合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する、国内最大級のゲーミングPC検索サイト 「gg（https://good-gamers.jp）」は、2025年11月、従来のLINEログインに加え、メールアドレスとパスワードによる会員登録・ログイン機能を公開しました。これにより、LINEアカウントを持っていないユーザーや、SNSログインを避けたいユーザーでも、保存・通知などの便利機能を利用できるようになりました。

会員限定の便利機能を、より多くのユーザーへ提供

今回のアップデートは、より多くのユーザーに会員限定の便利な機能をご提供することを目的としています。① 保存機能気になるゲーミングPCを保存し、後から一覧できる機能です。毎回検索することなく、保存一覧画面からすぐに見返すことができます。② 値下げ通知機能保存したPCの価格に変動があると、gg上で通知される機能です。トップページで通知バッジが表示される他、保存一覧画面では変動額がすぐにチェックできます。セールや期間限定の値引きも通知されるため、買い時を逃さない購入判断をサポートします。

ggの今後の展開

ggは、国内最大級のゲーミングPC検索サイトです。国内主要12メーカーのゲーミングPCを横断して検索、一覧でき、メーカー・GPU・CPU・メモリ・ストレージ・カラー・冷却方式など多様な条件から絞り込むことで、ユーザーは最適なBTOを見つけることが可能です。毎日商品情報を更新しており、各メーカーの公式サイトを参考に、最新のセール価格やキャンペーンを踏まえた実質価格も反映しています。今回のログイン機能拡張に続き、今後もユーザーの最適な選択を支援する機能を開発してまいります。

運営情報

https://good-gamers.jp/

合同会社気づけば代表：福田貫太コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jpTel：050-1726-3811引用、転載、取材など大歓迎しております。