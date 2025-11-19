株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は2025年11月21日(金)、愛知県名古屋市の「GiGO(ギーゴ)マーケットスクエアささしま」をリニューアルオープンいたします。店内には新たに「GiGOのたい焼き」が登場いたします。

名古屋「ささしまライブ」のGiGOがリニューアル！愛知県初の「GiGOのたい焼き」も登場

JR・私鉄・地下鉄など複数の路線が集中する「名古屋駅」から徒歩13分、名古屋臨海高速鉄道あおなみ線「ささしまライブ」駅から徒歩4分の場所にある商業施設「マーケットスクエアささしま」のGiGOのお店がリニューアルオープンいたします。名古駅南に位置する「ささしまライブ」は、再開発によって誕生した新たなランドマークエリアで、ビジネス・学び・エンタメが融合する活気ある街として注目を集めています。「マーケットスクエアささしま」は映画館、飲食店、スポーツ施設、アミューズメントなどが揃った複合型商業施設で、GiGOは1階に出店しています。2020年にオープンした「GiGOマーケットスクエアささしま」は、100台以上のクレーンゲームに加え、音楽ゲームが充実。期間限定でキャラクターコラボアイテムが楽しめるGiGOコラボカフェスタンドも併設されており、地元、名古屋のゲーム好き、キャラクター好きのお客さまに好評を得ています。今回のリニューアルでは、愛知県初となる「GiGOのたい焼き」が登場。外はカリッと中はふんわりした食感で人気のたい焼きや、キャラクターをデザインした限定コラボたい焼きを販売いたします。名古屋の新たな都市拠点である「ささしまライブ」エリアで、学生やビジネスパーソン、観光客など幅広い層に向けて、さまざまなエンタメを提供してまいります。

■「GiGOのたい焼き」について

秋葉原や池袋などで展開している「GiGOのたい焼き」が愛知県に初登場いたします。

株式会社くりこの協力のもと、子どもから大人まで笑顔あふれるおいしいたい焼きを販売しています。ゲームやアニメのキャラクターを活用した限定コラボたい焼きは、毎回専用の型を起こして製造しており、希少性とおいしさを両立したたい焼きとして人気となっています。「GiGOのたい焼き」URL： https://tempo.gendagigo.jp/cts/tempo-taiyaki/

■「GiGOマーケットスクエアささしま」概要

●住所：愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番地14号 マーケットスクエアささしま 1階●アクセス 電車：JR、名鉄、近鉄、名古屋市営地下鉄東山線・桜通線 名古屋駅より徒歩13分 名古屋臨海高速鉄道あおなみ線 ささしまライブ駅より徒歩4分●営業時間：平日10:00～23:00、土・日・祝日10:00～23:00●営業面積：580坪●設置台数：合計260台 クレーンゲーム/149台、プリントシール機/11台、キッズゲーム/4台、体感音楽ゲームその他/96台●店舗URL：https://tempo.gendagigo.jp/am/sasashima/●店舗X：https://x.com/GiGO_Sasashima●電子マネー：対応●GiGOアプリ：全てのサービスに対応(シンカターミナルで利用可能)

■リニューアルオープン記念プレゼントキャンペーン

店舗でGiGOアプリを新規登録していただいた方にGiGOオリジナルノベルティをプレゼント！

リニューアルオープンを記念して、「GiGOマーケットスクエアささしま」でGiGOアプリを新規登録していただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認ください。※数量限定。なくなり次第、終了になります。

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。