https://www.facebook.com/airtripprX（旧Twitter）：https://x.com/airtrip_pr【当社事業別会社・サービスサイト】➀エアトリ旅行事業 エアトリ旅行事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/online_travel/ 総合旅行プラットフォーム「エアトリ」：https://www.airtrip.jp/②ITオフショア開発事業 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ：https://hybrid-technologies.co.jp/ EVOLABLE ASIA CO., LTD.：https://evolable.asia/ ITオフショア開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/offshore/ 生成系AI総合プラットフォーム「エアスマAI」：https://smartai.airtrip.co.jp/service/③訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業 株式会社インバウンドプラットフォーム：https://www.inbound-platform.com/ 訪日旅行事業・Wi-Fiレンタル事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/inbound/ Wi-Fiレンタルサービス「グローバルモバイル」：https://www.globalmobile.co.jp/ 訪日向けWi-Fiレンタルサービス「Japan Wireless」：https://www.japan-wireless.com/en④メディア事業 株式会社まぐまぐ：https://www.mag2.co.jp/ メディア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/media/ メールマガジン「まぐまぐ！」：https://www.mag2.com/ メディア「MAG2NEWS」：https://www.mag2.com/p/news/ メディア「MONEY VOICE」：https://www.mag2.com/p/money/ メディア「TRiP EDiTOR」：https://tripeditor.com/ メディア「by them」：https://by-them.com/⑤投資事業（エアトリCVC） 投資事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/investment/⑥地方創生事業 株式会社エヌズ・エンタープライズ：https://www.nsenterprise.co.jp/ 地方創生事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/regional_revitalization/ パッケージツアー販売サイト「ニーズツアー」：https://www.needstour.com/ 勤怠管理システム「勤怠プラス」：https://kinpla.com/⑦クラウド事業 株式会社かんざし：https://www.kanxashi.co.jp/product/ クラウド事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cloud_business/ かんざしクラウド：https://www.kanxashi.com/ くちこみクラウド：https://www.cuticomi.com/ ぜにがたクラウド：https://www.xenigata.com/ クラウド転送シャシーン：https://www.shaseen.com/ ばんそうクラウド：https://www.vansow.com/ わきざしクラウド：https://www.wakixashi.com/ かんざしWEDDING：https://www.kanxashi-wedding.com/ クラウド商談どこでもSHOWBY：https://www.showby.cloud/ 人工知能ぜんまい：https://www.xenmai.jp/ Oshiharai Pay：https://www.oshiharai.com/ スペシャルクーポン.jp： https://www.special-coupon.jp/⑧マッチングプラットフォーム事業 株式会社GROWTH：https://growth-company.jp/ マッチングプラットフォーム事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/matching_platform/ マーケティング領域特化型ジョブマッチングプラットフォーム『JOB DESIGN』：https://growth-service.jp/job-design/for-business/ マーケティング領域特化型ハイクラス転職支援サービス『JOB SELECTION』：https://jobselection.jp 化粧品ブランド「paranina」：https://www.paranina.jp⑨CXOコミュニティ事業 CXOコミュニティ事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/cxo_community⑩HRコンサルティング事業 株式会社ノックラーン：https://corporate.knocklearn.com/ HRコンサルティング事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/hr_consulting/ 急成長スタートアップ向け 中途採用支援事業「Recboo」：https://recboo.com/⑪航空会社総代理店事業 航空会社総代理店事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/general_agent/⑫レンタカー事業 レンタカー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/rent_a_car/ 沖縄オープンレンタカー：https://opencar-okinawa.com/⑬海外ツアー事業 株式会社かもめ：https://corp.kamometour.co.jp/ 海外ツアー事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/overseas_tour/ エアトリハワイツアー：https://www.skygate.co.jp/pickup/hawaii/ ファーストワイズ：https://www.1stwise.com/ かもめツアー（eかも。）：https://kamometour.co.jp/⑭エンタープライズDX開発事業 株式会社NAYUTA：https://www.g-nayuta.co.jp/ エンタープライズDX開発事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/enterprise_dx ⑮法人DX推進事業・ヘルスケア事業（投資先にて注力） 株式会社ピカパカ：https://www.pikapaka.co.jp/ 法人DX推進事業・ヘルスケア事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/healthcare/ クラウド型法人出張サポート「ピカパカ出張DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/btm/ デジタル営業システム「ピカパカ営業DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/welfare/sfa/ 送客支援サービス「ピカパカ送客DX」：https://www.pikapaka.co.jp/service/healthcare/media/⑯人材ソリューション事業（投資先にて注力） 株式会社ピカパカエージェント：https://pikapaka-agent.co.jp/ 人材ソリューション事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/human_solution/⑰クリエイティブソリューション＆DX事業（投資先にて注力） ノースショア株式会社：https://www.north-s.co.jp/ クリエイティブソリューション＆DX事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/creative_solutions/ 映像・動画制作サービス「クリショア for 発注者」：https://match.creshore.jp/ カット表かんたん作成クラウド「カットウヒョー」：https://lp.cut-panther.com/⑱AIロボット事業（投資先にて注力） ドーナッツロボティクス株式会社：https://www.donutrobotics.com/ AIロボット事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/airobots/⑲ゴルフライフサポート事業（投資先にて注力） ゴルフライフ株式会社：https://www.golf-life.co.jp/ 株式会社プロモ：https://ssl.promo.co.jp/ ゴルフライフサポート事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/golflife/⑳外貨自動両替機事業（投資先にて注力） 株式会社セラ・ホールディングス：https://cerahd.jp/ 外貨自動両替機事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/extech/㉑町家宿泊・日本文化体験事業（投資先にて注力） 株式会社エイジェーインターブリッジ：https://www.aj-itb.com/ 町家宿泊・日本文化体験事業案内：https://www.airtrip.co.jp/service/machiya/【当社IRサイト】https://www.airtrip.co.jp/ir/