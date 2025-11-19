スポーツ・アクティビティ用車いす「パラサポ！ミライ」贈呈式の開催について

このたび、公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンターより、校庭でも体育館でも使えるスポーツ・アクティビティ用車いす「パラサポ ！ミライ 」10台が贈呈されることとなりました。

これに伴い、下記の通り贈呈式を開催します。なお、今回の贈呈は全国の自治体で12番目、県内では初となります。なお、当日は松本市長と杭瀬小学校の代表児童が「パラサポ！ミライ」試乗を行います。

贈呈される車いす「パラサポ！ミライ」は、インクルーシブ教育を推進するため、市内小中学校での活用や、ボートレース尼崎でのイベント実施等、様々な活用を予定しています。

１ 贈呈式について

⑴ 日時 令和７年11月26日（水） 16時00分から17時00分

⑵ 場所 尼崎市立杭瀬小学校 １階ランチルーム（尼崎市杭瀬北新町２丁目6-1）

⑶ 出席者

ア 公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター

会長 山脇 康 様

常務理事 小澤 直 様

ＤＥ＆Ｉプログラム推進部ディレクター 山本 恵理 様

イ 尼崎市

尼崎市長 松本 眞

教育長 森山 太嗣

公営企業管理者 中川 照文

ウ 杭瀬小学校

校長 小嶋 千花

※杭瀬小学校の児童も参加予定

⑷ 次第

ア 贈呈者挨拶

イ 受領者挨拶

ウ インクルーシブ運動会及びパラサポ！ミライの説明

エ パラサポ！ミライ贈呈及び撮影

オ 尼崎市長・杭瀬小学校児童試乗・懇談

カ 感謝状贈呈及び撮影

キ 活動予定発表

２ 贈呈品

スポーツ・アクティビティ用車いす「パラサポ ！ミライ 」10台





３ 問合せ先

ボートレース事業部開催運営課

担当：石原 電話：06-6419-3181 （当日連絡先：090-1557-7457）

４ その他

杭瀬小学校内に駐車スペースがありませんので、取材いただく際は周辺のパーキングをご利用いただ

きますようお願い致します。