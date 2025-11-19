～「スイーツ甲子園 第18回高校生パティシエNo１決定戦」優勝報告～
令和７年９月15日に日本菓子専門学校（東京都世田谷区）で開かれた「スイーツ甲子園第18回高校生パティシエNo１決定戦」において、学校法人育成学園 育成調理師専門学校（尼崎市開明町２丁目30-２）のチーム「Éclat fière（エクラフィエール）」が、優勝という素晴らしい成績を収められました。
この度、その優勝の報告を行うため、市長を表敬訪問します。また、優勝作品の説明及び提供も行います。
１ 日 時
令和7年11月26日（水）午前11時30分～正午
２ 場 所
市役所本庁舎南館2階 市長室
３ 訪問者
⑴ 選手 福井 せな（ふくい せな／高３・チームリーダー）
小泉 瀬名（こいずみ せな／高３）
瀬川友梨奈（せがわ ゆりな／高２）
⑵ 指導者 浅香 美妃（あさか みき／製菓部顧問・チーム監督）
森 宏文（もり ひろふみ／教頭）
中井 達雄（なかい たつお／教諭）
４ 表敬訪問の流れ
11：30 開式
11：35 優勝報告
11：38 市長挨拶
11：41 記念撮影
11：45 優勝作品の説明及び提供
11：50 取材対応
※時間の都合上、市長への質疑を中心にお願いします。
※表敬訪問後、同校選手及び指導者については、市政記者室で取材対応しますので、
記者の皆様は、一旦、ご退室の程よろしくお願いいたします。
11：55 歓談
12：00 閉式
参考①：「スイーツ甲子園第18回高校生パティシエNo１決定戦」について
https://sweets-koushien.com/index.html
・高校生３人１組でテーマに沿ったお菓子作りの技術とアイデアを競う大会であり、書類選考・予選大
会・全国大会と進んでいきます。
（書類選考） 予選東西2ブロックに分け、各12チームの計24チームが選出
（予選大会） 100分以内にテーマ作品を作成する調理試験、上位３チームが全国へ
（全国大会） 150分に延長され、テーマ作品2品を作成する調理試験
・今年度のテーマは「ウエディングケーキ」、「Gratibrlle（グラティベル）」を作成した同校のチーム
「Éclat fière（エクラフィエール）」が優勝しました。
参考②：育成調理師専門学校について
https://www3.ikusei.ac.jp/
・中学校卒業生を対象に、同じ校舎内で高校普通科教育と専門科目を並行し、３年後の卒業時には「高校
卒業資格」と「調理師専門学校卒業資格」が同時取得できる、阪神間では唯一の技能連携校です。
・1・2年次では基礎を幅広く身につけ、3年次の2学期からは外部講師陣による授業もスタートし、多方
面で活躍中のプロから、それぞれの個性あふれる知識や技術、食に向かう姿勢などを学んでいきます。
・近年の主な受賞歴は下記のとおり