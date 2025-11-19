【日本政策金融公庫×資格の学校TAC共催】12/13(土)はじめての創業セミナー

TAC株式会社【イベント申込ページ】https://lp.tac-school.co.jp/-20251213-OS_03LP.html

公認会計士、税理士、建築士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田 敏男）は、2025年12月13日(土) 17:00より、名古屋校・オンライン（同時中継）で資格取得後のステップを学べる創業セミナーを開催します。

■ セミナー概要

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/tacmap/openschool.html#tokai

タイトル：

【日本政策金融公庫×資格の学校TAC共催】はじめての創業セミナー



日時：

2025年12月13日（土）17:00～18:30

開催形式：

TAC名古屋校対面+オンライン同時中継（参加無料）

【TAC名古屋校】愛知県名古屋市中村区則武1-1-7 NEWNO名古屋駅西7F

内容：

・創業に向けての事前準備

・創業融資時の着眼点

・創業計画書の作成方法 など

創業を成功させるために必要な知識を、過去の成功例を交えてお伝えします。

資格を取得後、実際に開業するまでのイメージを掴みたい方は必見のセミナーです。

こんな方にオススメ：

・士業の資格取得を検討中の方

・創業、独立開業を目指している方

・創業して間もない方

申込方法：

以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、参加方法・視聴URLをメールでお送りします。

■セミナー講師

伊藤 裕哉氏

日本政策金融公庫

名古屋ビジネスサポートプラザ上席所長代理

【日本政策金融公庫 国民生活事業について】

●100%政府出資の政策金融機関

●融資先は小規模事業者が中心、約半数は個人企業

●創業企業への融資先数は年28,033先（令和6年度）

【TAC株式会社 会社概要】

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

WEB：https://www.tac-school.co.jp/