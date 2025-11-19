Miichisoft、旅行業界向けAIチャットボット「ALL IN ONE 観光AI情報センター」を開発 ～顧客対応の最適化ソリューション～

株式会社Miichisoft

日本の旅行業界は著しい成長を遂げており、Future Market Insights(https://www.futuremarketinsights.com/reports/japan-tourism-spend-analytics-forecast?utm_source=chatgpt.com)の予測によると、2035年には市場規模が1,327億ドルに達する見込みです。

この急成長に伴い、多言語での旅行者サポート、人材不足の解消、業務効率の向上を実現するAIソリューションへのニーズが高まっていると考えています。

このニーズに応えるため、Miichisoftは『ALL IN ONE 観光AI情報センター』を開発しました。

旅行業界に特化したこのAIソリューションは、自動カウンセリング、文脈に応じた応答、観光地情報の正確かつ柔軟な管理を実現します。

『ALL IN ONE 観光AI情報センター』とは

『ALL IN ONE 観光AI情報センター』は、Miichisoftが沖縄の旅行事業者向けに特別設計した、リアルタイム稼働のデジタル旅行アシスタントです。

従来型チャットボットの単純な回答提供とは異なり、本ソリューションは文脈理解、ニーズ分析、個別旅行者向けのパーソナライズ情報提供が可能です。

旅行計画の立案、情報検索、移動案内、沖縄旅行中に発生する様々な状況への対応をサポートします。

ResorTech EXPO 2025での成功：1,000名以上が体験

11月13日～14日に開催されたResorTech EXPO Okinawa 2025において、Miichisoftは『ALL IN ONE 観光AI情報センター』を出展し、1,000名以上の来場者がブースを訪れました。試用体験では、来場者から動作メカニズム、企業ごとのカスタマイズ可能性、データ精度、既存システムとの統合方法など、多くの専門的な質問が寄せられました。

これらの好意的な反応は、旅行業界、特に大量の外国人旅行者への対応が求められる一方で、直接サポートする人材が限られている沖縄において、本ソリューションの高い実用性を証明しています。

『ALL IN ONE 観光AI情報センター』、旅行体験を向上させる機能

本ソリューションは、旅行業界に最適化された機能セットを提供し、旅行者が簡単に情報検索、スケジュール作成、施設照会を即座に行えるようサポートします。

1. 顧客ニーズに応じたスポット提案

文脈分析と個人の嗜好に基づき、レストラン、ホテル、観光スポットの最適なリストを迅速に提供します。

2. 迅速かつ最適な旅行スケジュール構築

正確な場所情報の提供だけでなく、滞在期間、嗜好、希望する体験タイプに応じて、最適な旅行ルートを構築し、継続的にカスタマイズします。

3. 緊急施設・交通手段の照会

緊急サポートや交通手段が必要な際、ユーザーが入力した現在地に基づき、最寄りの病院、診療所、バス路線、タクシー情報を即座に正確に提供します。

4. 多言語対応

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語など、複数言語で自然で親しみやすい応答が可能で、外国人旅行者にシームレスなコミュニケーション体験を提供します。

旅行事業者にとっての4つのメリット

『ALL IN ONE 観光AI情報センター』は、顧客ニーズの把握、柔軟な統合、リソース最適化において、事業者を強力にサポートします。

1. 実データによる顧客ニーズの深い理解

チャットボットは顧客の会話履歴を保存し、旅行者のニーズ、検索トレンド、行動パターンを把握できます。これはサービス改善、旅行商品最適化、より効果的なマーケティング戦略構築の重要な基盤となります。

2. 成長ニーズに応じた柔軟な拡張性

ウェブサイトや既存プラットフォームへの統合が容易です。事業者は規模や個別ニーズに応じて、業務を中断することなく、機能の拡張や調整を柔軟に行えます。

3. カスタマーサポート部門の大幅な負担軽減と業務効率向上

チャットボットは24時間365日稼働し、反復的な質問を自動処理します。これによりサポート部門の業務量を削減し、人件費を節約すると同時に、業務効率を向上させ、安定した顧客体験を保証します。

4. 既存システムとのシームレスな統合

現在利用中の予約システムや顧客管理システムとスムーズに連携し、データの一元管理と業務フローの最適化を実現します。

今後の展望：旅行AIチャットボットにとどまらない

『ALL IN ONE 観光AI情報センター』の成功は、Miichisoftのカスタマイズ型AIソリューション開発能力を証明すると同時に、AI技術が事業者にもたらす実用的価値を実証しています。

長年にわたり内部業務にAIを適用してきた経験から、MiichisoftはAIが事業者にもたらし得る価値を深く理解しています。この経験を基に、各業界の特性に応じてカスタマイズされたAIソリューションを積極的に開発し、事業者が迅速かつ効果的にAIを導入できるよう支援しています。

今後、Miichisoftは旅行分野だけでなく、様々な業界向けのAIソリューションを拡大し、AIをより親しみやすく、導入しやすく、業務生産性を直接向上させるものにすることを目指します。

イベントを見逃された方は、ぜひMiichisoftまでお問い合わせください。デモのご紹介や、貴社に最適なAIチャットボットのご相談を随時承っております。

デモ体験と無料相談 :https://miichisoft.com/inquiry/

【会社概要】

会社名：株式会社Miichisoft Japan（Miichisoft Japan Co., Ltd.）

設立：2019年7月8日

資本金：約500万円

代表取締役：ホアン・ゴック・シン（HOANG NGOC SINH）

所在地：〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-14-14

電話番号：+81-3-6555-3368

事業内容：AIソリューション／デジタルトランスフォーメーション（DX）／開発チーム・AI開発チーム提供／ITコンサルティング／クラウドコンピューティング／AR・VR／ソフトウェア・アプリケーション開発／BOTモデル

所属団体

Omotenashi ICT Association (https://www.omotenashi-ict.jp/)

AirTrip CXO Salon (https://www.airtrip.co.jp/cxo-salon/airtrip-fes/)

取引銀行：三菱UFJ銀行