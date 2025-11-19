～「スイーツ甲子園 第18回高校生パティシエNo１決定戦」優勝報告～

　令和７年９月15日に日本菓子専門学校（東京都世田谷区）で開かれた「スイーツ甲子園第18回高校生パティシエNo１決定戦」において、学校法人育成学園　育成調理師専門学校（尼崎市開明町２丁目30-２）のチーム「Éclat fière（エクラフィエール）」が、優勝という素晴らしい成績を収められました。

　この度、その優勝の報告を行うため、市長を表敬訪問します。また、優勝作品の説明及び提供も行います。

 

１　日　時

　　令和7年11月26日（水）午前11時30分～正午

 

２　場　所

　　市役所本庁舎南館2階　市長室

 

３　訪問者

　⑴　選手　　福井　せな（ふくい　せな／高３・チームリーダー）

　　　　　　　小泉　瀬名（こいずみ　せな／高３）

　　　　　　　瀬川友梨奈（せがわ　ゆりな／高２）

　⑵　指導者　浅香　美妃（あさか　みき／製菓部顧問・チーム監督）

　　　　　　　森　　宏文（もり　ひろふみ／教頭）

　　　　　　　中井　達雄（なかい　たつお／教諭）

 

４　表敬訪問の流れ

　　11：30　開式

　　11：35　優勝報告

　　11：38　市長挨拶

　　11：41　記念撮影

　　11：45　優勝作品の説明及び提供

　　11：50　取材対応

　　　　　　※時間の都合上、市長への質疑を中心にお願いします。

　　　　　　※表敬訪問後、同校選手及び指導者については、市政記者室で取材対応しますので、

　　　　　　　記者の皆様は、一旦、ご退室の程よろしくお願いいたします。

　　11：55　歓談

　　12：00　閉式

 

参考①：「スイーツ甲子園第18回高校生パティシエNo１決定戦」について

　　　　https://sweets-koushien.com/index.html

　・高校生３人１組でテーマに沿ったお菓子作りの技術とアイデアを競う大会であり、書類選考・予選大

　　会・全国大会と進んでいきます。

　　　（書類選考） 予選東西2ブロックに分け、各12チームの計24チームが選出

　　　（予選大会） 100分以内にテーマ作品を作成する調理試験、上位３チームが全国へ

　　　（全国大会） 150分に延長され、テーマ作品2品を作成する調理試験

　・今年度のテーマは「ウエディングケーキ」、「Gratibrlle（グラティベル）」を作成した同校のチーム

　　「Éclat fière（エクラフィエール）」が優勝しました。



参考②：育成調理師専門学校について

　　　　https://www3.ikusei.ac.jp/

　・中学校卒業生を対象に、同じ校舎内で高校普通科教育と専門科目を並行し、３年後の卒業時には「高校

　　卒業資格」と「調理師専門学校卒業資格」が同時取得できる、阪神間では唯一の技能連携校です。

　・1・2年次では基礎を幅広く身につけ、3年次の2学期からは外部講師陣による授業もスタートし、多方

　　面で活躍中のプロから、それぞれの個性あふれる知識や技術、食に向かう姿勢などを学んでいきます。

　・近年の主な受賞歴は下記のとおり

 