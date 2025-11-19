【MINISFORUM新製品発売】0.67kgの超軽量ボディにRyzen 7 255を搭載した高性能ミニPC「X1 Lite」を発売！
2025年11月19日、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、最新の超軽量ミニPC「Minisforum X1 Lite」を正式発売いたしました。
最新のAMD Ryzen 7 255プロセッサーとRadeon 780Mグラフィックスを搭載したこのコストパフォーマンスに優れたモデルは、日常業務、軽量クリエイティブ作業、家庭用マルチメディアアプリケーションなど多様なシーンを簡単にこなせます。
「X1 Lite」はHDMI 2.1/DP 1.4/USB4経由で最大3画面同時出力（単画面解像度8K対応）をサポートし、USB4（40Gbps）、2.5GbE、Wi-Fi 6Eなど多様な高速インターフェースを装備します。OCuLinkによる外部GPU拡張を実現し、壁掛け設置にも対応します。オフィス、家庭、エンターテインメント、創作など多様なシーンに柔軟に対応するデバイスです。
さらに相変化材料（PCM）温度制御技術と大型静音ファンを搭載し、65W TDPの性能を安定して発揮します。
製品概要
製品名： Minisforum X1 Lite
プロセッサ： AMD Ryzen 7 255（8C/16T、最大4.9GHz、65W）
メモリ： DDR5-5600 SO-DIMM（デュアルチャネル、最大128GB）
ストレージ：M.2 2280 NVMe SSD ×2（PCIe 4.0、最大8TB）
インターフェース： USB4 Type-C（PD対応）、USB 3.2 Gen2 Type-A、OCuLink
ネットワーク： 2.5GbE、Wi-Fi 6E、BT5.2
サイズ / 特徴： 130×126×47.2mm、0.67kg、壁掛け対応
OS対応： Windows 11 Pro
Minisforumについて
Minisforumは、世界に向けた高性能コンパクトミニPCブランドです。日常、ビジネス、エンターテインメントなど多様なニーズに応える高品質な製品の開発に注力し、ユーザーにより快適で便利なデスクトップ体験を提供します。
新たに発表した「X1 Lite」を代表として、軽量化、高性能、省スペースという利点を兼ね備えたミニPCを通じて、多様なアプリケーションシーンに対応する革新的な製品開発を継続してまいります。
