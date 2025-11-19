ＪＡ全農は、福岡県内の直営飲食店舗（２店舗）で、１１月２０日(木)～１２月４日(木)までの間、「博多なす＆博多のトマトフェア」を開催します。福岡県は、温暖な気候と豊富な水に恵まれた風土を活かしたナスやトマトの栽培が盛んです。ナスは、半世紀を超える歴史と全国有数の生産量を誇る産地で、「博多なす」として年間を通じて全国に出荷されています。トマトは県内８ＪＡでブランド化の取組みを実施しており「博多のトマト」として統一品種で栽培を行うなど、こだわりの詰まった大玉トマトを生産しています。フェアでは、旬を迎える「博多なす」と「博多のトマト」を使用したメニューを各店舗で提供します。

【フェア概要】

１．期 間：令和７年１１月２０日(木)～１２月４日(木)２．実施店舗：以下２店舗（詳細はhttps://minoriminoru.jp/shop/をご覧ください）（１）みのりカフェ福岡パルコ店（福岡県福岡市中央区天神２－１１－１）（２）みのりカフェアミュプラザ博多店（福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１）