Creative Tech Textile / Hans Global 、米国市場向けに新しいSeawool®混紡素材を発表





台南、2025年11月19日 /PRNewswire/ -- 持続可能な繊維の大手イノベーターであるCreative Tech Textile / Hans Globalは本日、米国市場向けに特別に作られた新開発の繊維混紡を発表しました。この混紡素材は、リサイクルされたカキ殻と海洋プラスチックから作られた特製エコファイバーSeawool®を40%、綿を60%使用しており、コスト効率と持続可能性の両立を目的に特別に作られています。





Creative Tech Textile / Hans Globalの創設者兼CEOであるEddie Wang氏は次のようにコメントしています。「Seawool®は私たちの『海からのエメラルド』です。アップサイクルされたカキの殻から生まれ、毎日の快適さのために設計された持続可能な素材です。当社の新しい60/40 cotton-Seawool®混紡素材により、循環型繊維のイノベーションが世界規模で拡大できることを実証するとともに、米国の顧客を支援し、現代の消費者に新たな可能性をもたらすつもりです。」

費用対効果、持続可能性、防臭性

米国ではコスト効率が高く環境に配慮した生地の需要が高まっており、Creative Tech Textile / Hans Globalが新たに開発した綿と Seawool®の混紡素材は、綿の快適さと親しみやすさを実現するとともに、Seawool®の防臭性と性能上の利点を備えています。米国の大手小売ブランドはすでにSeawool®を衣料品に取り入れており、革新的で持続可能な素材を求めるアウトドア、スポーツ、ライフスタイル衣料品メーカーにこの素材の組み合わせがもたらす価値を実証しています。

Seawool®：廃棄物からパフォーマンスへの循環型イノベーション

Seawool®は、廃棄された牡蠣殻を収集し、リサイクルされたペット・ボトルを再生し、機能的に高性能で環境に配慮した繊維に変えることによって作られたCreative Tech Textile / Hans Globalの独自の素材です。

Seawool®には、次のようないくつかの優れた利点があります。

・防臭性：純綿の衣類に比べて、より優れた防臭効果を発揮します

・温度調節性：低熱伝導性材料として牡蠣殻粉末を使用し、温度を安定的に保ちます

・大規模で持続可能な生産：同社は現在、年間2,500トンのシーウール®を生産しており、約500トンのカキ殻を再利用しています

・コスト優位性：ダウンの10分の1、高級ウールの20分の1のコスト

Creative Tech Textile / Hans Globalは、Seawool®を綿混紡に組み込むことで、このイノベーションを高級高性能衣料の枠を超え、主流のライフスタイルやアウターウェアへの採用に向けて位置付けています。

より持続可能なファッション産業の創造

今月開催されるCOP30の地球規模の持続可能性アジェンダに合わせて、Creative Tech Textile / Hans Globalは、環境への影響を軽減しながら、より多くの価値を創造し続けるために、ファッション業界と繊維業界はどうすればよいかということにも光を当てています。その答えが、持続可能な選択肢を求める環境意識の高い消費者のニーズに応える、というものです。同社のcotton-Seawool®混紡素材と循環性の中核原則は、業界がイノベーションを活用して進歩を遂げることができるという重要な例です。

Creative Tech Textile / Hans Globalは、新しいSeawool®混紡素材の発売により、繊維業界における持続可能なイノベーションを推進し、パフォーマンス、快適性、環境への責任を兼ね備えた次世代の生地の開発で世界的なブランドをサポートするという決意を改めて明確にしています。

詳細については、https://hansglobaltextile.net/をご覧ください。

Creative Tech Textile / Hans Globalについて

2010年に設立され、台湾・台南に本拠を置くCreative Tech Textile / Hans Globalは、持続可能な繊維の分野で先駆的なイノベーターです。廃棄されたカキ殻とリサイクルPETボトルから作られた独自の特許素材Seawool®で最もよく知られる同社は、自然な柔らかさ、温度調節機能、防臭性を備えた高性能な生地を提供しています。Bluesign®認証を取得した製造業者であるCreative Tech Textile / Hans Globalは、世界中のアパレル・ブランドが循環型で環境に優しい繊維を採用できるよう支援しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

