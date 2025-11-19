「脱・税理士スガワラくん」菅原由一、50歳生誕祭を開催

株式会社スガワラくん



2025年11月8日（土）、東京・芝公園のザ・プリンス パークタワー東京にて、登録者数135万人のYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』を運営する菅原由一が、50歳という節目を迎えるにあたり、「菅原由一 50歳生誕祭」を開催いたしました。本イベントは、日頃よりご支援とご厚情を賜っている皆さまへの感謝の気持ちを込めて実施され、「日頃の感謝を伝えたい」という菅原の思いから、すべての参加者を無料招待し、コース料理とともに笑顔あふれるひとときが繰り広げられました。

■『脱・税理士スガワラくん』とは

SMG 菅原経営株式会社 代表取締役 兼 SMG 税理士事務所 代表税理士の菅原由一が、節税・資金繰りの企業コンサルティング実績200社以上のノウハウをもとに、お金に関する有益な情報や裏ワザなどの情報を発信するYouTubeチャンネルです。

2022年12月7日のチャンネル開設以来、実践的かつユーモアを交えた解説が多くの経営者や個人事業主から支持を集め、わずか2年2か月で登録者数100万人を達成いたしました。

■「菅原由一 50歳生誕祭」概要

開催日時：2025年11月8日（土） 16:00～19:00

会場：ザ・プリンス パークタワー東京 宴会場フロア（コンベンションホールCDE）

参加費：無料（お食事はコース料理のご提供）

招待人数：250名

■菅原由一のコメント

11月8日で50歳となりました。節目の歳となりましたので『菅原由一50歳生誕祭』として、少し華やかにパーティーを開催させていただきました。

顧問先含め今まで大変お世話になった方、幼馴染など約250名の方々にお越しいただいて、素晴らしい生誕祭となりました。50年生きてきて、こんなに素晴らしい50歳を迎えることができるなんて、想像もしていませんでした。

著名な方からも沢山お祝いの言葉もいただき、僕が10年学び続けて大尊敬しているアチーブメントの青木社長とも対談をさせていただき、ほんと心に残る誕生日になりました。

今回の生誕祭は僕が塾長を務めるSMG経営塾の塾生と運営チームの方々が企画、運営を全てしてくれて、こんなにも素晴らしい生誕祭を実現してくれたことにほんと感謝いたします。想像できないほどの大変さだったと思います。

改めて、僕は多くの人に支えられてここまで歩んで来たんだなぁと実感しました。これまで出会っていただいた方、本当にありがとうございます。

これからも全力疾走していきますので、見守っていただけたらと思います。できれば応援してください。本当に皆さんと出会えたことが幸せです。ありがとうございます。

■菅原由一プロフィール

1975年、三重県生まれ。東京都在住。お客様を黒字に導く節税と資金繰りの専門家。

2022年12月に開設したYouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』は、チャンネル開設から2年2か月で登録者数100万人を突破。ブログ 『脱！税理士 菅原のお金を増やす経営術！』は全国税理士ブログランキング第1位を獲得し、アメブロ【公式】トップブロガーに選任。

講演実績は、Google、アパホテル、リコージャパン、ロバートキヨサキなど上場企業、外資系企業も含め1,000回を超え、各メディアからの取材も多数受ける。

書籍『究極の資金繰り』『激レア資金繰りテクニック50』（共に幻冬舎）は、累計3.7万部のベストセラーとなる。2024年2月22日に『タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ』を発売。刊行から1年で累計発行部数12万部を突破。

■会社概要

商号：株式会社スガワラくん

本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビル本館7F

代表者：代表取締役 堀江 芳紀

設立年月日：2023年11月8日

資本金：1,000,000円

事業内容：セミナーの運営、YouTube、広告、コンサルティング

URL：https://sugawarakun.com/