和菓子処 大角玉屋 銀座店では、史上最高値を記録した“金(ゴールド)”をモチーフに、通常の約3個分のジャンボな大福を金箔で包んだ「ジャンボ金箔大福」を、1等・前後賞合わせて10億円が当たる年末ジャンボ宝くじの発売期間と同じ11月21日(金)～12月23日(火)まで、数量限定(1日3個)にてご提供いたします。

当店名物の元祖いちご豆大福は、ジャンボ宝くじの発売時期、当店にほど近い高額当せんが出る事で有名な「西銀座チャンスセンター」の販売員の方が、ジャンボな福をもたらす験担ぎとして食べた事がきっかけとなり、宝くじファンの間でも注目されるようになりました。その縁で考案した過去のジャンボ大福シリーズも、「ジャンボ金銀銅大福」(2021年)、「ジャンボ超金(ちょーきん)大福」(2022年)、「開運ジャンボホームラン大福」(2024年)と、毎回連日完売の大ヒットを記録しています。

今回は歴史的な価格高騰が話題となった“金”にあやかった期間限定商品として、2018年に大好評いただいた「ジャンボ金箔大福」が7年ぶりに復活。名物のいちご豆大福をベースに、2018年当時から価格が約4.4倍※にも上昇した金(箔)を贅沢に使って、2025年の締めくくりにふさわしい豪華な一品に仕上げました。今年の年末はぜひ大きな福をもたらす縁起物を召し上がって、金運＆運気上昇も呼び込んでみてはいかがでしょうか。





ジャンボ金箔大福









■「ジャンボ金箔大福」について

史上最高値を更新した今年の金価格上昇にあやかり、金運＆運気上昇の願いを込めて作った「ジャンボ金箔大福」は、当店の看板メニュー「元祖いちご豆大福」3個分(約300g)のジャンボサイズです。7年前(2018年)から相場価格が約4.4倍※に上昇した縁起物の金(箔)を贅沢に使って、大きな福を呼び寄せる大福を包みました。

※'18年10月と'25年10月の平均価格の比較('18年：4,447円、'25年：19,828円) 田中貴金属の参考小売価格(税抜)(円/グラム)より

ジャンボ金箔大福 断面カット





■ジャンボサイズのいちご豆大福を丸ごと金箔で包みあげてご提供！

金箔は、日本で生産される金箔の約98％が生産される「金沢市」にある、金箔メーカー・箔一の食用専門の金箔を使用します。食品安全マネジメントシステム・国際規格ISO22000:2005認証で大手菓子メーカーも使用する、安全で安心な品質の製品です。 https://www.hakuichi.co.jp/

ジャンボ金箔大福に使用している金箔





■価格・販売期間・個数

価格 ：1個3,000円(税込)

発売期間：年末ジャンボ宝くじの発売期間と同じ

11月21日(金)～12月23日(火)

※1日3個の数量限定でご提供

販売場所：和菓子処 大角玉屋 銀座店 限定

(東京都中央区銀座西3-1)

元祖いちご豆大福との大きさ比較





■お得な特典～購入した方に「元祖いちご豆大福」をプレゼント～

期間中、年末ジャンボ宝くじを持参した「ジャンボ金箔大福」購入者に、当店名物の「元祖いちご豆大福」1個(356円相当)をプレゼントいたします。









◆店主から一言

今年は、7年ぶりに「ジャンボ金箔大福」が復活します！金相場が過去最高値を更新し、日経平均株価も5万円を超えるなど、2025年は「お金」にまつわる話題が多い一年でした。物価高の影響で小豆やいちごの原価も上がり、当店の看板商品「元祖いちご豆大福」も値上げせざるを得ない状況にあります。そんな中、「金」にちなんだユニークな企画を考えていたところ、「いちご」の花言葉が「先見の明」であること、そして、実は2018年に、まさにこの「先見の明」で金箔を使った大福を作っていたことを思い出しました。今回その原点に立ち返り、未来の大きな福を見据えた縁起の良い商品として、「ジャンボ金箔大福」を7年ぶりにお届けします。金の価格は当時の約4.4倍に上昇していますが、大福の価格は約3倍程度にとどめましたので、金運アップや運気上昇を願いながら、ぜひお召し上がりいただければ幸いです。ちなみに、私のイチ押し宝くじ売り場はお得意様の「西銀座チャンスセンター」ですが、宝くじを購入する際は「連番」と「バラ」のうち、ぜひ「バラ」で買うことをオススメします。なぜなら、いちごは“バラ”科なので(笑)。





【店舗情報】

大角玉屋 銀座店

所在地 ：東京都中央区銀座西3-1

電話 ：03-3563-1535

営業時間：10:00～20:00

元祖いちご豆大福

大角玉屋銀座店 外観