【日本政策金融公庫×資格の学校TAC共催】12/13(土)はじめての創業セミナー
【イベント申込ページ】https://lp.tac-school.co.jp/-20251213-OS_03LP.html
公認会計士、税理士、建築士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2025年12月13日(土) 17:00より、名古屋校・オンライン（同時中継）で資格取得後のステップを学べる創業セミナーを開催します。
詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/tacmap/openschool.html#tokai
■ セミナー概要
タイトル：
【日本政策金融公庫×資格の学校TAC共催】はじめての創業セミナー
日時：
2025年12月13日（土）17:00～18:30
開催形式：
TAC名古屋校対面+オンライン同時中継（参加無料）
【TAC名古屋校】愛知県名古屋市中村区則武1-1-7 NEWNO名古屋駅西7F
内容：
・創業に向けての事前準備
・創業融資時の着眼点
・創業計画書の作成方法 など
創業を成功させるために必要な知識を、過去の成功例を交えてお伝えします。
資格を取得後、実際に開業するまでのイメージを掴みたい方は必見のセミナーです。
こんな方にオススメ：
・士業の資格取得を検討中の方
・創業、独立開業を目指している方
・創業して間もない方
申込方法：
以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、参加方法・視聴URLをメールでお送りします。
お申込みはこちら :
https://lp.tac-school.co.jp/-20251213-OS_03LP.html
■セミナー講師
伊藤 裕哉氏
日本政策金融公庫
名古屋ビジネスサポートプラザ上席所長代理
【日本政策金融公庫 国民生活事業について】
●100%政府出資の政策金融機関
●融資先は小規模事業者が中心、約半数は個人企業
●創業企業への融資先数は年28,033先（令和6年度）
オープンスクール開催中！
資格の学校TACでは、2025年11月～2026年2月の期間、学びの拠点である「校舎」を体感できるオープンスクールを開催中。通学生・通信生を問わず、資格学習の効果を高める活用法を紹介する「個別相談会」と「校舎見学ツアー」を実施します。
詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/tacmap/openschool.html
【TAC株式会社 会社概要】
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
WEB：https://www.tac-school.co.jp/