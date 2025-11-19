プロモーションビデオ「無限の磁力、浦東でウィンウィン」

【上海2025年11月19日新華社＝共同通信JBN】Investment Promotion Service Center of Shanghai Pudong New Area（上海浦東新区投資促進センター）は11月14日、世界中の人々が手を携えて発展の機会を共有し、明るい未来を創造するよう呼び掛けるプロモーションビデオ「Infinite Magnetic Force, Win-Win in Pudong（無限の磁力、浦東でウィンウィン）」を国際的に公開しました。

ビデオは次を参照：

https://vod-xhpfm.xinhuaxmt.com/NewsVideo/202511/6e28c0a237004422a38e4d8414a2af50.mp4

2025年は浦東の投資促進年です。浦東新区は投資誘致と企業向けサービスの年間任務を順調に完了しました。浦東は「1+38+X」投資促進制度に基づき、「全面的協調、代替なし」の原則を堅持することで、「Win-Win in Pudong（浦東でウィンウィン）」ブランドを強化し続けています。

中国の巨大な消費市場と高度化する消費者ニーズは近年、世界の企業から持続的に注目されています。中国の高度な対外開放の重要な窓口として、浦東は長年にわたり多国籍企業にとって魅力的な投資先であり、産業・サプライおよびイノベーションチェーンの世界的展開で最有力選択肢の一つとなっています。

11月12日に発表された上海の「Top 100 Foreign-Invested Enterprises（外資企業上位100社」は、営業利益、輸出入総額、租税負担、雇用創出の4部門で外資企業265社（前年比7社増）がリスト入りしました。この中でも、中国（上海）自由貿易試験区（China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone）は、投資拠点としての「磁力」をますます顕著に発揮しています。バイオ医学や金融などの重要分野における外資企業は目覚ましい成果を上げており、優先投資先としての上海の強い魅力を示しています。

