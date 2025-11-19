サツドラホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社サッポロドラッグストアー(本社：札幌市東区／代表取締役社長 CEO 富山 浩樹、以下「当社」)は、北海道の“ゆかりのもの”を全国・世界へ発信する新たなオンラインストア「サツドラ公式オンラインストア」をオープンいたしました。

本サイトでは、北海道の暮らしを彩るブランド「北海道くらし百貨店」の世界観を引き継ぎ、サツドラ店舗で取り扱う商品に加えて、北海道各地の生産者・企業が手がける地元発の逸品を販売します。





ドラッグストアの商品や北海道ならではの独自商品も！





サツドラ公式オンラインストア(北海道くらし百貨店)： https://satudora.co.jp









■北海道の魅力を、もっと身近に。もっと遠くへ。

「北海道くらし百貨店」は、2017年に札幌で誕生し※、北海道の豊かな自然とこだわりのものづくりを伝えるブランドとして親しまれてきました。

今回のオンラインストアでは、その精神を受け継ぎ、「北海道の暮らしを、どこにいても感じられる場所」として新たにスタートします。





たとえば、

・北海道の大地で育った飲食品

・地元の企業が作るこだわりの逸品

・職人の技が光るクラフトや雑貨

といった、“北海道でしか買えなかった特別なもの”を全国・海外へお届けして参ります。





北海道に暮らす人の想いと、北海道のファンをつなぐ――。

サツドラは、地域のヒト・モノ・コトを結びながら、リアルとデジタルを融合した新しい地域共創のかたちをつくっていきます。





北海道にこだわった商品の一例





【送料について】

北海道内： 3,500円(税込)以上のお買い上げで送料無料

北海道外：10,000円(税込)以上のお買い上げで送料無料

※発送元ごとの合計金額に対して適用されます。別途送料が発生する場合がございます。詳細は各商品の発送元のページをご確認ください









■EC機能を拡充し、地域の「共創」を推進

本ストアでは、サツドラ店舗での販売商品に加え、地域事業者やメーカーと連携した限定商品も順次拡大していきます。

また、今後は第三者セラー(販売事業者)が出品可能な仕組みも整備し、地域とともに育つECプラットフォームを目指します。この仕組みには、グローバルで高い実績を持つMirakl株式会社(本社：東京都港区／代表取締役社長 佐藤恭平)のプラットフォームを採用。

地域企業や生産者がオンラインで全国・海外の消費者とつながる、新たなチャネルをサポートします。









■Mirakl株式会社 代表取締役社長 佐藤 恭平氏 コメント

サツドラ様が北海道に根ざして展開されている地域密着型の取り組みと、お客さまに寄り添う姿勢に強く共感しています。

今回の取り組みを通じて、北海道の豊かな資源やストーリーをより多くの生活者に届ける仕組みづくりを支援できることを光栄に思います。

地域の価値創造と持続的な成長に向け、今後も伴走してまいります。









■当社 CDO 坂本 武史 コメント

北海道の皆さまに支えられてきたサツドラは、感謝の気持ちと共に、地域のヒト・モノ・コトをつなぐ「地域コネクティッドビジネス」を推進しています。

北海道には、世界に誇れる素材や技術、そして地元への愛と挑戦心を持つ多くの生産者がいらっしゃいます。私たちは、その想いをもっと広く届けたい。そのために、サツドラがプラットフォーマーとなり、“北海道くらし百貨店”をデジタルで再び動かしました。

ECという新しいステージから、サツドラ店舗では出会えなかった北海道の魅力を全国・海外へ発信し、北海道の価値を世界へつなぐHUBとなることを目指しています。

「北海道の『いつも』を楽しく」というブランドコンセプトを胸に、地域の皆さまとともに挑戦を続け、北海道の魅力を、国境を越えて届けてまいります。









■サイト概要

サイト名 ： サツドラ公式オンラインストア(北海道くらし百貨店)

URL ： https://satudora.co.jp

グランドオープン日： 2025年11月18日

プレオープン期間 ： 2025年11月12日～17日

取扱商品 ： 日用品・食品・コスメ・北海道限定商品 など ※予定

特徴 ： ・「北海道くらし百貨店」ブランドがオンラインで復活

・地域事業者が参加できる共創型EC

・北海道の魅力を国内外へ発信する販売拠点









■今後の展望

サツドラは、地域の企業・生産者・自治体との協働をさらに進め、北海道の魅力と価値を“リアル×デジタル”の両輪で届けるプラットフォーム企業を目指します。

北海道の“いつも”をもっと楽しく。

サツドラはこれからも、北海道とともに、そして北海道から世界へ歩み続けます。