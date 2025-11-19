「Ｊｏｓｈｉｎ ＰＲＥＳＥＮＴＳ 虎バンＳＰ 阪神タイガースファン感謝デー２０２５」の放送が決定！秋山拓巳、原口文仁、NMB48の川上千尋、平山真衣が出演！

