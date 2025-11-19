スポーツ・アクティビティ用車いす「パラサポ！ミライ」贈呈式の開催について
このたび、公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンターより、校庭でも体育館でも使えるスポーツ・アクティビティ用車いす「パラサポ ！ミライ 」10台が贈呈されることとなりました。
これに伴い、下記の通り贈呈式を開催します。なお、今回の贈呈は全国の自治体で12番目、県内では初となります。なお、当日は松本市長と杭瀬小学校の代表児童が「パラサポ！ミライ」試乗を行います。
贈呈される車いす「パラサポ！ミライ」は、インクルーシブ教育を推進するため、市内小中学校での活用や、ボートレース尼崎でのイベント実施等、様々な活用を予定しています。
１ 贈呈式について
⑴ 日時 令和７年11月26日（水） 16時00分から17時00分
⑵ 場所 尼崎市立杭瀬小学校 １階ランチルーム（尼崎市杭瀬北新町２丁目6-1）
⑶ 出席者
ア 公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター
会長 山脇 康 様
常務理事 小澤 直 様
ＤＥ＆Ｉプログラム推進部ディレクター 山本 恵理 様
イ 尼崎市
尼崎市長 松本 眞
教育長 森山 太嗣
公営企業管理者 中川 照文
ウ 杭瀬小学校
校長 小嶋 千花
※杭瀬小学校の児童も参加予定
⑷ 次第
ア 贈呈者挨拶
イ 受領者挨拶
ウ インクルーシブ運動会及びパラサポ！ミライの説明
エ パラサポ！ミライ贈呈及び撮影
オ 尼崎市長・杭瀬小学校児童試乗・懇談
カ 感謝状贈呈及び撮影
キ 活動予定発表
２ 贈呈品
スポーツ・アクティビティ用車いす「パラサポ ！ミライ 」10台
３ 問合せ先
ボートレース事業部開催運営課
担当：石原 電話：06-6419-3181 （当日連絡先：090-1557-7457）
４ その他
杭瀬小学校内に駐車スペースがありませんので、取材いただく際は周辺のパーキングをご利用いただ
きますようお願い致します。