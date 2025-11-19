こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「Ｊｏｓｈｉｎ ＰＲＥＳＥＮＴＳ 虎バンＳＰ 阪神タイガースファン感謝デー２０２５」の放送が決定！秋山拓巳、原口文仁、NMB48の川上千尋、平山真衣が出演！
「Ｊｏｓｈｉｎ ＰＲＥＳＥＮＴＳ 虎バンＳＰ 阪神タイガースファン感謝デー２０２５」の放送が決定しました！本番組では、阪神タイガースの今シーズンの名場面をゲストの秋山拓巳、原口文仁と共に振り返ります。今シーズン限りで引退となった原口文仁を同級生で元阪神タイガースの秋山拓巳が接待!?
さらに毎年恒例となっているJoshinでのロケもお届け！今年のロケには、昨年に引き続き熱狂的な虎党の川上千尋（NMB48）・平山真衣（NMB48）が登場。二人も欲しくてたまらない（?）視聴者プレゼントとなる最新家電を選びます。
今シーズンの感動と、NMB48メンバーによる楽しいロケの様子を、ぜひお見逃しなく！
■「Ｊｏｓｈｉｎ ＰＲＥＳＥＮＴＳ 虎バンＳＰ 阪神タイガースファン感謝デー２０２５」出演者
秋山拓巳
原口文仁
川上千尋 （NMB48）
平山真衣 （NMB48）
■番組概要
「Ｊｏｓｈｉｎ ＰＲＥＳＥＮＴＳ 虎バンＳＰ 阪神タイガースファン感謝デー２０２５」
日時： 11月29日（土）午後3時30分～4時26分 （関西地区で放送）
内容：
・今シーズンの阪神タイガースの振り返り
秋山拓巳と原口文仁が登場！同級生2人によるトークも必見！
・「阪神タイガースファン感謝デー2025」の様子
一年間の感謝を込めた企画など、ファン感謝デーの熱気をお届けします。
・毎年恒例Joshinプレゼント企画
NMB48の川上千尋、平山真衣が視聴者プレゼントとなる最新家電をドラフト形式でチョイス！ など
