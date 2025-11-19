【日本政策金融公庫×資格の学校TAC共催】12/13(土)はじめての創業セミナー

TAC株式会社

【イベント申込ページ】https://lp.tac-school.co.jp/-20251213-OS_03LP.html

公認会計士、税理士、建築士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2025年12月13日(土) 17:00より、名古屋校・オンライン（同時中継）で資格取得後のステップを学べる創業セミナーを開催します。


詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/tacmap/openschool.html#tokai

■ セミナー概要


タイトル：


【日本政策金融公庫×資格の学校TAC共催】はじめての創業セミナー



日時：


2025年12月13日（土）17:00～18:30



開催形式：


TAC名古屋校対面+オンライン同時中継（参加無料）


【TAC名古屋校】愛知県名古屋市中村区則武1-1-7　NEWNO名古屋駅西7F



内容：


・創業に向けての事前準備


・創業融資時の着眼点


・創業計画書の作成方法　など



創業を成功させるために必要な知識を、過去の成功例を交えてお伝えします。


資格を取得後、実際に開業するまでのイメージを掴みたい方は必見のセミナーです。



こんな方にオススメ：


・士業の資格取得を検討中の方


・創業、独立開業を目指している方


・創業して間もない方



申込方法：


以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、参加方法・視聴URLをメールでお送りします。


お申込みはこちら :
https://lp.tac-school.co.jp/-20251213-OS_03LP.html

■セミナー講師


伊藤 裕哉氏

日本政策金融公庫


名古屋ビジネスサポートプラザ上席所長代理


【日本政策金融公庫 国民生活事業について】


●100%政府出資の政策金融機関


●融資先は小規模事業者が中心、約半数は個人企業


●創業企業への融資先数は年28,033先（令和6年度）







オープンスクール開催中！

資格の学校TACでは、2025年11月～2026年2月の期間、学びの拠点である「校舎」を体感できるオープンスクールを開催中。通学生・通信生を問わず、資格学習の効果を高める活用法を紹介する「個別相談会」と「校舎見学ツアー」を実施します。






詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/tacmap/openschool.html

【TAC株式会社　会社概要】


会社名：TAC株式会社


代表者：代表取締役社長　多田　敏男


設　立：1980年12月


事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業


本　社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18


WEB：https://www.tac-school.co.jp/