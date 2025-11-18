ヘリテージ・オークションズ（本社：米国テキサス州）は、2025年12月5日（金）から7日（日）までの3日間、幕張メッセ 国際展示場1～6ホール（千葉県千葉市美浜区）にて開催する「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）に出展いたします。ヘリテージ・オークションズは、昨年、「東京コミコン2024」に初出展し、トレーディングカード、コミック、ビデオゲームソフト、アクション・フィギュアなど、多彩なコレクションを展示し、来場した世界中のファンから大きな注目を集めました。そして今回、ジョニー・デップ氏、イライジャ・ウッド氏、ノーマン・リーダス氏、クリストファー・ロイド氏、クリスティーナ・リッチ氏、浅野忠信氏など、総勢24名もの豪華なセレブの参加が決定している「東京コミコン2025」では、ハリウッド映画のプロップをはじめ、ポップカルチャーとして世界的な人気を誇るポケモンカードなど、極めて希少なアイテムを中心に、豪華で貴重なコレクションを展示いたします。

★記録的な高値で落札される可能性のある歴史的価値を持つポケモンカードを多数展示★

今回、ヘリテージ・オークションズのブース（E-2）では、世界的な人気を誇るポケモンカードの中でも、極めて希少なアイテムを展示いたします。ポケモンカードのコレクションにおいて最高峰とされる「CGC9 ピカチュウ イラストレーター」や、絶大な人気を誇る「PSA10 リザードン 1st Edition Base Set」、初の大型公式大会で配布されたトロフィーカードの頂点「PSA9 No.1トレーナー」など、歴史的価値を持つトレーディングカードが並びます。実際のカードを見ることができるまたとないこの機会に、貴重なポケモンカードと一緒に撮影できるフォトスポットも設置します。

★『スター・ウォーズ』、『マジック：ザ・ギャザリング』、『ウォーキング・デッド』の武器・小道具も★

また、ポケモンカード以外にも、『スター・ウォーズ』の伝説的なカード「PSA10 ルーク・スカイウォーカー」や、『マジック：ザ・ギャザリング』を代表する「CGC8 ブラック・ロータス（アルファ版）」といった名高いコレクティブルカードのほか、『ウォーキング・デッド』の撮影で実際に使用された武器や小道具、そして、オークションで人気のビデオゲーム、アクションフィギュア、コミック、アニメセル画などを展示いたします。

★思わぬ高値がつく可能性も…お持ちのポップカルチャーアイテムをその場で無料査定★

世界中のコレクターとつながりながら、希少価値の高いアイテムを市場に送り出し、オークション業界で躍進を続けるヘリテージ・オークションズ。このたび「東京コミコン2025」のヘリテージ・オークションズのブースでは、トレーディングカード、ビデオゲーム、コミック、漫画、セル画の専門家が無料査定を実施いたします。ブースにアイテムをお持ちいただくか、アイテムの画像（写真）を提示いただければ、その場で査定して、オークション査定額をご案内します。当日は、専門家と日本人スタッフが丁寧に対応し、オークションへの出品をご希望の場合は、その場で出品手続きおよび委託品のお預かりも承ります。（予約不要）ポップカルチャー分野以外のコレクターズアイテムの出品につきましてもお気軽にご相談ください。つきましては、ヘリテージ・オークションズの「東京コミコン2025」出展決定と、「ヘリテージ・オークションズ」ブースにて無料査定実施の情報に関しまして、貴媒体でのご紹介をご検討頂けますと幸いです。

【開催概要】

『東京コミックコンベンション2025 』（略称：東京コミコン2025）

© 2025 Tokyo comic con All rights reserved.

会 場 ：幕張メッセ 1～6ホール住 所 ：〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1ブース番号：E-2開催日時 ：2025年12月5日（金）11:00～19:002025年12月6日（土）10:00～19:002025年12月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性がございます。公式サイト：https://tokyocomiccon.jp/

★コミコンに来ることができない方々へ! 「ポップカルチャーアイテム査定会 in 秋葉原」 開催!★

ポップカルチャーアイテム査定会 in 秋葉原

開催日程：12月9日（火）、10日（水） 11：00～18：00開催場所：東京都千代田区神田須田町2-3-20（秋葉原駅・神田駅から徒歩5分）地図：https://share.google/BCooJxAyWvhFzjik4

「東京コミコン2025」にて展示した希少なアイテムの数々を秋葉原にて一部展示し、その場で無料査定会を開催！トレーディングカード、ビデオゲーム、フィギュア、アメコミ、アニメセル画、漫画など、ポップカルチャー分野の貴重なコレクションを対象に、無料査定およびオークションへの出品受付を行います。当日は、ヘリテージ・オークションズの米国本社より4名の専門家が来日し、皆様のコレクションを拝見いたします。また、オークションへの出品やご入札に関するご質問、コレクションの形成や保全に関するご相談も承ります。

【専門家一覧】ビル・キング（アニメーション）ヘズス・ガルシア（トレーディングカード）アリア・サレミ（トレーディングカード）エヴァン・マシンギル（ビデオゲーム）常徳 拓（ポップカルチャー）柿木 淳一（トレーディングカード）【ポップカルチャーアイテム査定会 in 秋葉原 予約申し込み】下記URLからご予約いただくか、Japan@HA.com / 03-6257-1131までお問合せください。◆査定予約用フォーム：https://wkf.ms/4o0s9Fh※当日も会場での受付が可能ですが、混雑時にはお待ちいただく場合がございます。

【今後のポップカルチャーカテゴリーのオークション日程・出品締切（一部抜粋）】

・ビデオゲーム部門

2026年2月20日～21日開催 「Video Games Signature Auction #7452」出品受付締切（日本）：12月11日（木）まで

・コミック＆コミックアート部門

2026年2月26日～28日開催 「Comic Books Signature Auction #7461」出品受付締切（日本）：12月17日（水）まで

・アクション・フィギュア＆トイ部門

2026年3月8日開催 「Action Figures & Toys Auction #49185」出品受付締切（日本）：12月25日（木）まで

・トレーディングカードゲーム部門

2026年3月20日～21日開催 「Trading Card Games Signature Auction #7457」出品受付締切（日本）：1月8日（木）まで

※上記日程は予告なく変更される場合がございます。※未鑑定のアイテムにつきましては締切が早まります。※現在、アメリカ側での通関が混雑しており、お早めのご出品をおすすめしております。※出品数が上限に達した場合には、上記オークションへの出品をお受けできないことがございます。

【ヘリテージ・オークションズ（Heritage Auctions）について】

ヘリテージ・オークションズは、米国で設立された最大の美術品・収集品オークションハウスであり、最も高いオンライントラフィックと取引額を誇る、世界最大の収集品オークショニアです。(Similar WebおよびHiscox Reportより) ニューヨーク、ダラス、ビバリーヒルズ、シカゴ、パームビーチ、ロンドン、パリ、ジュネーブ、アムステルダム、ミュンヘン、香港、東京にオフィスを構えています。オフィシャルのウェブサイトでは、200万人以上のオンライン入札会員を擁しております。約700万点以上の商品の写真や詳細を遡って検索することが出来ます。また、無料のオンラインアカウントをご登録いただくことで、700万点を超える落札実績をご覧いただけます。（※メディア関係者には、写真のクレジットを明記することで複製権が付与されます。）2024年に東京オフィスを開設し、オークション参加、出品、査定、輸送手配などについて、日本語でのサポートを提供しています。本リリースやオークションに関してご質問がございましたら、お気軽にお問合せください。ウェブサイト：https://www.ha.com/tokyo

