～「スイーツ甲子園 第18回高校生パティシエNo１決定戦」優勝報告～

令和７年９月15日に日本菓子専門学校（東京都世田谷区）で開かれた「スイーツ甲子園第18回高校生パティシエNo１決定戦」において、学校法人育成学園 育成調理師専門学校（尼崎市開明町２丁目30-２）のチーム「Éclat fière（エクラフィエール）」が、優勝という素晴らしい成績を収められました。

この度、その優勝の報告を行うため、市長を表敬訪問します。また、優勝作品の説明及び提供も行います。

１ 日 時

令和7年11月26日（水）午前11時30分～正午

２ 場 所

市役所本庁舎南館2階 市長室

３ 訪問者

⑴ 選手 福井 せな（ふくい せな／高３・チームリーダー）

小泉 瀬名（こいずみ せな／高３）

瀬川友梨奈（せがわ ゆりな／高２）

⑵ 指導者 浅香 美妃（あさか みき／製菓部顧問・チーム監督）

森 宏文（もり ひろふみ／教頭）

中井 達雄（なかい たつお／教諭）

４ 表敬訪問の流れ

11：30 開式

11：35 優勝報告

11：38 市長挨拶

11：41 記念撮影

11：45 優勝作品の説明及び提供

11：50 取材対応

※時間の都合上、市長への質疑を中心にお願いします。

※表敬訪問後、同校選手及び指導者については、市政記者室で取材対応しますので、

記者の皆様は、一旦、ご退室の程よろしくお願いいたします。

11：55 歓談

12：00 閉式

参考①：「スイーツ甲子園第18回高校生パティシエNo１決定戦」について

https://sweets-koushien.com/index.html

・高校生３人１組でテーマに沿ったお菓子作りの技術とアイデアを競う大会であり、書類選考・予選大

会・全国大会と進んでいきます。

（書類選考） 予選東西2ブロックに分け、各12チームの計24チームが選出

（予選大会） 100分以内にテーマ作品を作成する調理試験、上位３チームが全国へ

（全国大会） 150分に延長され、テーマ作品2品を作成する調理試験

・今年度のテーマは「ウエディングケーキ」、「Gratibrlle（グラティベル）」を作成した同校のチーム

「Éclat fière（エクラフィエール）」が優勝しました。







参考②：育成調理師専門学校について

https://www3.ikusei.ac.jp/

・中学校卒業生を対象に、同じ校舎内で高校普通科教育と専門科目を並行し、３年後の卒業時には「高校

卒業資格」と「調理師専門学校卒業資格」が同時取得できる、阪神間では唯一の技能連携校です。

・1・2年次では基礎を幅広く身につけ、3年次の2学期からは外部講師陣による授業もスタートし、多方

面で活躍中のプロから、それぞれの個性あふれる知識や技術、食に向かう姿勢などを学んでいきます。

・近年の主な受賞歴は下記のとおり