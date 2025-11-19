第75回Next Retail Labフォーラムのご案内、第１部「広がるKPOP旋風。韓国百貨店の日本進出の狙いとは？」、第２部「融合し巨大化するアジア市場の時代に日本企業はどう対応していくべきか？」

第75回Next Retail Labフォーラムのご案内、第１部「広がるKPOP旋風。韓国百貨店の日本進出の狙いとは？」、第２部「融合し巨大化するアジア市場の時代に日本企業はどう対応していくべきか？」