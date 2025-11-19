阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）と阪急阪神不動産株式会社（本社：大阪市北区、社長：福井康樹）は、鉄道の高架下空間に新たなライフスタイルを提案するスペースとして、阪神電車 青木駅～魚崎駅間に「ガレージハウス」を整備します。新築工事は11月1日（土）に着手しており、竣工は2026年5月を予定しています。

本物件は、建築ブランド「DAYTONA HOUSE×LDK」を手掛ける株式会社LDKとの共同企画で、魚崎駅へ徒歩で約6分、また、阪神高速3号神戸線の魚崎出入口まで車で約3分という、利便性の高い都市部に位置しています。愛好家による車・バイクのガレージ付アパートとしての利用のほか、セカンドハウスとしての利用やオフィス、サービス店舗、趣味の部屋としての利用など、さまざまな使い方が可能な“秘密基地”のような空間です。

「DAYTONA HOUSE×LDK」は、内外装に鉄骨フレームを露出させたシャープなデザインが特徴となっています。本物件は、1階がガレージ空間、2階が居住空間というメゾネット型の賃貸ガレージハウスです。株式会社LDKが手掛ける賃貸ガレージハウスとして神戸市内では初の展開となります。

阪神電気鉄道株式会社および阪急阪神不動産株式会社は、鉄道の高架下空間に新たな価値を創出することなどを通じて、多様なニーズに応える新しいライフスタイルを提案し、地域社会の活性化と沿線価値の向上を目指してまいります。

本物件の概要は次のとおりです。





■東灘高架下ガレージハウスの概要

名称：（仮称）東灘高架下ガレージハウス

所在地：兵庫県神戸市東灘区魚崎中町2丁目

敷地面積：約592平方メートル

延床面積：約570平方メートル

総戸数：4棟7戸

構造規模：軽量鉄骨造2階建

賃貸面積：

◆タイプA（約67平方メートル）…6戸

ガレージ幅 約3.5m×奥行 約5.8m

◆タイプB（約136平方メートル）…1戸

ガレージ幅 約5.8m×奥行 約7.7m

設備：ユニットバス、トイレ、ミニキッチンなど

交通：

阪神本線 青木駅 徒歩約10分

魚崎駅 徒歩約 6分

阪神高速3号神戸線「魚崎」出入口まで車で約3分

竣工時期：2026年5月予定

入居開始時期：2026年6月予定

事業主：阪神電気鉄道株式会社

企画：阪神電気鉄道株式会社・阪急阪神不動産株式会社・株式会社LDKの共同プロジェクト

設計/施工：阪急設計コンサルタント株式会社/シィード建設株式会社





建物の詳細や入居に関するお問い合わせは、本日開設する株式会社LDKのウェブサイトをご覧ください。

株式会社LDKのウェブサイトURL https://daytona-house.com/garage_apartment/22321/

※2025年12月1日（月）に入居募集を開始予定です。





■物件位置図





■株式会社LDK 会社概要

所在地：東京都中央区築地1-5-8 樋泉ビル3階

設立：1999年7月23日

代表者：吉川 敦行

資本金：8,110万円

事業内容：建築プロデュース・コンサルティングほか





本物件は、東灘高架下（阪神本線魚崎駅・芦屋駅間の東西約3.5 kmにわたる高架下空間）における沿線活性化の取組の一環です。

阪神電気鉄道株式会社および阪急阪神不動産株式会社は、今後も東灘高架下の利活用を通じて、地域の魅力向上につなげてまいります。









