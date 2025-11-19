「みんなが喜ぶ京都にする」を掲げるよーじやグループの新業態京都府26市町村の生産者さんとつながるお店「26(にーろく)ダイニング COCON KARASUMA店」オープン

株式会社よーじや

よーじやグループ（京都府京都市下京区、代表取締役・國枝昂）は、2025年11月26日(水)に新業態「26(にーろく)ダイニング COCON KARASUMA店」を京都・四条烏丸にオープンいたします。弊社は今年3月にリブランディングを実施し、「みんなが喜ぶ京都にする」をコーポレートスローガンに掲げております。京都各地のものづくりにあらためて目を向け、まだ知られていない価値を掘り起こし、世の中に広く伝えていく力となる企業でありたい。その思いを体現する当店では、「京都の生産者さんとつながるお店」をコンセプトに、京都府26市町村の食材とその背景にある生産者さんの思いをお届けいたします。そして、京都の企業として食を通じて京都全体を盛り上げてまいります。

■新業態「26(にーろく)ダイニング」とは

よーじやグループの新業態「26(にーろく)ダイニング」は、京都府の26市町村をめぐり集めた食材を提供、その生産者さんとつながるお店です。26市町村には、まだ世に知られていない、山の恵み、海の恵み、里の恵みがたくさんあります。また、その背景には、仕事に妥協のない生産者さんや、その食材が生まれるまでの物語があります。「26(にーろく)ダイニング」では、生産者さんの思いを引き継いで、シンプルでていねいな料理や、料理がさらにおいしくなる情報を提供します。そして、京都のひとが京都を誇りに思い、京都に訪れた友人を案内したくなる店舗を目指します。

1号店としてオープンするCOCON KARASUMAは、京都最大のビジネス街の四条烏丸エリアに位置する、ショップやレストラン、映画館、上層階にはオフィスを備えた複合商業施設です。その地下1階に出店する「26(にーろく)ダイニング」の店内は、木調ベースで自然な温かみがある、リラックスできる空間を演出しています。さらに、入り口付近の壁には「生産者さんとつながるマップ」を掲示しており、その日提供する食材と、生産地の風土まで感じることができます。さらに、お席にある「生産者さんとつながるブックレット」では、食材へのこだわりや、ものづくり、地域への思いを深く知ることができます。食材の向こう側にある背景を知ることで、食べる喜びはさらに豊かになり、食材も料理も、そして生産者さんもさらなる輝きを放つと信じています。だからこそ、生産者さんより受け取った熱意を「26(にーろく)ダイニング」を通して、お客さまにしっかりと伝えていきます。

■出店経緯

よーじやグループは、2025年3月に「みんなが喜ぶ京都にする」をコーポレートスローガンにリブランディングを実施いたしました。この思いを胸に、私たちは26市町村をめぐり、マチナカでは見ることができない景色、熱意あふれる生産者さん、さまざまな物語から生まれる食材に出会いました。そして、「まだ世に知られていない魅力的な食材を多くのひとに知ってほしい」「生産者さんにスポットがあたる機会を創出したい」。そのように考え、お客さまが生産者さんとつながるお店「26(にーろく)ダイニング」を開業する運びとなりました。

現在、京都が直面している課題のひとつに、京都市内への過度な観光集中があげられます。しかし、私たちは実際に地域を訪れたからこそ、26市町村それぞれに異なる価値や個性が息づいていることを深く実感しました。「26(にーろく)ダイニング」では、お客さまが「おいしい！」という体験から、生産者さんの思いや、地域の背景にある魅力に触れ、最終的には生産地まで足を運びたくなるような”きっかけ”をつくりたいと考えています。食を通じて、生産者さんや地域とのつながりを育んでいく。そういった好循環を大切にしながら、京都全体を盛り上げていきたいと考えています。

■生産者さんの想いと共に。素材を活かしたバリエーション豊かなメニュー＆ドリンクを展開

「26(にーろく)ダイニング」では、生産者さんと信頼関係を築いたからこそ得ることができる、「いまが食べどき」の食材をお届けいたします。京都の自然と生産者さんによって大切に育てられた、野菜・肉・魚・乳製品・豆腐・果物から、醤油や味噌などの調味料まで。生産者さんにアドバイスをいただきながら、刺身やサラダ、せいろ蒸し、揚げもの、おでんなどの素材を活かしたシンプルなメニューを中心に、創作料理も提供いたします。さらに、料理とともにお楽しみいただける、日本酒、ビール、ワインやジン、クラフトコーラなどのジュースまで、京都でうまれたドリンクを多数ご用意しております。

新店舗「26(にーろく)ダイニング COCON KARASUMA店」のオープンに伴い、公式HPとSNSアカウントを開設いたします。タイムリーな最新情報はもちろん、生産者さんの思いや食材の魅力を発信してまいります。

公式HP :https://www.26dining-kyoto.com/Instagram 公式アカウント :https://www.instagram.com/26dining_official?igsh=cnNjcjdtNWN5d3U5

■店舗概要■

【店舗名】 26(にーろく)ダイニング COCON KARASUMA店

【オープン日】 2025年11月26日(水) 15時

【住所】 〒600-8411

京都府京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町６２０COCONKARASUMA地下1階

【アクセス】 ・地下鉄烏丸線「四条駅」2番出口直結

・阪急京都線「烏丸駅」23番出口または25番出口直結

【営業時間】 15:00~23:00(L.O. 22:00)

【定休日】 日曜日 ※連休時は変更あり

【問い合せ先】 075-354-5467