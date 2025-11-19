ESG Journal、リブランディングを行いサイトリニューアルを実施

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本淳、以下シェルパ）が運営するESG・サステナビリティ特化型メディア「ESG Journal Japan」（以下ESG Journal）は、リブランディングを行い、新たなロゴとタグラインと共に、リニューアルしたサイトを公開しました。

■リブランディング背景

「ESG Journal」は、"ESGの最新ニュースとオリジナルコラムを配信"のタグラインと共に、欧米主導で進むサステナビリティ推進の動向を日本企業の担当者がタイムリーに把握し、企業活動に反映される期待を込めて情報発信を行ってきました。2021年のメディア開設時期は、新型コロナ禍でのサプライチェーンや人的資本など企業が抱える非財務リスクの表面化、異常気象の多発による気候変動リスクへの危機感の増大とGX推進、大規模な金融緩和によるESG投資の活況など、世界中でサステナビリティ推進の機運が急速に高まりました。また、TCFD（※1）への賛同やISSB（※2）設立の動きが具体化するなど国際的なフレームワーク整備も始まりました。メディア開設から約4年に渡り、国内外のサステナビリティ関連規制・基準や推進活動の動向に関する情報発信を行っています。

現在「ESG Journal」は、国内大企業のサステナビリティ推進部門や業界関係者を中心に認知されるサステナビリティ専門メディアに成長し、編集部や運営会社のサステナビリティ専門家によるお役立ち資料は累計3,500万ダウンロード超えとなっています（2025年11月時点）。また、昨年開始した会員登録者を対象としたコミュニティイベント「ESG Journal Cafe」は過去5回の実施で累計150名が参加し、毎回活発な議論が展開されています。

（※1）TCFD：気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）

（※2）ISSB：国際サステナビリティ基準審議会（International Sustainability Standards Board）

■リブランディング概要

コンセプト：「ESG Journal」は、サステナビリティ推進実務に役立つ情報をわかりやすく伝えると同時に、コミュニティイベントを通して学び、実践にまで落とし込める機会を提供するメディアです。発信情報をきっかけに考え、変えるためのきっかけになるサステナビリティ情報メディアでありたいという編集部の気持ちを込めています。

新ロゴ：旧ロゴの表現や考え方を継承しつつ、サステナビリティ関連情報の"動きを捉える"というコンセプトで、見やすくわかりやすいデザインにリニューアルしました。

新タグライン：“Think and Change - Your Sustainability”

今後も「ESG Journal」は、国内外の新しいサステナビリティ関連情報を迅速にニュースとして発信することに加え、実践的な解説記事やお役立ち資料で関連トピックを深堀りします。また、コミュニティを通してまだ正解のない企業のサステナビリティ推進に関するベストプラクティスの共有と発展を目指してまいります。

ESG・サステナビリティ専門WEBメディア「ESG Journal」について

「ESG Journal」は、サステナビリティ特化型メディアとして国内外のサステナビリティ・ESG・SDGsに関する最新ニュースや企業の取り組み事例をタイムリーにお届けしています。また、編集部や運営会社所属のサステナビリティ専門家の知見を結集した独自の実践的な解説記事やお役立ち資料の発行も行っています。

運営会社概要

会社名：シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

代表：代表取締役CEO 杉本 淳

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F

設立：2019年9月

資本金：100百万円

事業：ESG情報開示支援クラウド「SmartESG」の開発・提供、ESG・サステナビリティ特化メディア「ESG Journal Japan」の運営、専門家によるコンサルティングサービス「ESG Advisory」の提供

