ペットケア市場は、ペットの人間化とヘルスケア意識の高まりにより、2033年までに3,237億7,000万米ドルに達するとストレーツ・リサーチが報告
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334799&id=bodyimage1】
ペットケア市場の見通し:
世界のペットケア市場規模は 2024年に1,900.2億米ドルと推定され 、 2025年の2,016.1億米ドルから2033年には3,237.7億米ドル に 達すると予測されています。予測期間（2025～2033年）中、年平均成長率（CAGR）6.1%で成長します 。本調査では、市場動向、製品カテゴリー、動物の種類、流通チャネル、競合状況、地域別の動向を包括的に分析しています。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/pet-care-market/request-sample
ペットの人間化が市場を再編し続けている
本レポートは、ペットの人間化が世界のペットケア業界を牽引する最大の原動力であると強調しています。ペットが家族の一員として扱われるようになるにつれ、高級ケア用品への支出は増加し続けています。今日のペットオーナーは、高品質なフードだけでなく、専門的なグルーミング製品、サプリメント、ヘルスケアソリューション、アクセサリー、トレーニングサービスにも投資しています。
飼い主とペットの間の感情的な絆の深まりは、プレミアムフードやオーガニックフード、健康補助食品、そしてグルーミング、ペットホテル、トレーニング、獣医師による診察といったサービスの拡大を支えています。この傾向は、製品の配合、パッケージ、フレーバー、そしてペットに安全な素材におけるイノベーションへの需要も刺激しています。
イノベーションと電子商取引が急速な市場進化を推進
製品の多様化とデジタルトランスフォーメーションは、業界の成長に影響を与える重要な要素です。ペットフードメーカーは、栄養価の高い配合、グレインフリーの製品、そして特定の食事療法に特化した製品を継続的に導入しています。同様に、グルーミングとアクセサリーの分野では、スマートケアデバイス、人間工学に基づいた家具、環境に優しいおもちゃなどの革新的な製品が展開されています。
Eコマースの台頭は、消費者の購買行動を大きく変化させました。オンラインプラットフォームは、ペットオーナーに専門商品へのアクセスを容易にし、サブスクリプション型のフードデリバリーサービスや、獣医用品を玄関先で入手できるサービスを提供しています。スマートフォンの普及、デジタル決済の改善、そして迅速な物流により、オンライン小売は最も急速に成長している流通チャネルとなっています。
ペットヘルスケアへの重点の高まり
本レポートでは、ペットの健康に対する意識の高まりも重要な市場牽引力として指摘しています。ペットにおける肥満、関節疾患、アレルギー、慢性疾患といった症状は、より一般的になりつつあります。その結果、飼い主は予防ケア、栄養補助食品、診断サービス、そして治療法への関心を高めています。
動物病院、診断センター、ペットヘルスサービス提供者では、専門的なケア、高度な検査、ワクチン、健康プログラムへの需要が急増しています。ペット保険の拡大は、ヘルスケア分野のさらなる成長を加速させると予想されます。
セグメントインサイトは消費者の優先順位の変化を反映
ペットケア市場の見通し:
世界のペットケア市場規模は 2024年に1,900.2億米ドルと推定され 、 2025年の2,016.1億米ドルから2033年には3,237.7億米ドル に 達すると予測されています。予測期間（2025～2033年）中、年平均成長率（CAGR）6.1%で成長します 。本調査では、市場動向、製品カテゴリー、動物の種類、流通チャネル、競合状況、地域別の動向を包括的に分析しています。
より理解を深めるために、このレポートのサンプルページをダウンロードしてください。@ https://straitsresearch.com/jp/report/pet-care-market/request-sample
ペットの人間化が市場を再編し続けている
本レポートは、ペットの人間化が世界のペットケア業界を牽引する最大の原動力であると強調しています。ペットが家族の一員として扱われるようになるにつれ、高級ケア用品への支出は増加し続けています。今日のペットオーナーは、高品質なフードだけでなく、専門的なグルーミング製品、サプリメント、ヘルスケアソリューション、アクセサリー、トレーニングサービスにも投資しています。
飼い主とペットの間の感情的な絆の深まりは、プレミアムフードやオーガニックフード、健康補助食品、そしてグルーミング、ペットホテル、トレーニング、獣医師による診察といったサービスの拡大を支えています。この傾向は、製品の配合、パッケージ、フレーバー、そしてペットに安全な素材におけるイノベーションへの需要も刺激しています。
イノベーションと電子商取引が急速な市場進化を推進
製品の多様化とデジタルトランスフォーメーションは、業界の成長に影響を与える重要な要素です。ペットフードメーカーは、栄養価の高い配合、グレインフリーの製品、そして特定の食事療法に特化した製品を継続的に導入しています。同様に、グルーミングとアクセサリーの分野では、スマートケアデバイス、人間工学に基づいた家具、環境に優しいおもちゃなどの革新的な製品が展開されています。
Eコマースの台頭は、消費者の購買行動を大きく変化させました。オンラインプラットフォームは、ペットオーナーに専門商品へのアクセスを容易にし、サブスクリプション型のフードデリバリーサービスや、獣医用品を玄関先で入手できるサービスを提供しています。スマートフォンの普及、デジタル決済の改善、そして迅速な物流により、オンライン小売は最も急速に成長している流通チャネルとなっています。
ペットヘルスケアへの重点の高まり
本レポートでは、ペットの健康に対する意識の高まりも重要な市場牽引力として指摘しています。ペットにおける肥満、関節疾患、アレルギー、慢性疾患といった症状は、より一般的になりつつあります。その結果、飼い主は予防ケア、栄養補助食品、診断サービス、そして治療法への関心を高めています。
動物病院、診断センター、ペットヘルスサービス提供者では、専門的なケア、高度な検査、ワクチン、健康プログラムへの需要が急増しています。ペット保険の拡大は、ヘルスケア分野のさらなる成長を加速させると予想されます。
セグメントインサイトは消費者の優先順位の変化を反映