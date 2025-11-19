【限定各50個｜全4種】ホテルパティシエ渾身の「クリスマスケーキ2025」12/14までWEB早割で最大500円OFF！【ホテルニューオウミ】

株式会社シルバーバックス・プリンシパルホテルパティシエが手掛ける「クリスマスケーキ2025」全４種ご予約受付中

JR「近江八幡」駅より徒歩約2分、ホテルニューオウミ（シルバーバックス・プリンシパルグループ）では、パティシエが一つひとつ丁寧に仕上げた「クリスマスケーキ2025」のご予約を承っております。

聖夜を彩るケーキは全4種類。素材選びから仕上げまでこだわり抜いたホテルメイドの味わいは、ご家庭のクリスマスパーティーはもちろん、大切な方への贈りものにもぴったり。

一年に一度の特別な夜を、ホテルパティシエ渾身のスイーツでお楽しみください。

【限定50個】ガトー・フレーズ

ガトー・フレーズ（5号・直径15cm）

北海道産生クリームとフレッシュ苺の上品な甘みがふんわり広がる一品。可愛らしいサンタクロースが

華やかに演出する、王道のクリスマスケーキです。

◆ガトー・フレーズ WEB早割 4,500円（税込4,860円）

通常 5,000円（税込5,400円）｜5号・直径15cm

【限定50個】苺一杯のクリスマスタルト

苺一杯のクリスマスタルト（直径18cm）

さっくりと香ばしいアーモンドタルト生地に、国産苺をたっぷりと贅沢に。果実の甘酸っぱさが口いっぱいに広がる、鮮やかで華やかなクリスマスタルトです。

◆苺一杯のクリスマスタルト WEB早割 5,000円（税込5,400円）

通常 5,500円（税込5,940円）｜直径18cm

【限定50個｜新登場】ショコラ アンジュショコラ アンジュ（5号・直径15cm）

濃厚なショコラに、キャラメリゼしたクルミの香ばしさが重なり合う、贅沢な味わい。とろけるような口どけが魅力のリッチなチョコレートケーキです。愛らしいサンタクロースの飾りが、聖夜を華やかに演出します。

◆ショコラ アンジュ WEB早割 4,500円（税込4,860円）

通常 5,000円（税込5,400円）｜5号・直径15cm

【限定50個｜新登場】サンタノエル

サンタノエル（長さ18cm・直径8cm）

苺ジュレとスフレチーズを、甘酸っぱいラズベリームースで包み込んだ三層仕立て。遊び心あふれる

サンタクロースデザインで赤いお鼻がチャームポイント。見ても食べても楽しい、華やかなクリスマススイーツです。

◆サンタノエル WEB早割 4,000円（税込4,320円）

通常 4,500円（税込4,860円）｜長さ18cm・直径8cm

【ホテルニューオウミ】クリスマスケーキ2025〈全4種｜各50個限定〉

■お申込み締切

2025年12/20（土）【早割締切12/14（日）】

■お渡し日時

2025年12/24（水）・25（木）

※13:00～17:00

■お渡し場所

ホテルニューオウミ（1Fトリニティ）

ーーーーーーーーーーーーーーーー

■価格 ＜12/14までWEB早割で最大500円OFF＞

ガトー・フレーズ（5号・直径15cm）

WEB早割 4,500円（税込4,860円）

早割 4,800円（税込5,184円）

通常価格 5,000円（税込5,400円）

苺一杯のクリスマスタルト（直径18cm）

WEB早割 5,000円（税込5,400円）

早割 5,300円（税込5,724円）

通常価格 5,500円（税込5,940円）

ショコラ アンジュ（5号・直径15cm）

WEB早割 4,500円（税込4,860円）

早割 4,800円（税込5,184円）

通常価格 5,000円（税込5,400円）

サンタノエル（直径8cm×横18cm）

WEB早割 4,000円（税込4,320円）

早割 4,300円（税込4,644円）

通常価格 4,500円（税込4,860円）

ーーーーーーーーーーーーーーーー

■お支払方法

１.オンラインカード決済（インターネット申込限定）

２.銀行振込

３.ホテル来館にてお支払い

※近江八幡市発行「たすかるチケット」もご利用可能

■お申込み・お問い合わせ

TEL 0748-36-6666（9:00～19:00）

WEBからのお申込みはこちら(https://www.newomi.co.jp/omi/plan/osechi/form/index.php)

クリスマスケーキ2025 詳細はこちら :https://www.newomi.co.jp/omi/plan/osechi/

【注意事項】

※商品の数には限りがございますので、お早めにお申込ください。

※写真はすべてイメージです。

※商品はすべて軽減税率対象商品です。

※その他、詳細は公式サイトをご覧ください。

【施設情報】

Hotel New Omi（ホテルニューオウミ）

（シルバーバックス・プリンシパルグループ）

〒523-8585 滋賀県近江八幡市鷹飼町1481番地

TEL 0748-36-6666

公式サイト https://www.newomi.co.jp/omi/