カバヤ食品株式会社は、“この弾力、クセになる。”のコピーでおなじみ、独自の高弾力が特長の『TOUGH GUMMY（タフグミ）』ブランドより、期間限定製品『タフグミ バウンシーマスカット』を12月2日（火）より全国で発売しますので、お知らせします。

『タフグミ』ブランドは、噛み応えのある独自の高弾力食感とサワーパウダーの刺激が生む“やみつきになるおいしさ”が特長で、累計販売個数は1億個を突破※1しました。主力製品の『タフグミ』は、拡大を続けるグミ市場において、2024年度グミ市場販売金額No.1※2を達成し、2年連続で首位を獲得※3。“グミのおいしさのど真ん中”を体現する製品です。 期間限定フレーバーとして3回目の登場となる『タフグミ バウンシーマスカット』は、「ジューシーで何個でも食べられる」、「口に入れた瞬間マスカットの味がして美味しい」「次の発売が待ちきれない」といった好評の声を多くいただいています。

本製品は食べ始めから食べ終わりにかけて酸味と甘みのコントラストがしっかり感じられ、無限に食べ続けたくなるような連食性を追求しました。『タフグミ』ならではのサワーパウダーの刺激に、マスカットの芳醇な香りと甘さが調和した“ココロ弾む味わい”を最後まで飽きずに楽しんでいただけます。※1:カバヤ食品株式会社 出荷分析 2014年9月-2025年5月※2:インテージ SRI＋ 推計販売規模（金額） 2024年4月-2025年3月※3:インテージ SRI＋ 推計販売規模（金額） 2023年4月-2024年3月

＜『タフグミ バウンシーマスカット』について＞

製品特長

■クセになる高弾力、食べ応えのある大粒、刺激的なサワーパウダーに加え、どこから噛んでも同じ弾力が感じられるキューブ型が特長■クセになる食感の秘訣は、ただ硬いわけではなく高弾力が生み出す噛み切りにくい「粘り」■ガツンとくるパンチとジューシーな味わいが特長のマスカットフレーバー■製品名の「バウンシーマスカット」は、パンチが効いた味わいによりココロが弾み元気になる様子を表現

製品概要

製品名

種類別名称

内容量

価格

発売日

販売エリア・業態

タフグミ バウンシーマスカット

グミキャンディ

100g

オープン

2025年12月2日（火）

全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア・ドラッグストア等

https://www.kabaya.co.jp/catalog/tough/https://x.com/kabaya_tough