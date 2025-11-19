最大10人が同時通話可能な小型・軽量無線機『Field TALK＋』 日本総代理店契約を締結し国内サービスを正式開始
通信関連製品の国内販売および法人向けソリューション提供を行う株式会社城山（本社：兵庫県姫路市）は、最大10人の同時通話を可能にする小型・軽量無線機ブランド「Field TALK＋（フィールドトークプラス）」の日本総代理店契約を締結し、2025年12月1日より国内でのサービス提供開始が決まりましたことをお知らせいたします。
本サービスは、クリアで途切れにくい複数人同時通話を実現し、工事現場・イベント運営・警備・スポーツ・医療・製造・物流など、多様なフィールドワークにおけるコミュニケーションの課題解決に寄与するものです。
当社は、日本総代理店として国内向けの販売プロモーション、販売パートナーとの協業推進、ならびに市場ニーズに応じた商品企画を進め、現場の安全性と作業効率の向上を支援してまいります。
｜事業開始の背景
建設・イベント・警備・災害対応など、多人数で同時に連携が必要な現場では、高品質な同時通話無線機の需要が年々高まっています。
政府も災害時の通信強化や基地局の強靭化を進めており、現場通信の重要性は一層増しています。
こうした市場拡大の中、当社は販売で培った知見を活かし、より現場に合った製品を提供するため初の総代理店事業を開始。
その第一弾として、高性能と導入しやすさを備えた「Field TALK＋」を採用しました。
｜「Field TALK＋(https://fieldtalk.shiroyama.co.jp)」の概要
■ブランド名 ： Field TALK＋ （フィールドトークプラス）
■カテゴリ ： 複数人同時通話無線機
■製品ラインナップ： FT-2450MF／FT-2450I／FT-2450GT／FT-2450GR
■主な特徴 ： クリアな同時通話／小型・軽量／簡単操作／低コスト
■利用シーン ： 工事現場・イベント運営・警備・スポーツ・医療・製造・物流など
■販売開始 ： 2025年12月1日
製品詳細・お問い合わせはこちら :
https://fieldtalk.shiroyama.co.jp
｜Field TALK＋が選ばれる理由
【１】最大10名の同時通話 受信数は無制限
複数人が同時に会話でき、順番待ちや通話途切れのストレスを排除。
工事現場やイベント運営、災害対応など、即座に指示や確認が必要な場面でも迅速に情報共有でき、現場の混乱を防ぎます。
【２】小型・軽量＋ハンズフリー操作
わずか約105gの軽量ボディで、押し続ける必要のないハンズフリー通話が可能。一度接続すれば、作業中にボタン操作をすることなく通話を継続できます。
軽量設計により長時間の装着でも負担が少なく、両手がふさがる作業中でも安全性と作業効率を両立します。
【３】アンテナ内蔵型
突起のないスリムデザインにより、引っ掛かりや損傷リスクを大幅に低減。
従来の外付けアンテナでは、搬入時や狭い通路で引っ掛かって破損するトラブルが発生しやすいですが、Field TALK＋なら修理・保守の手間を抑えられます。
【４】着脱式バッテリー
予備バッテリーを活用すれば、長時間の現場作業やシフト交代にも対応可能。
丸一日稼働するイベント運営や工事現場でも、通信の途切れを心配せず利用できます。
【５】干渉回避モード搭載
2.4GHz帯の機器が多く混在する現場でも安定通信を実現する「干渉回避モード」を搭載。端末が直接接続することで、電波干渉に強く、重要な指示や確認を確実に伝達できます。
他の業者も多数入る工事現場やイベント会場でも、干渉を気にせずスムーズに情報共有が可能です。
【６】免許・月額不要の現場特化設計
現場に本当に必要な機能に絞り込むことで、従来機種より大幅に低コストを実現。
直感的に操作できる設計で、現場にすぐ投入できる即戦力です。必要な機能だけにフォーカスする現場特化設計と、価格面のメリットが両立しています。
製品詳細・価格についてのお問合せはこちら :
https://fieldtalk.shiroyama.co.jp
｜主な仕様
Field TALK＋は、現場で求められる機能を凝縮した複数のモデルをラインナップ。
すべてのモデルがシンプルで直感的な操作性を実現し、誰でもすぐに使えます。
現場の規模や用途に合わせて、最適な一台をお選びください。
FT-2450MF
最大10人同時通話可能。 中継モード・干渉回避モードを搭載。
FT-2450I
最大6人同時通話可能。 ひとつのボタンで簡単に会話が可能。
FT-2450GT
ガイドフォン送信機。 現場のガイドをもっと簡単に。
FT-2450GR
ガイドフォン受信機。 現場のガイドをもっと簡単に。
FT-2450MF／FT-2450I の主な仕様
FT-2450GT（ガイドフォン送信機）／FT-2450I（ガイドフォン受信機）の主な仕様
オプション品
ヘッドセット
HSB-02S(FT-2450I用) HSB-02G(FT-2450MF用)
耳掛けイヤホン スポーツタイプ
SM‐200-LS(FT-2450I用) SM-200-GS(FT-2450MF用)
耳掛けイヤホン
EBM-05S(FT-2450I用) EBM-05G(FT-2450MF用)
ガイドフォン用イヤホン
ER-01WD(FT-2450I用) ER-01WS(FT-2450MF用)
販売店契約・製品詳細はこちら :
https://fieldtalk.shiroyama.co.jp
｜お問合せ先
■会社名 ：株式会社城山 Field TALK＋事務局
■住所 ：東京都品川区北品川5-12-4-5階
■電話番号 ：03-5793-7110
■メールアドレス：sysales@shiroyama.co.jp
■サービスサイト：https://fieldtalk.shiroyama.co.jp