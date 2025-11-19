赤い帽子×SHIBUYA SKY 初のコラボが実現！『SHIBUYA SKY クッキア』11月17日発売

株式会社赤い帽子

株式会社赤い帽子（所在地：神奈川県湯河原町土肥、代表取締役社長：樋口太泉)は、渋谷スクランブルスクエア 展望施設「SHIBUYA SKY（渋谷スカイ）」との初のコラボ商品『SHIBUYA SKY クッキア』を2025年11月17日よりSHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP（渋谷スカイ スーベニアショップ）にて発売中です。

SHIBUYA SKY × 赤い帽子『SHIBUYA SKY クッキア』

SHIBUYA SKY×赤い帽子 コラボ商品第一弾！世界で愛される「KUKKIA（クッキア）」のオリジナルアソートギフト

この度、渋谷スクランブルスクエアの展望施設「SHIBUYA SKY」と、菓子ブランド「赤い帽子」のコラボレーションが実現しました。コラボ商品第一弾は、世界20カ国以上で愛される焼菓子「KUKKIA（クッキア）」のオリジナルアソートギフト！ご贈答用のお土産として、ご自宅でお召し上がるお菓子として、渋谷での思い出とご一緒にぜひお楽しみください。

KUKKIA（クッキア）商品イメージ

◇赤い帽子 KUKKIA（クッキア）

クッキアは、ホイップされたなめらかなチョコを、薄焼きクッキーとゴーフレットで

贅沢にサンドした、 さくさく食感が画像の焼菓子です。

https://www.akaibohshi.com/jp/kukkia

屋上展望空間「SKY STAGE」から見る2つの渋谷の表情をひと箱に。昼と夜の渋谷の景色をイメージしたオリジナルデザイン！

箱・個包装デザイン

箱には、屋上展望空間「SKY STAGE」から望む渋谷のきらめく夜景を、ミルクチョコの個包装には日中の渋谷の街並みのイメージをデザインしました。

中にはミルクチョコ・ダークチョコ・抹茶チョコ・いちごチョコの4種のクッキアを詰め合わせ。昼と夜、2つの渋谷の表情を4つの味わいとともにお楽しみください。

商品概要

SHIBUYA SKY クッキア

商品名 SHIBUYA SKY クッキア

内容量 4種18枚

ミルクチョコ 6枚

ダークチョコ 4枚

抹茶チョコ 4枚

いちごチョコ 4枚

価格 1,080円（税込）

販売店 SHIBUYA SKY SOUENIR SHOP

（渋谷スカイ スーベニアショップ）

赤い帽子について

赤い帽子は、世界 20 カ国以上で愛されている、女の子の肖像画を描いた贈答用菓子で知られる日本の菓子メーカーです。

- 公式ウェブサイト https://www.akaibohshi.com/jp/- X https://x.com/akaibohshi_jp

ショップ詳細

店舗名 SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP （渋谷スカイ スーベニアショップ）(https://www.shibuya-scramble-square.com/shops_restaurants/shop_52.html)

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア46F

営業時間 10:00～22:30

会社概要

商号 株式会社 赤い帽子

所在地 神奈川県湯河原町土肥1-15-4

代表者 代表取締役社長 樋口太泉