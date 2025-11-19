【限定各50個｜全4種】ホテルパティシエ渾身の「クリスマスケーキ2025」12/14までWEB早割で最大500円OFF！【ホテルニューオウミ】

株式会社シルバーバックス・プリンシパル

ホテルパティシエが手掛ける「クリスマスケーキ2025」全４種ご予約受付中

JR「近江八幡」駅より徒歩約2分、ホテルニューオウミ（シルバーバックス・プリンシパルグループ）では、パティシエが一つひとつ丁寧に仕上げた「クリスマスケーキ2025」のご予約を承っております。


聖夜を彩るケーキは全4種類。素材選びから仕上げまでこだわり抜いたホテルメイドの味わいは、ご家庭のクリスマスパーティーはもちろん、大切な方への贈りものにもぴったり。
一年に一度の特別な夜を、ホテルパティシエ渾身のスイーツでお楽しみください。


【限定50個】ガトー・フレーズ



ガトー・フレーズ（5号・直径15cm）

北海道産生クリームとフレッシュ苺の上品な甘みがふんわり広がる一品。可愛らしいサンタクロースが


華やかに演出する、王道のクリスマスケーキです。


◆ガトー・フレーズ WEB早割 4,500円（税込4,860円）　


通常 5,000円（税込5,400円）｜5号・直径15cm


【限定50個】苺一杯のクリスマスタルト



苺一杯のクリスマスタルト（直径18cm）

さっくりと香ばしいアーモンドタルト生地に、国産苺をたっぷりと贅沢に。果実の甘酸っぱさが口いっぱいに広がる、鮮やかで華やかなクリスマスタルトです。


◆苺一杯のクリスマスタルト WEB早割 5,000円（税込5,400円）　


通常 5,500円（税込5,940円）｜直径18cm


【限定50個｜新登場】ショコラ アンジュ

ショコラ アンジュ（5号・直径15cm）

濃厚なショコラに、キャラメリゼしたクルミの香ばしさが重なり合う、贅沢な味わい。とろけるような口どけが魅力のリッチなチョコレートケーキです。愛らしいサンタクロースの飾りが、聖夜を華やかに演出します。


◆ショコラ アンジュ WEB早割 4,500円（税込4,860円）　


通常 5,000円（税込5,400円）｜5号・直径15cm


【限定50個｜新登場】サンタノエル



サンタノエル（長さ18cm・直径8cm）

苺ジュレとスフレチーズを、甘酸っぱいラズベリームースで包み込んだ三層仕立て。遊び心あふれる


サンタクロースデザインで赤いお鼻がチャームポイント。見ても食べても楽しい、華やかなクリスマススイーツです。


◆サンタノエル WEB早割 4,000円（税込4,320円）　


通常 4,500円（税込4,860円）｜長さ18cm・直径8cm


【ホテルニューオウミ】クリスマスケーキ2025〈全4種｜各50個限定〉

■お申込み締切


2025年12/20（土）【早割締切12/14（日）】


■お渡し日時


2025年12/24（水）・25（木）


※13:00～17:00


■お渡し場所


ホテルニューオウミ（1Fトリニティ）


■価格 ＜12/14までWEB早割で最大500円OFF＞


ガトー・フレーズ（5号・直径15cm）


WEB早割 4,500円（税込4,860円）


早割　　 4,800円（税込5,184円）


通常価格 5,000円（税込5,400円）



苺一杯のクリスマスタルト（直径18cm）


WEB早割 5,000円（税込5,400円）


早割　　 5,300円（税込5,724円）


通常価格 5,500円（税込5,940円）



ショコラ アンジュ（5号・直径15cm）


WEB早割 4,500円（税込4,860円）


早割　　 4,800円（税込5,184円）


通常価格 5,000円（税込5,400円）



サンタノエル（直径8cm×横18cm）


WEB早割 4,000円（税込4,320円）


早割　　 4,300円（税込4,644円）


通常価格 4,500円（税込4,860円）


■お支払方法


１.オンラインカード決済（インターネット申込限定）


２.銀行振込


３.ホテル来館にてお支払い


※近江八幡市発行「たすかるチケット」もご利用可能



■お申込み・お問い合わせ


TEL 0748-36-6666（9:00～19:00）


WEBからのお申込みはこちら(https://www.newomi.co.jp/omi/plan/osechi/form/index.php)


クリスマスケーキ2025 詳細はこちら :
https://www.newomi.co.jp/omi/plan/osechi/



【注意事項】


※商品の数には限りがございますので、お早めにお申込ください。
※写真はすべてイメージです。


※商品はすべて軽減税率対象商品です。　


※その他、詳細は公式サイトをご覧ください。




【施設情報】


Hotel New Omi（ホテルニューオウミ）


（シルバーバックス・プリンシパルグループ）


〒523-8585 滋賀県近江八幡市鷹飼町1481番地


TEL 0748-36-6666


公式サイト https://www.newomi.co.jp/omi/