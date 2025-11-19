ガイアックス、北陸発スタートアップ創出プラットフォームに共同研究機関として参画

株式会社ガイアックス

産学官と連携したアントレプレナーシッププログラムを提供する株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田祐司、証券コード：3775、以下 ガイアックス）は、北陸地域（石川・富山・福井）の大学・高専発スタートアップ創出プラットフォーム「Tech Startup HOKURIKU（TeSH）」スタートアップ・エコシステム形成支援事業の共同研究機関として参画します。

TeSHは、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が推進する「スタートアップ・エコシステム形成支援事業」に採択されており、産学官金が連携しながら、北陸地域におけるスタートアップ創出と人材育成の基盤づくりを進めています。

ガイアックスは今後、TeSHの一員として北陸地域における大学・高専発スタートアップの創出促進と、地域全体で挑戦を支えるエコシステムの形成を目指します。

2025年11月から2028年3月にかけて、学校現場と大学、地域企業を結ぶ教育プログラムの設計・検証を通じて、若年層の起業マインド醸成とスタートアップ創出の裾野拡大を進めてまいります。

■取り組みの背景・目的：

近年、全国的に大学や高専を中心としたスタートアップ創出の機運が高まるなか、北陸地域でも次世代の起業家育成に向けた取り組みが進んでいます。北陸地域は優れた研究シーズや産業基盤を背景に、スタートアップ創出に向けた教育・人材育成の取り組みが広がりつつあります。今後は、こうした動きを一層体系化し、研究と教育をつなぐ人材育成モデルの構築が期待されています。

ガイアックスはこれまで、全国各地で学校現場や大学・自治体と連携しながら中高生・大学生向けの起業家教育プログラムを展開してきました。今回の参画を通じて、こうした知見を北陸地域にも活かし、高校・大学・地域社会をつなぐアントレプレナーシップ教育モデルの確立を目指します。

TeSHホームページ：

https://tech-startup-hokuriku.jp/

本件に関するJSTのプレスリリース：

https://www.jst.go.jp/pr/info/info1806/pdf/info1806.pdf

■ ガイアックスの起業家教育の取り組みについて：

ガイアックスでは産学官で連携し、小学生～高校生を主な対象として起業家教育プログラムを提供しています。これまでの取り組みの詳細やプログラムで使用している教材については、下記webサイトよりご覧ください。

ガイアックス 起業家教育事業HP：

https://gaiax-startup-studio.com/entrepreneurship-education/

産学官連携の実績（一部のみ記載） ：

- 地方自治体... 北海道、茨城県、宇都宮市、つくば市、東京都、長野市、名古屋市、兵庫県、神戸市、広島県、山口県、高知県、福岡市- 高等教育機関... 旭川工業高等専門学校、福島工業高等専門学校、筑波大学、武蔵野大学、石川工業高等専門学校、名古屋大学- 民間企業... アルファドライブ、伊藤忠商事、エティック、NTTドコモ、シスコシステムズ、日本政策金融公庫- 表彰・任命実績：2021年 経済産業省「キャリア教育アワード」奨励賞2022年 経済産業省「キャリア教育アワード」経済産業大臣賞（最優秀賞）2024年 当社 執行役の佐々木が文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」を拝命2025年 当社 起業家教育事業 責任者の吉川が文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」を拝命ガイアックスについて

設立：1999年3月

代表執行役社長：上田 祐司

本社所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

事業内容：ソーシャルメディアサービス事業、シェアリングエコノミー事業、web3/DAO事業、インキュベーション事業

URL： https://www.gaiax.co.jp/