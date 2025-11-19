ニューヨーカー メンズ「服イイ話。ep.01 キルティングアウター」を紹介する特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「服イイ話。ep.01 キルティングアウター」を自社通販サイトで公開しました。

服イイ話。ep.01 キルティングアウター

オンライン担当一押しのアイテムを深堀りする「服イイ話」。今回は毎年大人気の「キルティングアウター」を企画したデザイナーと深堀り。人気の秘密とアップデートしたポイントを聞きました。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-newyorker_mens-2025aw_fukuiihanashi_ep1.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/special-newyorker_mens-2025aw_fukuiihanashi_ep1.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

今回深掘りする商品 メランジ調タフタ キルティングアウター

アウター 税込 \59,400

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11446803-2025?from=nym_special_251114_01&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11446803-2025?from=nym_special_251114_01&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

お客様のお声からアップデート！防寒アウターだからこそ配慮を感じるディテールに注目

今年の一番のポイントはズバリ、“袖が折り返せるようになった”ところです。

「肩幅や身幅でサイズを合わせたときに、袖が長くなってしまい気になる」というお声を一部のお客様からいただいていました。ぴったりサイズで着用したい方、アウターは大きめがいいという方、いろいろな方が自分にぴったりのサイズ感で着られるように袖を折り返せる仕様にアップデートしました。

周りと差がつくメランジ調生地と暖かいのにすっきりした着用シルエット

ナイロン×ポリエステルを使用したオリジナル生地です。合繊素材では珍しい、メランジ(杢)と呼ばれる霜降り調が特徴です。無地の合繊素材だと平坦な印象もありますが、“メランジが表面を立体的に見せてくれる”ので高級感があります。いろいろなブランドがキルティングアウターを販売していますが、他とは一味違う見た目なんです。昨年も同様の生地を使用していたんですが、好評でシーズン中に完売しました。今年は2色にバリエーションを増やし、さらにパワーアップしています。

中わたは、TEIJIN FRONTIER社が開発した「SOLOTEX(R) × SUNBUNER」を使用しています。

体から出る蒸気や汗などの水分を吸収して発熱する機能性中わたです。とても軽く、保温性も両立した素材です。

シンプルなデザインの中に見えるこだわりのディテール

デザインの面でもすっきり見えするような工夫をしています。身頃に施しているダイヤ柄のキルティングですが、形が少し縦長になっているのですっきりシャープに見えます。また、縫い柄がサイドで切り替えになっていて、キルティング柄がある部分とない部分があります。デザインにメリハリが出て、自然とウエストがすっきり見えるようになっています。

RECOMMENDED STYLING

アウター 税込 \59,400

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11446803-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11446803-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

ジャケット 税込 \72,600

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11196202-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11196202-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

ニット 税込 \24,200

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11526526-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11526526-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

パンツ 税込 \26,400

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11246862-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11246862-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

アウター 税込 \59,400

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11446803-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11446803-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

ベスト 税込 \23,100

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11576501-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11576501-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

シャツ 税込 \17,600

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11766706-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g11766706-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

パンツ 税込 \24,200

https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g85266882-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g85266882-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽アウター商品一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode2=11&filtercode3=11&filtercode4=1&from=nym_special_251114_06&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode2=11&filtercode3=11&filtercode4=1&from=nym_special_251114_06&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽NEWYORKER MEN商品一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode2=11&filtercode4=1&filtercode4=0&ps=150&from=nym_special_251114_07&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode1=1&filtercode2=11&filtercode4=1&filtercode4=0&ps=150&from=nym_special_251114_07&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽特集一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand11(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/speciallist.aspx?utm_source=newssite&utm_medium=pr#brand11)

■会員プログラム『NY.CLUB』について

『NY.CLUB』は、公式オンラインストア「NYオンライン」、全国のニューヨーカー、ニューヨーカーアウトレット、アトラエルの店舗でご利用いただける会員プログラムです。

お買い物などで貯められるポイントをはじめ、様々な特典をご用意しております。



▽NY.CLUB会員ページ

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/nyclub.aspx

■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



■お問合わせ先

ダイドーフォワードお客様相談

info-df@daidoh.co.jp

フリーダイヤル 0120-17-0599

受付時間 10：00-17：00（土日祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く）