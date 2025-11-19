過酷環境で需要加速、2031年に138.4億ドル規模へ──セラミック圧力センサー市場を動かす49.0%のトップ企業勢力
過酷な環境でも真価を発揮するセラミック圧力センサー
セラミック圧力センサーは、製造装置への圧力検知機能の統合や、圧力センサーそのものとして活用される技術である。耐久性と信頼性に優れ、特に厳しい条件下での応用に適している点が大きな特徴である。また、動作に必要とする電力が極めて少ないため、電池駆動にも対応可能であり、長期間の安定運用を実現することができる。
過酷な環境でこそ強さを発揮する技術
セラミック圧力センサーは、その堅牢性と信頼性により、産業機器やプロセス制御分野で不可欠な存在となっている。金属やシリコンでは腐食や摩耗が問題となる過酷な環境においても、セラミック素材は優れた耐薬品性と耐久性を発揮し、長期安定稼働を可能にする。また、省電力特性により電池駆動にも適し、ポータブル機器やリモート環境での使用が容易である。従来の圧力センサーが抱えていた限界を超え、幅広い応用領域を切り拓いている点が、この業界の成長を特徴づけている。
市場が映し出す新しい潮流
近年の市場動向を見れば、セラミック圧力センサーは単なる計測機器の域を超え、産業全体の効率化と安全性向上を支える中核技術へと進化している。LP Informationが2025年に公表した最新の調査によれば、欧州やアジアの主要メーカーが相次いで高性能製品を発表しており、医療、エネルギー、自動車、環境分野といった多様な領域での採用が加速している。さらに各国政府による産業安全規制の強化や、製造現場のデジタル化政策が後押しとなり、需要は持続的な拡大局面にある。市場は単なる数量拡大ではなく、技術水準の高度化と産業横断的な利用拡大という質的変化を遂げつつあるのである。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界セラミック圧力センサー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/317975/ceramic-pressure-sensor）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.9%で、2031年までにグローバルセラミック圧力センサー市場規模は13.84億米ドルに達すると予測されている。
図. セラミック圧力センサー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334775&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334775&id=bodyimage2】
図. 世界のセラミック圧力センサー市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、セラミック圧力センサーの世界的な主要製造業者には、Sensata Technologies、Endress+Hauser、Amphenol、Angst+Pfister、Metallux、B+B Thermo-Technik、BD|SENSORS、Huba Control、Stork Solutions、Winsen Electronicsなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約49.0%の市場シェアを持っていた。
技術革新が企業価値を決める時代
企業発展の展望においては、技術革新のスピードが競争優位性を左右する要素である。特にセンシング精度の向上、モジュールの小型化、IoTプラットフォームとの連携は、各社が力を注ぐ分野となっている。センサー単体の性能に加え、システム全体への統合性やソフトウェアとの親和性を高めることが、顧客からの信頼獲得につながる。先進的な企業はAIによるデータ解析や予測保全技術と組み合わせることで、新たな付加価値を創出し、市場での存在感を確立している。
