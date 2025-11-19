全国にフルサービス型の喫茶店を展開する株式会社コメダ[本社：愛知県 代表取締役社長：甘利祐一 グループ店舗数：1,135店舗(2025年10月末時点)]が、創業以来大切にしてきたのは、お客様の「くつろぎ」です。価値観が多様化する中でコメダは、未来のくつろぎを次世代と共に創る挑戦を始めています。この想いを未来へつなげていくために、サステナビリティサイト「KOMEDA COMES TRUE. with YOU」に特設ページを公開しました。このページは、単なる活動紹介ではありません。未来を担う世代と共に、未来のくつろぎを、一緒に考え、育てていく場です。





未来のくつろぎを、ここから





●未来の“くつろぎ”を、ここから●

【なぜ、次世代との共創をするのか】

コメダは1968年の創業以来、喫茶店を通じてお客様に『くつろぐ、いちばんいいところ』を提供してきました。木のぬくもりを感じる店内、ふかふかのソファ、そしてこだわりのコメダブレンド――。しかし、時代の変化とともに、お客様の“くつろぎ方”は多様化しています。社会や価値観が変わりゆく中で、その変化を受け入れ、時代のニーズに合わせてサービスを進化させていくことは必要不可欠です。そのために、コメダは未来を担う世代との連携、共創を大切にしています。





【コメダの挑戦】

私たちが目指すのは、次世代に「今のコメダ」を知ってもらうこと、彼らの新しい価値観を理解すること、その価値観に合った“くつろぎ”のかたちを創ることです。





コメダが大切にする“くつろぎ”を通じて、人と人、そして地域と社会をつなぐために、変わらない価値を守りながら、変わり続ける挑戦を続けます。





このページを通じて共感の輪を広げながら、コメダの“くつろぎ”を未来へつなげていきます。

コメダは、これからも次世代との共創を継続し、未来の“くつろぎ”を、形にしていきます。





「KOMEDA COMES TRUE. with YOU」

ページURL： https://komedacomestrue.komeda.co.jp/future/









●ご参考：次世代との共創 掲載記事の一例●

コメダはこれまで小学生、中学生、高校生、大学生・・・・未来を担う世代と様々な活動を行なってきました。未来を担う世代とのプロジェクトは、これからも続いていきます。コメダの課題をともに考え、新しい場をつくる。その中で生まれる声や表情が、また新しい“くつろぎ”へつながっていきます。





【小学校への出張授業～喫茶文化の継承～】

出張授業を通じて、喫茶店文化の魅力と、地域コミュニティの価値を次世代へ伝えます。

https://komedacomestrue.komeda.co.jp/main/quality-customers/25-0712/





【朝ごはんのある生活～名城大学スクールモーニング～】

学生の声から生まれた朝食習慣の改善提案を実現。地域の学生の取組を応援します。

https://komedacomestrue.komeda.co.jp/main/quality-customers/25-0422/





【こども食堂に出張～“くつろぎ”で、人と地域と社会をつなぐ～】

地域の子どもたちが安心できる居場所を提供。社会とのつながりを強化します。

https://komedacomestrue.komeda.co.jp/main/quality-customers/25-0408/





【みらい会議～学生の声を反映したインターンの実施～】

中高生と共に、企業の課題について考える場を創出します。

https://komedacomestrue.komeda.co.jp/main/quality-customers/25-0728/