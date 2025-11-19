¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¦ÃºÁÇ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬ÀÚºï¤ò³×¿·¨¡¨¡2032Ç¯6.1²¯ÊÆ¥É¥ë»Ô¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦PCBN¥¤¥ó¥µー¥È¤Î¿Ê²½
¡Öºï¤ì¤Ê¤¤¡×¤òºï¤ë¨¡¨¡PCBN¥¤¥ó¥µー¥È¤¬ÊÑ¤¨¤ë¹â¹ÅÅÙ²Ã¹©¤Î¾ï¼±
PCBN¥¤¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢Î©Êý¾½Ãâ²½¥Û¥¦ÁÇ¡ÊPCBN¡Ë¤ò¿ÏÀèºàÎÁ¤È¤·¤¿¸ò´¹¼°ÀÚºï¥Á¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£¹ÅÅÙ¤äÂÑËàÌ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢ÃòÅ´¤ä¹â¹ÅÅÙ¹Ý¤Ê¤É¤Î²Ã¹©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÄ¶¹Å¥Á¥Ã¥×¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¹âÇ½Î¨²Ã¹©¤äÄ¹¼÷Ì¿²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£ËÜÂÎ¤ÏPCBNºà¤Î¥¤¥ó¥µー¥ÈÉôÊ¬¤È¡¢¶âÂ°¥Û¥ë¥À¤Ø¤Î¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥â¥¸¥å¥éー¹½Â¤¤Ç¡¢¹©¶ñ¸ò´¹Êý¼°¤Ë¤è¤êÇÑ´þ¡¦ºÆ»ÈÍÑ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¡£²½³ØÅª¤Ë¤ÏÂÑ»À²½À¡¦Ç®°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯¡¢²Ã¹©Ãæ¤Ë¹â²¹´Ä¶¤Ç¤â¥¬¥é¥¹²½¤äÎô²½¤·¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼«Æ°¼Ö¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ¡¢¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥óÉôºà¡¢ÅÅÎÏÀßÈ÷ÍÑºàÎÁ¤Ê¤É¡¢¹â¹ÅÅÙºàÎÁ¤ÎÀºÌ©²Ã¹©¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤ÇÆ³Æþ°ÕµÁ¤¬¹â¤¤¡£¹â¹ÅÅÙ²Ã¹©¤ËÈ¼¤¦¹©Äø¤Î°ÂÄê²½¤ÈºÆ¸½À¸þ¾å¤Ï¡¢ÉÔÎÉºï¸º¡¦ÊâÎ±¤Þ¤ê²þÁ±¡¦¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤È¸úÎ¨À¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö¡¦¹Ò¶õ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¨¡¨¡¹¤¬¤ë¡È¿ÏÀè¡É¤Î±Æ¶ÁÎÏ
PCBN¥¤¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢½Åµ¡´ØÏ¢¤Î¶âÂ°²Ã¹©»Ô¾ì¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀî²¼¼ûÍ×¤¬¹â¹ÅÅÙ¡¦¹â¿®ÍêÀ¤Î²Ã¹©¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ã¹©µ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹âÅÙ²½¤òÂ¥¤·¡¢PCBNÀ½ÉÊ¤ÎºÎÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LP Information¤ÎºÇ¿·Ä´ººÊó¹ð¡ÖÀ¤³¦PCBN¥¤¥ó¥µー¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/592104/pcbn-indexable-inserts¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëPCBN¥¤¥ó¥µー¥È»Ô¾ì¤Ï2026～2032Ç¯¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨5.4%¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ6.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Àî²¼»Ô¾ì¤Ç¤ÎEV¡¦½ÅÅÅ¡¦¹Ò¶õµ¡¸þ¤±¹âÀÇ½Éôºà¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢²Ã¹©µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤òÂ¥¤¹¹¥½Û´Ä¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Àî¾åÁÇºà¤Ç¤¢¤ëPCBN¹çºà¥áー¥«ー¤ä¹©¶ñ¥Û¥ë¥Àー¥áー¥«ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¿Þ. PCBN¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334774&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334774&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎPCBN¥¤¥ó¥µー¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×16´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PCBN¥¤¥ó¥µー¥È¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Sandvik¡¢MAPAL¡¢Ceratizit¡¢Mitsubishi Materials¡¢Sumitomo Electric¡¢Funik¡¢Iscar¡¢Guhring¡¢CERAMTEC¡¢Kennametal¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó44.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤Ï·è¤Þ¤ë¡§¿®Íê¤Èµ»½Ñ¤¬»Ù¤¨¤ë¶¥ÁèÀïÎ¬
PCBN¥¤¥ó¥µー¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¹ÅÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀºÌ©¸¦Ëáµ»½Ñ¡¢Ê£¹çºàÁØ¹½Â¤¡¢ÂÑÇ®¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤Î¹âÅÙµ»½Ñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×¥×¥ìー¥äー¤Ï¡¢¿ÏÀè·Á¾õ¡¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¡¢¥Û¥ë¥À¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¤Ê¤É¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢²Ã¹©ÂÐ¾Ýºà¤ä²Ã¹©¾ò·ï¤´¤È¤ÎÀìÍÑÀß·×¤Ë¤è¤ê¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤Ï²¤½£¡¦ÆüËÜ¤Ï¹âÀºÌ©¡¦¹â²Á³ÊÂÓ»Ô¾ì¤ÇÍ¥°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥ÉÀª¤ÏÄã²Á³ÊÂçÎÌ¶¡µë¥â¥Ç¥ë¤Ç»Ô¾ì¤ò³«ÂóÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¹â¿®Íê¡¦¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦¹Ò¶õ±§Ãè¸þ¤±¤Î²Ã¹©¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä²¤Æü¥áー¥«ー¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¡£º£¸å¤Ï¡¢¶¡µë°ÂÄêÀ¡¢µ»½Ñ¶¡Í¿¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨ÎÏ¡¢ÊÝ¼é¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ê¤É¤ÎÈó²Á³Ê¶¥ÁèÍ×°ø¤â»Ô¾ì¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£
PCBN¥¤¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢Î©Êý¾½Ãâ²½¥Û¥¦ÁÇ¡ÊPCBN¡Ë¤ò¿ÏÀèºàÎÁ¤È¤·¤¿¸ò´¹¼°ÀÚºï¥Á¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£¹ÅÅÙ¤äÂÑËàÌ×À¤ËÍ¥¤ì¡¢ÃòÅ´¤ä¹â¹ÅÅÙ¹Ý¤Ê¤É¤Î²Ã¹©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÄ¶¹Å¥Á¥Ã¥×¤Ç¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¹âÇ½Î¨²Ã¹©¤äÄ¹¼÷Ì¿²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£ËÜÂÎ¤ÏPCBNºà¤Î¥¤¥ó¥µー¥ÈÉôÊ¬¤È¡¢¶âÂ°¥Û¥ë¥À¤Ø¤Î¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥â¥¸¥å¥éー¹½Â¤¤Ç¡¢¹©¶ñ¸ò´¹Êý¼°¤Ë¤è¤êÇÑ´þ¡¦ºÆ»ÈÍÑ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¡£²½³ØÅª¤Ë¤ÏÂÑ»À²½À¡¦Ç®°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¯¡¢²Ã¹©Ãæ¤Ë¹â²¹´Ä¶¤Ç¤â¥¬¥é¥¹²½¤äÎô²½¤·¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¼«Æ°¼Ö¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ¡¢¹Ò¶õµ¡¥¨¥ó¥¸¥óÉôºà¡¢ÅÅÎÏÀßÈ÷ÍÑºàÎÁ¤Ê¤É¡¢¹â¹ÅÅÙºàÎÁ¤ÎÀºÌ©²Ã¹©¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤ÇÆ³Æþ°ÕµÁ¤¬¹â¤¤¡£¹â¹ÅÅÙ²Ã¹©¤ËÈ¼¤¦¹©Äø¤Î°ÂÄê²½¤ÈºÆ¸½À¸þ¾å¤Ï¡¢ÉÔÎÉºï¸º¡¦ÊâÎ±¤Þ¤ê²þÁ±¡¦¥³¥¹¥ÈÄã¸º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤È¸úÎ¨À¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤ë¡£
¼«Æ°¼Ö¡¦¹Ò¶õ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¨¡¨¡¹¤¬¤ë¡È¿ÏÀè¡É¤Î±Æ¶ÁÎÏ
PCBN¥¤¥ó¥µー¥È¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼«Æ°¼Ö¡¢¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢½Åµ¡´ØÏ¢¤Î¶âÂ°²Ã¹©»Ô¾ì¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀî²¼¼ûÍ×¤¬¹â¹ÅÅÙ¡¦¹â¿®ÍêÀ¤Î²Ã¹©¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ã¹©µ»½Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹âÅÙ²½¤òÂ¥¤·¡¢PCBNÀ½ÉÊ¤ÎºÎÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LP Information¤ÎºÇ¿·Ä´ººÊó¹ð¡ÖÀ¤³¦PCBN¥¤¥ó¥µー¥È»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2026～2032¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/592104/pcbn-indexable-inserts¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëPCBN¥¤¥ó¥µー¥È»Ô¾ì¤Ï2026～2032Ç¯¤ËÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨5.4%¡¢2032Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ìµ¬ÌÏ6.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Àî²¼»Ô¾ì¤Ç¤ÎEV¡¦½ÅÅÅ¡¦¹Ò¶õµ¡¸þ¤±¹âÀÇ½Éôºà¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢²Ã¹©µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤òÂ¥¤¹¹¥½Û´Ä¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Àî¾åÁÇºà¤Ç¤¢¤ëPCBN¹çºà¥áー¥«ー¤ä¹©¶ñ¥Û¥ë¥Àー¥áー¥«ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¿Þ. PCBN¥¤¥ó¥µー¥ÈÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334774&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334774&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎPCBN¥¤¥ó¥µー¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×16´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢PCBN¥¤¥ó¥µー¥È¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Sandvik¡¢MAPAL¡¢Ceratizit¡¢Mitsubishi Materials¡¢Sumitomo Electric¡¢Funik¡¢Iscar¡¢Guhring¡¢CERAMTEC¡¢Kennametal¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×5´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó44.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤Ï·è¤Þ¤ë¡§¿®Íê¤Èµ»½Ñ¤¬»Ù¤¨¤ë¶¥ÁèÀïÎ¬
PCBN¥¤¥ó¥µー¥È»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¹ÅÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀºÌ©¸¦Ëáµ»½Ñ¡¢Ê£¹çºàÁØ¹½Â¤¡¢ÂÑÇ®¥Ð¥¤¥ó¥Àー¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤Î¹âÅÙµ»½Ñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×¥×¥ìー¥äー¤Ï¡¢¿ÏÀè·Á¾õ¡¢¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¡¢¥Û¥ë¥À¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¤Ê¤É¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢²Ã¹©ÂÐ¾Ýºà¤ä²Ã¹©¾ò·ï¤´¤È¤ÎÀìÍÑÀß·×¤Ë¤è¤ê¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ë¤Ï²¤½£¡¦ÆüËÜ¤Ï¹âÀºÌ©¡¦¹â²Á³ÊÂÓ»Ô¾ì¤ÇÍ¥°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥ÉÀª¤ÏÄã²Á³ÊÂçÎÌ¶¡µë¥â¥Ç¥ë¤Ç»Ô¾ì¤ò³«ÂóÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¹â¿®Íê¡¦¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦¹Ò¶õ±§Ãè¸þ¤±¤Î²Ã¹©¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä²¤Æü¥áー¥«ー¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¡£º£¸å¤Ï¡¢¶¡µë°ÂÄêÀ¡¢µ»½Ñ¶¡Í¿¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨ÎÏ¡¢ÊÝ¼é¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Ê¤É¤ÎÈó²Á³Ê¶¥ÁèÍ×°ø¤â»Ô¾ì¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£