スポーツ・アクティビティ用車いす「パラサポ！ミライ」贈呈式の開催について

写真拡大 (全3枚)

　このたび、公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンターより、校庭でも体育館でも使えるスポーツ・アクティビティ用車いす「パラサポ ！ミライ 」10台が贈呈されることとなりました。

　これに伴い、下記の通り贈呈式を開催します。なお、今回の贈呈は全国の自治体で12番目、県内では初となります。なお、当日は松本市長と杭瀬小学校の代表児童が「パラサポ！ミライ」試乗を行います。

　贈呈される車いす「パラサポ！ミライ」は、インクルーシブ教育を推進するため、市内小中学校での活用や、ボートレース尼崎でのイベント実施等、様々な活用を予定しています。

 

１　贈呈式について

　⑴  日時　令和７年11月26日（水）　16時00分から17時00分

　⑵  場所　尼崎市立杭瀬小学校　１階ランチルーム（尼崎市杭瀬北新町２丁目6-1）

　⑶  出席者

　　ア　公益財団法人日本財団パラスポーツサポートセンター

　　　　会長　　　　　　　　　　　　　　　　　山脇　康　　様

　　　　常務理事　　　　　　　　　　　　　　　小澤　直    様

　　　　ＤＥ＆Ｉプログラム推進部ディレクター　山本　恵理　様

　　イ　尼崎市

　　　　尼崎市長　　　　　　　　　　　　　松本　眞

　　　　教育長　　　　　　　　　　　　　　森山　太嗣

　　　　公営企業管理者　　　　　　　　　　中川　照文

       ウ　杭瀬小学校

　　　　校長　　　　　　　　　　　　　　　小嶋　千花　

　　　　※杭瀬小学校の児童も参加予定

　⑷　次第

　　ア　贈呈者挨拶

　　イ　受領者挨拶

　　ウ　インクルーシブ運動会及びパラサポ！ミライの説明

　　エ　パラサポ！ミライ贈呈及び撮影

　　オ　尼崎市長・杭瀬小学校児童試乗・懇談

       カ　感謝状贈呈及び撮影

　　キ　活動予定発表

 

２　贈呈品

　　スポーツ・アクティビティ用車いす「パラサポ ！ミライ 」10台

 


 

３　問合せ先

　　ボートレース事業部開催運営課　

　　担当：石原　電話：06-6419-3181　（当日連絡先：090-1557-7457）

 

４　その他

　　　杭瀬小学校内に駐車スペースがありませんので、取材いただく際は周辺のパーキングをご利用いただ

　　きますようお願い致します。