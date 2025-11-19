【梅乃宿酒造】“特別な席”でふるまわれ話題に。入手困難となっていた『梅乃宿 葛城 純米大吟醸』が11月19日より梅乃宿酒造直営店で再販開始

梅乃宿酒造株式会社

梅乃宿酒造株式会社（本社：奈良県葛城市、代表取締役：吉田佳代）は、『梅乃宿 葛城（かつらぎ） 純米大吟醸』について、一時欠品を経て11月19日より梅乃宿酒造直営店で再販開始いたします。

『梅乃宿 葛城 純米大吟醸』は、2025年10月28日に開催された日米首脳会談のワーキングランチにおいて提供されたものです。その事実をきっかけに大きな反響をいただき、直営店では発売後1週間で通常の約15倍の売上を記録するなど、多くのお客様にお選びいただきました。

その後すぐに在庫が完売となり、再入荷を望むお声を多数いただいていたことから、このたび数量限定にて販売を再開いたします。

【梅乃宿 葛城 純米大吟醸】

『梅乃宿 葛城 純米大吟醸』は、梅乃宿酒造が培ってきた醸造技術の粋を集めた純米大吟醸です。「山田錦」を100％使用し、蔵人の技と魂を注いだ梅乃宿の最高峰。華やかな香りが口中で柔らかく膨らむお酒です。

“贈答用として選ばれる一本”“特別な日の一杯”として、長年多くのお客様にご愛顧いただいています。

今秋の特別な提供をきっかけに、『梅乃宿 葛城 純米大吟醸』に関するお問い合わせが全国から相次ぎました。特に梅乃宿酒造直営店では発売から1週間で通常の約15倍の売上を記録し、その後すぐに全在庫が完売。店頭やオンラインショップには「再販はいつか」「贈り物に使いたい」といったお問い合わせが多く寄せられておりました。

今回の再入荷は、こうしたお客様の声にお応えする形でご案内するものです。

再販売分の『梅乃宿 葛城 純米大吟醸』の販売予定について

梅乃宿酒造直営店：2025年11月19日(水) 再販開始

梅乃宿酒造 公式オンラインショップ：予約販売受付中、2025年11月21日(金)より順次配送開始

全国の酒類販売店：店舗により取り扱い状況が異なります

※なお、数量に限りがあるため、販売予定数に達し次第売り切れとなります。あらかじめご了承ください。

梅乃宿酒造公式オンラインショップ :https://shop.umenoyado.com/

【商品情報】

≪商品名≫梅乃宿 葛城 純米大吟醸

≪原材料名≫米(国産) ・米麹(国産米)

≪原料米≫山田錦

≪アルコール度数≫15%

≪税込価格≫\6,050/720ml \12,100/1800ml

≪容量≫720ml,1800ml

≪品目≫日本酒

≪販売≫全国の酒類販売店(特約店) 、梅乃宿酒造直営店、梅乃宿酒造公式オンラインショップ

【会社概要】

梅乃宿酒造株式会社

代表者：吉田佳代

所在地(本社)：〒639-2135 奈良県葛城市寺口27-1

設立：1893年（明治26年）

事業内容：日本酒、リキュール、各種飲料の製造・販売、 商品開発

URL：https://umenoyado.com/