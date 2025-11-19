「越前塗 × 手描き蒔絵」梅の溜塗雑煮椀が新登場｜新年を彩る上質な伝統工芸品
お正月の祝い膳を格上げする、越前漆器の雑煮椀「梅 溜塗（ためぬり）」が登場いたしました。
ひとつひとつ熟練の職人が手描きで蒔絵を施し、さらに磨き蒔絵で艶やかに仕上げた逸品です。
深みのある溜塗は時間とともに透け感が増し、美しい漆の表情を楽しめる伝統的な仕上げ。使うほどに愛着が湧き、末永くお使いいただけます。
内側には縁起の良い「梅」を細やかな筆致で描き、お正月の雑煮はもちろん、祝いの席のお椀としても最適。
和の華やかさを大切にしつつ、現代の食卓にも馴染む端正なフォルムで、贈り物としても大変喜ばれる人気シリーズです。
越前塗の雑煮椀は、軽さ・口当たりの良さ・保温性の高さが特長。温かいお雑煮、吸い物、祝い椀など幅広い用途でご利用いただけます。
「良いものを一年の始まりに使いたい」「長く大切にできる漆器がほしい」という方におすすめの、職人技が光る伝統工芸品です。
お正月準備、祝い膳、ギフトにもふさわしい上質な雑煮椀で、特別な一年の幕開けをお楽しみください。
【手描き蒔絵・磨き蒔絵】越前塗 梅 溜塗（ためぬり）雑煮椀［1客］
https://www.shikki-shop.com/owan4016-1/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334762&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
