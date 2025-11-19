“炎のゆらめき”を楽しむチタングラス｜Warrior ロックグラス 350ml 新発売
世界中で注目される「チタン素材」を贅沢に使用した、【Warrior ロックグラス 350ml】のご紹介です。
本商品は、チタンならではの“金属臭のなさ”と“軽量性”、さらに “割れにくさ” を兼ね備えた、まさに次世代の高級グラス。ウイスキーや焼酎、ハイボールなど、どんなお酒も雑味を抑えて、クリアな味わいで楽しめる点が大きな魅力です。
また、内部表面には独自加工が施されており、飲み物を注ぐだけで光が揺らめき、まるで炎のような美しい反射を楽しむことができます。一日の終わりに飲む一杯を、特別な“至福の時間”へと引き上げてくれる逸品です。
容量は350mlとロックに最適なサイズ感。持ちやすいフォルムと程よい重厚感で、女性にも男性にも手馴染みよくお使いいただけます。
高級感ある化粧箱入りのため、誕生日、記念日、父の日、退職祝い、企業ギフトなど、特別な日のプレゼントにも最適。
耐久性・美しさ・実用性を兼ね備えたチタングラスは、長く愛用できる上質なギフトとして高い人気を誇っています。
ワンランク上の晩酌時間を求める方へ、“生涯使いたい”と思える一杯をお届けします。
【チタングラス】Warrior ロックグラス 350ml 化粧箱入り
https://naire-shop.com/naire-progress-011/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
配信元企業：株式会社堪能や
