全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：降籏邦義）は、2024年10月に新たに誕生したバレーボールの国内トップリーグ「大同生命SVリーグ」の熱戦を11月21日（金）より「BS12 SVリーグ中継2025-26」でお届けします。今年は女子の熱戦も中継、昨季3位の「SAGA久光スプリングス」と「東レアローズ滋賀」戦を中継します。

1．「BS12 SVリーグ中継2025-26」番組概要

世界最高峰のリーグを目指して、24年10月に新設したバレーボールの国内トップリーグ「大同生命SVリーグ」。BS12では、2025-26大同生命SVリーグの熱戦を生中継！世界トップレベルのスター選手たちが、チャンピオンの座を目指して激闘！■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/sports/sv-league/

2．大阪ブルテオン・西田有志キャプテンコメント

バレーボールの魅力をより多くの皆さんに伝えられるよう、サポーターの皆さんと一緒に戦っていきたいと思っています。ご声援よろしくお願いします。

3．中継スケジュール

■11月21日（金）19:00放送開始（最大延長21:58まで）SAGA久光スプリングス vs. 東レアローズ滋賀■11月30日（日）14:00放送開始（最大延長16:58まで）大阪ブルテオン vs. 広島サンダーズ■12月28日（日）13:00放送開始（最大延長15:58まで）サントリーサンバーズ大阪 vs. 大阪ブルテオン■1月11日（日）14:00放送開始（最大延長16:58まで）大阪ブルテオン vs. ヴォレアス北海道■3月 1試合放送予定※放送時間は変更になる場合があります。

