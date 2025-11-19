阪急阪神不動産株式会社では、2023年10月から展開している新築の中規模オフィスシリーズ「SUITE（スイテ）」の第4号物件となる「スイテ田町」の新築工事を、本年11月に着工しました。2027年春に竣工する予定です。

都営地下鉄各線「三田」駅、JR各線「田町」駅に至便で、道路「第一京浜」にも面して視認性が高く、多様な業種や産学連携の拠点が多く存在する立地特性を活かし、「多面性の合流点」という開発コンセプトのもと多様な機能や価値観が混ざり合うオフィスビルを計画しています。

また、本物件では、コクヨ株式会社とタイアップし、すべてのオフィスフロアにフルセットアップオフィス※仕様を採用します。同社が長年にわたるワークプレイスの研究実績をもとに蓄積してきた知見を活かし、本物件の内装やフルセットアップオフィスの企画・基本設計・デザイン監修を担当するほか、オフィス家具や什器を導入します。

今後も当社では、首都圏において、引き続き中規模オフィス事業を積極的に展開してまいります。





※フルセットアップオフィス：会議室や受付、オフィス什器を予め備えたオフィス









■「スイテ田町」について（記載内容は本リリース時点の計画段階のものです）

開発コンセプト『多面性の合流点』

【多面性を表現する外観】

外観はクラシカルでありながら、モダンさも感じられるようなデザインとしています。また、建物は、3つの道路に面しており、接道面ごとに異なるファサードは、本物件のコンセプトである多面性を表現するとともに外部からの高い視認性を有しています。





【ワーカーの多様なニーズに応え「自分らしく過ごして働ける『Your Space』」を導入】

入居テナント様のニーズに応じ、フルセットアップオフィスの一部を『Your Space』として、3パターンから選択可能なプランを用意しました。

フルセットアップオフィスのプラン『Your Space』（イメージパース（3パターン））





【上質なエントランス空間】

エントランスホールには、ワーカーがご来訪のお客様との待ち合わせやソロワークなどに利用できる、カウンターやソファ席のあるスペースを設けています。また、入居テナント様専用の貸会議室もあり、さまざまなシーンに対応できるゆとりのある上質な空間となっています。





【「働く」と「憩う」が共存する、ワーカー専用の屋上テラス】

屋上にはワーカー専用のテラスを設置します。東京タワーを望みながら、働き、憩うことができる、2つの顔を持つ空間となっており、執務用の電源を備えた快適なワークスペースとして、また、開放的な眺望が楽しめるリフレッシュスペースとして、気分に合わせた活用が可能です。





【施設概要】

所在地：東京都港区芝5丁目213番13他（地番）

交通：

・都営三田線・浅草線「三田」駅A3出口※2 徒歩2分

・JR各線「田町」駅三田口（西口）徒歩4分

※2 利用可能時間7:30～23:30 左記以外の時間はA4出口徒歩3分

敷地面積：約540平方メートル

延床面積：約4,160平方メートル

各階面積：約320平方メートル（約96坪）

用途：事務所

構造・規模：鉄骨造、地上13階

設計・監理：

株式会社長谷建築設計事務所、コクヨ株式会社、

株式会社鍜治田工務店一級建築士事務所

施工：株式会社鍜治田工務店、コクヨ株式会社

竣工：2027年春（予定）













「スイテ田町」公式HP： https://suite.hhp.co.jp/tamachi/









＜コクヨ株式会社について＞

1905年創業のコクヨ株式会社は、文具やオフィス向け家具などの製造・販売、オフィスの空間デザインを通じて、時代ごとのお客様の課題に向きあってきました。2021年に自らの社会における役割を「WORK ＆ LIFE STYLE Company」と再定義し、「働く」「学ぶ・暮らす」のドメインで文具や家具だけにとらわれない豊かな生き方を創造する企業となることを目指しています。

コクヨホームページ： https://www.kokuyo.com/





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/558888/att_558888_1.pdf









阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/068d790791304c2ccee5d1547b45e5653864cf99.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1