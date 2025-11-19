新イベント開催！『逃走中 CREATED IN FORTNITE』に100体のハンターが登場！

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉本 治）とAlche株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川 大揮、以下当社）が共同制作した『逃走中 CREATED IN FORTNITE』*において、11月19日(水)12:00より 新イベント『ハンター100体放出！？』がリリースされることをお知らせいたします。

*『逃走中 CREATED IN FORTNITE』は、昨年に登場した、フォートナイトの新たなクリエイティブモード(Creative2.0)及び、”Unreal Editor for Fortnite” (UEFN)で開発しました。

【新イベント『ハンター100体放出！』開催！】

新イベント『ハンター100体放出！？』を開催します。

イベント期間中は専用の新たなミッションが加わり、時間経過とともにマップ中央、上空に出現している牢屋にハンターが追加されていきます。

ミッションに失敗すると、牢屋に入っている「100体のハンター」が放出され、プレイヤーを追いかけます。

今までの逃走中とは違った新たなスリルを体験することができます。

■島コード

『逃走中 CREATED IN FORTNITE』 島コード：4090-6935-8150

■イベント開催期間

2025年11月19日(水) 12:00 ～ 2025年12月15日(月) 11:59

【「ハンター100体放出！？」イベント記念Ｘフォロー＆リポストキャンペーン開催！】

『逃走中 CREATED IN FORTNITE』の公式Ｘ(@rfm_fnl)では今回の「ハンター100体放出！？」イベントを記念して、プレゼントキャンペーンを開催します。フォロー&リポストされた方の中から抽選で10名様に2,800円分の「V-Bucksカード」をプレゼントします。

■プレゼント内容

・「V-Bucksカード」 2,800円分×10名様

■応募期間

2025年11月19日(水) 12:00 ～ 2025年12月15日(月) 11:59まで

■応募方法

・『逃走中 CREATED IN FORTNITE』公式アカウント(@rfm_fnl)をフォロー

・当該のポストをリポスト

【ゲーム紹介│逃走中 CREATED IN FORTNITE】

逃走中がフォートナイトで開幕！TV番組「逃走中」は、逃走者がハンターから逃げた時間に応じて賞金を獲得できるエンターテインメント番組です。『逃走中 CREATED IN FORTNITE』ではTV番組さながらの逃走劇をゲーム内で体験することができます。舞台はお台場。フジテレビとショッピングモールを含む広大なエリアです。ゲームをリリースした当日2024年7月29日にクリエイターの同時接続数は世界3位(2.2万人)を達成しました※

※同時接続数はFortnite.GG サイト（https://fortnite.gg/creators）での観測結果です。

※本ゲームは昨年に登場した、フォートナイトの新たなクリエイティブモード(Creative2.0)及び、”Unreal Editor for Fortnite” (UEFN)で開発しました。

■ゲーム概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32032/table/206_1_369c70b0fa643e9bb0385d9d91449840.jpg?v=202511190428 ]

※『逃走中 CREATED IN FORTNITE』は、Epic Games, Inc. によってスポンサー、承認、または管理されているものではありません。独立して制作されたフォートナイトクリエイティブのコンテンツです。

■フォートナイトとは

全世界で6億人以上の登録アカウントを持つ『フォートナイト』は、象徴的なバトルロイヤルやアクション満載のゼロビルドで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.comをご覧ください。

【会社概要】

■株式会社フジ・ネクステラ・ラボ 会社概要

○会社名：株式会社フジ・ネクステラ・ラボ

○代表：代表取締役社長 吉本 治

○所在地：〒135-0064東京都江東区青海一丁目1-20ダイバーシティ東京オフィスタワー21F

○設立： 1969年10月1日

○URL：https://www.fnl.co.jp/

【会社概要】

○会社名：Alche株式会社

○代表：代表取締役 川 大揮

○所在地：〒151-0071 東京都渋谷区本町2-33-2 3F

○設立：2019年03月

○URL：https://alche.studio/