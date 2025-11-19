“STENCIL SERVICE WORKSHOP” を 〈DELUXE JAPAN〉 にて開催！ステンシルアーティスト 守矢 努氏を招き、2025年11月22日（土）～24日（月）の3日間限定

株式会社 聖林公司

2025 年11 月22 日（土）から24 日（月）までの限定3 日間、〈DELUXE JAPAN〉にて、日本を代表するステンシルアーティスト 守矢 努（もりや・つとむ）氏 を招いた「STENCIL SERVICE WORKSHOP」を開催いたします。

〈聖林公司〉のアイコン “マザーネイチャー” をモチーフに、守矢氏がその場でステンシルを施す特別なワークショップです。

会場では、お買い上げいただいた商品に加え、お客様がお持ち込みをした〈HOLLYWOOD RANCH

MARKET〉〈BLUE BLUE〉 のアイテムも対象となります。

また、本イベント限定でステンシルを配した特別仕様のアイテムも販売いたします。

開催情報

・開催日時：2025 年11 月22 日（土）～11 月24 日（月）

・営業時間：12:00～19:00 ※ステンシル受注は18:00 まで

・会場：DELUXE JAPAN(https://maps.app.goo.gl/QtCYnfL8KeXW54AD8)

ワークショップ内容

■ステンシルサービス

・ステンシルモチーフは、〈聖林公司〉のアイコン “マザーネイチャー”となります。

・当日ご購入の商品に加え、〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉〈BLUE BLUE〉 のお持ち込み

アイテムも対象です。

■対象ブランド：HOLLYWOOD RANCH MARKET／BLUE BLUE

※上記ブランドのアイテムのみステンシル加工が可能です。

■料金：\3,000～（ステンシルサイズにより変動いたします）

■枠数:30 分につき1 組／2 刷りまで ※完全予約制 ※予約フォーム(https://select-type.com/rsv/?id=isfb8fLlxSA&c_id=138005)よりお申込みください。

■販売アイテムについて

本イベントのために守矢氏がステンシルを施した限定アイテムを数量限定で販売いたします。

また、T シャツ・スウェットなど、会場で購入可能なアイテムもご用意しております（商品代別途）。

■注意事項

・予約状況により、当日の受付が難しい場合がございます。

・アイテムの素材や状態により、加工をお断りする場合がございます。

・ステンシルサービスは 〈HOLLYWOOD RANCH MARKET〉〈BLUE BLUE〉 の

アイテムのみ承ります。

・キャッシュレス決済のみ対応しております。現金でのお支払いは承っておりません。

【会場】

DELUXE JAPAN(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sdxj/)

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-5-21(https://maps.app.goo.gl/QtCYnfL8KeXW54AD8)

電話番号：03-5784-2381 営業時間：12:00 - 19:00

※キャッシュレス決済のみ対応しております。現金でのお支払いは承っておりません。

※HOLLYWOOD RANCH MARKET 店舗より徒歩５分。

【関連ブランド】

HOLLYWOOD RANCH MARKET

1972 年千駄ヶ谷にて、USED のデニムウエスタンシャツ、シャンブレーシャツ、ネルシャツなど、カジュアルスタイルをベースにスタートしました。

1979 年代官山に移り、その後バンダナからスタートしたオリジナルアイテムは着心地が良く、いつの時代にも着用できるモノ作りをしています。

BLUE BLUE

1980 年代前半に製作したデニムシャツからスタートしました。身に着けるほどに美しく変化していくデニムとインディゴブルーに拘り、素朴でベーシッ

クな究極のデイリーウェアを追求しています。

【関連サイト】

聖林公司 NEWS(https://www.hrm.co.jp/news/2025/11/stencil-service-workshop-dxj-1122/)ページ

HOLLYWOOD RANCH MARKET(https://www.hrm-eshop.com/hrmarket) ブランドサイト

BLUE BLUE(https://www.hrm-eshop.com/blueblue) ブランドサイト

BLUE BLUE(https://www.bluebluetokyo.com/) オフィシャルサイト

DELUXE JAPAN(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/sdxj/) オフィシャルサイト

【オフィシャルインスタグラム 】

@hollywood_ranch_market(https://www.instagram.com/hollywood_ranch_market/?hl=ja)

@blue_blue_official(https://www.instagram.com/blue_blue_official/?hl=ja)

@deluxe_japan(https://www.instagram.com/deluxe_japan/?hl=ja)

【リリースに関するお問い合わせ先】

www.hrm.co.jp(https://www.hrm.co.jp/)／ Instagram(https://www.instagram.com/seilin_official/)／ LINE@(https://page.line.me/cag4416e?openQrModal=true) ／ Facebook(https://www.facebook.com/hrm.co.jp)

株式会社 聖林公司プレス seilin-press@hrm.co.jp