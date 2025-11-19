ハローキティのショーと食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、大人気カフェショー HELLO KITTY PIANIST DREAMの冬公演 『Magical Snow』を12月26日（金）より開催いたします。

本公演では、「冬」や「雪」をテーマにした楽曲が登場。童謡“ゆき”や、クリスマスの定番である“ウィンターワンダーランド”など誰もが知る楽曲を始め、クラシックの名曲くるみ割り人形より“雪片のワルツ”など計6曲を、ハローキティの歌とダンスのパフォーマンスを交えてお届け。公演後半にはハローキティとのグリーティングタイムもあり、まさにハローキティに満たされた夢のような時間をご提供いたします。また、当施設が提供するメニューは、牛乳や卵などを使用せず植物性由来の食材のみで調理された身体に優しいヴィーガン料理をはじめ、ハローキティの形をした“チーズケーキ”やハローキティのりんごのおうち「HELLO KITTY APPLE HOUSE」を模した“りんごオムライス”など、見た目も鮮やかでかわいい様々なスイーツも提供しています。当施設限定のスイーツを味わいながら、この季節だけのかわいいハローキティの世界観をお楽しみください。

■新作カフェ公演HELLO KITTY PIANIST DREAM 『Magical Snow』 概要

公演日時： 2025年12月26日（金）～ 2026年2月28日（土）営業時間： カフェタイム／14：00～17：00 第1部 14：00～15：30（SHOWTIME／14：30～15：00）第2部 15：30～17：00（SHOWTIME／16：00～16：30）場所： 兵庫県淡路市野島平林177-5料金： 大人／3,000円（税込）子供／2,000円（税込）※1ドリンク・ショー・グリーティング・ハローキティ アップルハウス入場料金を含む※プラン内容は変更となる可能性がございます。詳しくは公式HPをご確認ください。曲目：童謡“ゆき”や“ウィンターワンダーランド”など冬をテーマにした楽曲 計6曲問合わせ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9022

https://awaji-resort.com/hellokittyshowbox/?utm_source=awaji-resort.com&utm_medium=referral&utm_campaign=globalheader