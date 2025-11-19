第75回Next Retail Labフォーラムのご案内、第１部「広がるKPOP旋風。韓国百貨店の日本進出の狙いとは？」、第２部「融合し巨大化するアジア市場の時代に日本企業はどう対応していくべきか？」
次世代小売流通研究会 Next Retail Lab（港区：代表フィルゲート株式会社菊原政信）は2025年12月3日に第75回フォーラムを開催します。近年、国内ではKPOPの人気が勢いを増しています。今年９月には韓国百貨店THE HYUNDAIが渋谷PARCOに常設店をオープンしました。ここを基点として、韓国アパレルブランドが紹介されています。
そこで、今回は第１部は「広がるKPOP旋風。韓国百貨店の日本進出の狙いとは？」と題して、人気ブランド「nugu」のnugu JP 代表兼韓国mediquitous CBO パク・ハミン氏、HYUNDAI百貨店 商品本部ファッション事業部 THE HYUNDAI グローバルチーム チーム長 パク・ドンヨン氏、モデレーターは株式会社ビーツ 代表取締役社長 柏木又浩氏をお迎えします。
第2部は、国内の企業がアジア市場に進出することを考察する「融合し巨大化するアジア市場の時代に日本企業はどう対応していくべきか？」と題して、当会の理事でもある株式会社大丸松坂屋百貨店常務執行役員 デジタル戦略推進室長兼DX推進部長 林直孝氏を迎えて開催します。
その後当会のフェローを交えテーマを更に深堀したディスカッションを行います。
今回は、２０～３０代を中心としたマーケティングコミュニティ「カワコレサロン」との共催です。
現役の大学生も多数参加、幅広い年代が集い懇親会も行います。
今年最後の開催となりますので、是非会場にお越しください。
■講師
第１部
nugu JP 代表兼韓国mediquitous CBO パク・ハミン（Park Hamin）氏
【プロフィール】
・韓国・日本市場でKファッションの展開を統括 ・2017年より日本市場に注目し、2018年、日本初ポップアップで市場可能性を確認
・nuguを通じてオン・オフ統合のバリューチェーンを構築し、韓国ブランドの日本進出を支援
・Kファッションの強み「スピード × コスパ」で新たな流通機会を創出中
HYUNDAI百貨店 商品本部ファッション事業部 THE HYUNDAI グローバルチーム チーム長 パク・ドンヨン氏
【プロフィール】
2011年～ HYUNDAI百貨店入社
2018年～ HYUNDAI商品本部 YOUNG FASHIONバイヤー
2023年～ HYUNDAI商品本部 YOUTH バイヤー
2025年～ THEHYUNDAI グローバルチーム長
主な担当ブランド Orr, STAND OIL, CITY BREEZE, THE ILMA, rolarola, OSOI, DEPOUND, TOUT Y EST, SCULPTOR, BGZT lap…
モデレーター
株式会社ビーツ 代表取締役社長 柏木又浩氏
【プロフィール】
2012年アパレル企業TSIホールディングスに参画。デジタル担当執行役員とEC子会社社長を兼任。
2020年ITアウトソーシング企業トランスコスモスの常務執行役員に就任。
国内外のEC事業とリテール企業のDX戦略の総括責任者を担当。
2023年6月より株式会社ビーツ代表取締役社長に就任。
■講師
第２部
株式会社大丸松坂屋百貨店常務執行役員 デジタル戦略推進室長兼DX推進部長 林直孝氏（NRL理事）
【プロフィール】
1991年パルコ入社後、全国の店舗、本部及び Web 事業を行うグループ企業のパルコ・シティ（現 株式会社パルコデジタルマー ケティング）を経て2013 年に新設された「WEB コミュニケーション部」にて PARCO のデジタルマーケティングなどを推進。
