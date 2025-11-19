ペットケア市場は、ペットの人間化とヘルスケア意識の高まりにより、2033年までに3,237億7,000万米ドルに達するとストレーツ・リサーチが報告

ペットケア市場は、ペットの人間化とヘルスケア意識の高まりにより、2033年までに3,237億7,000万米ドルに達するとストレーツ・リサーチが報告